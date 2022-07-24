Ближе к делу: почему молодые россияне бросились открывать свой бизнес

За последние три месяца 34% россиян задумались об открытии бизнеса. Причинами растущего интереса эксперты называют закрытие или сокращение рабочих мест в действующем бизнесе, рост предпринимательской инициативы среди выпускников ВУЗов, появление свободных ниш на рынке, наличие возможностей для импортозамещающих проектов, а также действующие меры господдержки для стартапов. Впрочем, бизнес-омбудсмен Борис Титов в беседе с «Известиями» предупредил, что не стоит считать результаты опроса признаком пробуждения малого бизнеса. Подробности — в материале.

Все страхи обостряются

Более трети россиян в течение весны и части лета приняли решение открыть собственное дело, а еще 13% — уже в процессе запуска бизнеса. Это показывает исследование платформы Skillbox (из экосистемы VK) и соцсети TenСhat (есть в распоряжении «Известий»). В опросе участвовали 75 тыс. человек в возрасте 30–35, преимущественно проживающие в городах-миллионниках: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Калининград и другие (среди них 46% — женщины, 54% — мужчины).

Респонденты отмечают, что определяющее значение в предпринимательском успехе зависит от выбора инвестора (58,5%), партнеров (47,2%), ответственных подрядчиков (30,2%), сотрудников (20,8%) и грамотного ментора (15,1%).

Выяснилось, что 34% россиян за последние несколько месяцев приняли решение открыть собственный бизнес, еще 13% — уже на разных стадиях запуска своего дела. Открывать бизнес респонденты намерены в сфере IT — 18,5%, в торговли и на маркетплейсах — 17,4%, в маркетинговых коммуникациях — 17,1%, в пищевом производстве — 16%, в дизайне — 13,1% и 9% — в легкой промышленности.

Ближе к делу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

56,8% признались, что собственное дело дает более привлекательные возможности заработка, чем работа в найме. Несмотря на отсутствие гарантий дохода, участники опроса настроены оптимистично: так, 38,3% аргументируют свое желание запустить бизнес новыми возможностями — респонденты отмечают появившиеся на рынке перспективные ниши. 4,9% решились пойти в предпринимательство после сокращения или увольнения.

— Все страхи, с которыми сталкиваются будущие предприниматели в нестабильное время, только обостряются. И сейчас особенно важно найти поддержку в ресурсах, в людях. Без дополнительных знаний вчерашнему наемному сотруднику сложно понять, например, как контролировать финансы, оценивать риски, вести бухгалтерию, — говорит руководитель направления «Управление» Skillbox Кирилл Прудников. — И если раньше эту функцию, даже во время старта бизнеса, можно было делегировать финансовому менеджеру, то сегодня, в период оптимизации ресурсов, собственники стремятся самостоятельно разобраться в частных вопросах.

Интересно, что среди тех, кто не готов открывать свой бизнес (53% опрошенных) в качестве барьеров чаще всего (27,9%) называли отсутствие первоначального капитала и понимания, как найти инвестора. Почти столько же россиян (27,5%) на сегодняшний день видят больше стабильности в работе в найме. 24% не запускают свое дело, так как не считают себя достаточно компетентными в управлении, и еще 20,6% опасаются, что бизнес прогорит.

Партнер компании «НЭО Центр» Александр Ракша обращает внимание, что в сложившихся условиях говорить об оттоке фрилансеров в найм достаточно опрометчиво, поскольку практически весь существующий бизнес в этот период находился в состоянии резких колебаний конъюнктуры, что не способствует массовому найму новых сотрудников.

Ближе к делу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Скорее, наоборот, — говорит Александр Ракша, — можно было предположить выход на рынок новых фрилансеров, регистрирующихся в качестве ИП и самозанятых, за счет сокращений, перехода части бизнеса на оптимизационные схемы и поиска дополнительных источников доходов теми, кто потерял или боится потерять часть текущих доходов.

Исследователи выяснили, что россияне чаще всего против того, чтобы открывать бизнес вместе с близкими и реже предпочитают искать деловые контакты с их помощью. Так, 57,1% приняли решение открывать компанию с независимым партнером и 43,9% уверены, что друзья или родственники — самые надежные партнеры для бизнеса. Для поиска нужных контактов при запуске бизнеса опрошенные чаще всего планируют прибегать к социальным сетям (41%), к контактам бывших коллег (27%), к дружеским и семейным связям (23%).

— Наиболее успешные бизнес-идеи сейчас реализуются людьми старше 30–40 лет, — подчеркивает директор Удмуртского филиала Института экономики УрО РАН Анна Овчинникова. — Это объясняется накопленными профессиональным, жизненным опытом, социальным капиталом, собственными сбережениями, ликвидными активами (автомобили, квартиры, дачи). Но к этому возрасту успешные предприниматели имеют за своими плечами не один бизнес-провал. Только кривая опыта, постоянного обучения и удача обеспечивают успех.

По словам директора института, основным источником средств для начала бизнеса во всем мире, в том числе и России, прежде всего является собственный капитал, а так же принцип FFF (Family, Friends, Fоols — первичный этап финансирования, на котором предприниматель получает деньги от семьи, друзей или «дураков»). Но, конечно, отмечает эксперт, что существуют и другие возможности: государственные программы поддержки стартапов, краудфандинг, профессиональные инвесторы, бизнес-ангелы.

Ближе к делу Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Эксперты компании «Развитие» полагают, что всплеск предпринимательской инициативы такими факторами, как закрытие или сокращение рабочих мест в действующем бизнесе, рост предпринимательской инициативы среди выпускников ВУЗов, появление свободных ниш на рынке, наличие возможностей для импортозамещающих проектов, а также введение в марте этого года меры государственной поддержки для стартапов. Последняя говорит о том, что учредители компаний малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, возрастом до 25 лет, могут получать гранты в рамках федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Сумма — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей на создание или развитие бизнеса. И до 1 млн рублей, если компания или ИП ведет деятельность в арктической зоне.

Реальность не так проста

Экономист из ГАУГН и ЦЭМИ РАН Иван Неволин считает, что данное исследование показывает довольно узкий срез общества: люди слегка за тридцать, которые сознательно ищут возможности для образования, новых контактов. Среди них чуть меньше половины задумываются или уже запускают свое дело. Такой фокус исследования не позволяет оценить масштаб тенденции, полагает он.

По словам специалиста, на основании других аналогичных изысканий, выясняется, например, что что те же предприниматели из студенческой среды не готовы сегодня рисковать своими деньгами при запуске бизнеса.

— Иначе говоря, денежное и налоговое стимулирование предпринимательства помогло бы сегодня начинающим предпринимателям, — говорит Иван Неволин. — Особенно на фоне средней продолжительности функционирования малых и средних предприятий в размере 36 месяцев.

Ближе к делу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, председателя Совета основателей «Деловой России» Борис Титов в беседе с «Известиями» заявил, что бурное развитие института самозанятых в РФ, с одной стороны, помогает обелить рынок труда и увидеть рост предпринимательской инициативы, но, с другой, — создает риск, что исследователи будут использовать статистику роста прежде всего самозанятых как показатель успешности малого бизнеса в России в целом.

— Но в реальности не так всё просто, — отметил Борис Титов. — Бизнес — это инвестиции в средства производства (пусть и минимальные), это создание новых рабочих мест (хотя бы 3–5), это потенциальное масштабирование и планы на экспансию. И вот такие-то предприятия (я уж не говорю о «взрослых», средних, которых в России кот наплакал — 17 тыс. на всю страну) сегодня отнюдь не развиваются. Их становится меньше, и статистика это четко подтверждает. Поэтому нужно разобраться это самозанятые или всё-таки малый и микробизнес.

Однако, по словам основателя соцсети TenChat Семена Теняева, в настоящее время ведущим драйвером роста может стать освобождение перспективных для малого и среднего бизнеса ниш в условиях импортозамещения.

Партнер компании «НЭО Центр» Александр Ракша напоминает, что сегодня ряд секторов экономики столкнулся с наиболее сильным давлением, вызванным уходом иностранных компаний и падением спроса.

Ближе к делу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Стоит особо отметить наиболее зависимые от конечного спроса рынки: производство и продажа одежды, дизайн, реклама и маркетинг, — указывает эксперт Александр Ракша. — Многие бренды одежды объявили об уходе, что спровоцировало рост стартапов в этой сфере. Уход зарубежных брендов, являвшихся крупнейшими рекламодателями, очень сильно ударил по тем же рекламным агентствам, что спровоцировало массовый уход их сотрудников во фриланс.

Эксперты компании «Развитие» указывают, что из приведенной статистики видно, что 4,9% опрошенных решились пойти в предпринимательство именно после сокращения или увольнения. А это значит, что «кризис — это не только пора нестабильности, но и время возможностей», заключают эксперты «Развития».