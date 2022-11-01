Код подступа: в ТЦ на треть выросло число российских брендов

С начала СВО в торговых центрах стало на 20–30% больше российских брендов . Это касается одежды, товаров для дома, мебели, рассказали «Известиям» участники рынка торговой недвижимости. По их словам, увеличивается и число монобрендовых магазинов, и доля российских марок в дизайнерских универмагах. Тенденция связана не только с уходом западных ритейлеров, но и с запретом иностранных соцсетей в РФ, где они ранее продвигали свои товары.

Заметный прирост

С начала СВО в торговых центрах крупных городов стало примерно на треть больше российских брендов , рассказал «Известиям» президент Magic Group, основатель универмагов российских дизайнеров Slava Александр Перемятов. После ухода из России многих зарубежных марок в ТЦ освободились площади и цена квадратного метра ожидаемо снизилась, что помогло развивающимся российским брендам открыть офлайн-магазины , сказал основатель бренда Yaratam Design Петр Сафиуллин. При этом и объемы отечественного производства выросли, чтобы хотя бы частично удовлетворить спрос. По предварительным оценкам, ассортимент российских марок в моллах в среднем увеличился на 20–30%, добавил он.

— Сейчас, когда появилась возможность продвижения отечественных брендов, даже небольшой абсолютный прирост дает значительный рост доли в процентах. Срабатывает эффект низкой базы . В крупных ТЦ, куда российские марки приходят на место закрывшихся или приостановивших работу западных магазинов, действительно рост может достигать 30%, — согласен вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

В основном увеличение происходит за счет замещения закрытых магазинов, ведь исход «отменивших» брендов высвободил сотни тысяч квадратных метров торговых площадей , добавил он. Часть дизайнерских брендов выходят из онлайн-продаж через запрещенные теперь соцсети — за счет этого может быть заметно расширение ассортимента, отметил Павел Люлин. Маркам стало сложнее рекламировать себя в соцсетях, а открытие в составе ТЦ позволяет повысить узнаваемость и привлечь новую аудиторию , согласна руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

Код подступа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Растут все сегменты товаров, на которые есть спрос: мебель, одежда, обувь и даже некоторые продукты питания или бытовая химия , ввоз которой ограничен. Все сферы перестраиваются, просто где-то мы видим наглядные примеры уже сейчас, а некоторые потребуют большего времени, — рассказал Александр Перемятов.

В сфере мебели и интерьера российских брендов и товаров стало значительно больше , добавил Петр Сафиуллин. По информации вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, наиболее популярны у потребителей отечественные товары повседневного спроса и одежда . Благодаря поддержке малого и среднего бизнеса со стороны правительства на рынок выходят новые игроки, что позволяет ассортименту расширяться и вовремя отвечать на запросы потребителей, добавил эксперт.

— Российские производители понимают, что час их пробил, и, насколько могут, усиливают свои позиции. Происходит это на уровне и крупных марок, и ИП во многих сферах. Те, кто может сегодня поставлять товар, открывать новые магазины, обеспечивать коллекции — желанные партнеры для тех же ТЦ, — подчеркнул генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин.

В крупнейших столичных моллах уже открылись такие дизайнерские концепции с разными брендами, как «Траффик», Slava, «Калина», также эти магазины есть в Санкт-Петербурге, Самаре, Благовещенске, рассказал он.

Код подступа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Векторы роста

Интерес со стороны российских ритейлеров к увеличению числа магазинов одежды и обуви, товаров для дома действительно есть, они стали активнее арендовать вакантные площадки бывших западных брендов , сказала региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group (ранее — Knight Frank Russia) Евгения Хакбердиева.

— Из-за ухода западных игроков происходит дефицит в составе ТЦ арендаторов, предлагающих товары для детей, одежду для дома, домашнюю утварь . В будущем объекты смогут пополнять ассортимент таких товаров не только в рамках отдельных магазинов, но и в составе крупных фешен-сетей, — сказала она.

По информации Надежды Цветковой, активно развивается в составе ТЦ именно сегмент fashion, представленный российскими дизайнерами . Причем наименее затратно для брендов открываться в составе универмагов : нет расходов на ремонт помещения, а также в случае плохих продаж можно быстро закрыть точку, добавила она. Многие компании как раз и начинают свой путь в офлайн с открытия в составе универмагов и лишь затем организовывают отдельный магазин, отметила эксперт.

— Формат магазинов также меняется — если раньше многие бренды готовы были арендовать только небольшие помещения до 70–80 кв. м, то сейчас речь уже идет о форматах 150–200 «квадратов» , — рассказала Надежда Цветкова.

Код подступа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Российские бренды продолжат выходить в офлайн, например в сфере мебели и товаров для дома это предполагает сама специфика продаж: клиентам легче принять решение о покупке, не только посмотрев на товар, но и потрогав его, отметил Петр Сафиуллин.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что в течение последних пяти лет объем производства легкой промышленности показывает стабильный рост — в среднем на 7% в год . Российская продукция востребована и на внешних рынках: в прошлом году экспорт товаров легкой промышленности вырос на 20%, сообщили в ведомстве.

— Еще до ситуации с приостановлением деятельности ряда зарубежных ритейлеров одежды, обуви и аксессуаров во многих торговых центрах было возможно встретить российские бренды, но в глазах потребителя они были в некой тени исторических массмаркетов, — сказали в министерстве.

Сегодня же всё большую популярность среди потребителей получают российские бренды, у которых в том числе не только отечественные корни, но и есть собственные производственные мощности в стране или же размещаются заказы на предприятиях в РФ, подчеркнули в Минпромторге.