В бренд-зоне доступа: российский ритейл закрывает фирменные отделы Apple

Ритейл начал закрывать бренд-зоны и фирменные витрины Apple , рассказали «Известиям» участники рынка. Так уже сделала крупнейшая сеть магазинов электроники и бытовой техники «М.Видео-Эльдорадо», убедилось издание. Вместо «яблочных» бренд-зон открываются «магазины в магазинах» менее знакомых россиянам производителей, как правило, из Китая или Турции. Такой формат позволяет представить больший ассортимент продукции того или иного вендора, считают эксперты. Азиатским брендам, которые зачастую хуже известны российским покупателям, чем Apple, важно показать свой товар и продемонстрировать его характеристики, добавили специалисты.

Переселение брендов

Вместо бренд-зон ушедших марок, в частности Apple, в магазинах электроники открываются «магазины в магазинах» производителей из Китая, Турции и других дружественных стран, рассказали опрошенные «Известиями» участники рынка.

Как убедилось издание, в одном из магазинов «М.Видео» бренд-зона со смартфонами Xiaomi заменила витрину Apple . При этом «яблочные» гаджеты по-прежнему доступны в большинстве магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо», товар есть в наличии, отметили в компании.

Без зоны доступа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Впрочем, в одном из крупных магазинов ритейлера висит объявление: «Спрашивайте наличие смартфонов Apple у продавца».

В этом году «М.Видео-Эльдорадо» открыла около 1 тыс. бренд-зон (сейчас у объединенного ритейлера около 1,2 тыс. торговых точек), сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

— В их числе первые зоны для ряда торговых марок из Китая и Турции — Hisense, Grundig, Realme, Tecno и других, — сказал представитель сети.

Спрос на технику той или иной торговой марки в магазине, где есть ее бренд-зона, как правило, на 20–35% выше, чем в похожей точке со стандартным ассортиментом , добавил он.

В салонах «Мегафона» сохранились выделенные стойки Apple , убедились «Известия». Но оператор уже также запускает бренд-зоны китайских вендоров , сообщил представитель компании: в этом году в салонах запустили бренд-зоны Realme и Tecno . Сколько именно, в компании не конкретизировали.

Формат бренд-зон поддерживают не все ритейлеры и операторы — их нет, к примеру, в магазинах «Ситилинка», рассказали «Известиям» в компании. В салонах Tele2 максимально близкий к бренд-зонам формат — интерактивные выкладки на столах, брендированные под ключевых партнеров-вендоров, рассказала представитель компании Дарья Колесникова. Есть среди них и выкладки Xiaomi, отметила она.

Как правило, бренд-зоны создают при поддержке производителя , это — его парадная витрина, отметил сотрудник одного из ритейлеров. А раз компания не осуществляет поставок в Россию и не инвестирует в рекламу и маркетинговое продвижение, продавцам незачем поддерживать такой формат , пояснил собеседник «Известий».

Оттуда, где еще сохраняются выделенные зоны, стойки или выкладки Apple, бренд рано или поздно исчезнет, ведь вендор не платит за их поддержку , добавил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Скорее всего, на этих местах появятся гаджеты других производителей, считает он.

«Известия» направили запрос в Apple.

Зона притяжения

Среди преимуществ, которые бренд-зоны дают покупателям, в

«М.Видео-Эльдорадо» назвали расширенный ассортимент продукции того или иного вендора . Соответственно, можно вживую рассмотреть и попробовать тот или иной товар, протестировать качество, что особенно актуально для новинок , необычных товаров или брендов, которые только вышли на российский рынок. Например, сравнить смартфоны Xiaomi c Realme, Tecno и другими брендами или узнать об актуальных технологиях в телевизорах, сказал представитель ритейлера.

— В бренд-зонах, как правило, не только специальный дизайн и максимально широкий ассортимент всех линеек конкретного бренда, но и консультанты, прошедшие дополнительное обучение . Это позволяет вендору быть заметнее и привлекать внимание потенциальных покупателей за счет более глубоких консультаций и дополнительных маркетинговых активностей — развлекательных или образовательных, — добавили в «М.Видео-Эльдорадо».

Брендинг зон — это имиджевый проект, позволяющий донести ценности марки до потребителей в формате непосредственного взаимодействия с продукцией , отметила Дарья Колесникова.

В таких локациях ассортимент продукции того или иного вендора бывает действительно больше, чем в обычном магазине, согласен Эльдар Муртазин.

— Но рассуждать о более высоком уровне подготовки консультантов таких «магазинов в магазинах» следует с большими оговорками: как правило, это сотрудники той же торговой точки, где они расположены, просто переодетые в «униформу» бренда, — утверждает эксперт.

В целом Apple и его покупателям бренд-зоны не нужны — человек, пришедший за iPhone, как правило, уже знает о нем всё, что хотел знать , рассуждает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Но с китайскими вендорами дело иное — их знают меньше, им действительно нужно продвижение, большая известность, признание в РФ, считает он.