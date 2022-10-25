Оправдать одежды: Zara может возобновить работу в декабре под новым брендом

В декабре магазины брендов Zara, Pull&Bear, Stradivarius и Bershka могут возобновить работу, предполагают владельцы крупнейших российских моллов . Как рассказали «Известиям» в Союзе торговых сетей, привычные имена, вероятно, заменят на созвучные. Пока же холдинг-владелец брендов Inditex назначил новую управляющую компанию в своих российских подразделениях, а также презентовал своего партнера, который будет развивать розницу в РФ.

Предновогодний сезон

Холдинг Inditex может начать продажи вещей под брендами Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Bershka уже в декабре . Об этом «Известиям» сказал глава Союза торговых сетей (объединяет крупнейшие объекты в РФ) Булат Шакиров. Он уточнил, что компания надеется оперативно закрыть сделку с новым партнером, который будет развивать магазины холдинга в РФ, и запустить торговлю в самый прибыльный предновогодний сезон. По словам Булата Шакирова, вывески магазинов изменятся .

Оправдать одежды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Пока компания ведет переговоры с владельцами торговых сетей и сложно сказать, какими будут окончательные названия. Ритейлер надеется максимально сохранить знакомые покупателям названия. Например, имени Zara уже не будет, но букву А в новом бренде торговая сеть сохранит . Также одним из названий станет «Новая мода», — сказал эксперт.

Похожую схему использовала компания LPP, напомнил эксперт. Она владеет брендами Reserved, Mohito и Sinsay, которые теперь представлены в России под именами Re, М и «Син».

Старший директор, глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько сказала «Известиям», что бренды из портфеля Inditex с более высоким средним чеком не будут возобновлять работу в России. Речь идет о Massimo Dutti и Oysho .

Переход хода

24 октября бренды испанского холдинга Inditex сменили управляющую компанию в России, вместо «Зара СНГ» им стала «Новая мода» . Гендиректором организации назначили Светлану Соколову. Теперь под ее началом будут развивать такие имена, как Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Zara home (последние три к работе в РФ не вернутся). При этом в Massimo Dutti ритейлер запустил процесс реорганизации — судя по всему, юридическое лицо готовы объединить с другим брендом, следует из данных базы «Спарк», с которыми ознакомились «Известия». Редакция направила запрос в компанию.

К услугам управляющих компаний могут прибегать, когда владельцам бизнеса нужно организовать исполнительный орган , сказала «Известиям» глава направления юридической компании a.t.Legal Аксана Барсукова.

— Смена УК означает, что полномочия исполнительного органа теперь находятся в руках другой компании. Следовательно, решение оперативных вопросов будет возложено на новую УК, а предыдущая потеряет возможность влиять на финансово-хозяйственную деятельность организации, — сказала эксперт.

25 октября в Inditex сообщили, что корпорация прекращает деятельность в РФ, компания достигла первоначального соглашения о продаже своего бизнеса группе Daher (специализируется на розничной торговле и недвижимости) . Сделку должны одобрить в правительстве. Договоренности партнеров позволят сохранить значительное количество рабочих мест, созданных Inditex в России. Холдинг передаст покупателю большинство договоров аренды магазинов. По согласованию с собственниками площадей в этих помещениях разместятся бренды, которые принадлежат группе покупателей, не связанных с Inditex. Холдинг оставляет за собой право вернуться в страну — партнеры смогут сотрудничать через соглашение о франшизе, сказано в сообщении на сайте компании.

Оправдать одежды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

От Inditex сегодня публично прозвучало, что компания сменила владельца и руководство — магазины заработают, сказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

— На данный момент никакого массового прекращения работы иностранных компаний в России не наблюдается: о полном прекращении деятельности объявили единицы, а большинство зарубежных компаний приостановили работу и ищут пути возобновления деятельности, — подчеркнул он. — В качестве препятствий к возобновлению деятельности иностранные компании, как правило, указывают логистические проблемы, проблемы, связанные с пополнением товарных запасов, финансовые факторы (например, ликвидность). По мере устранения этих препятствий ожидается постепенное возобновление деятельности организаций.

Как и многие другие иностранные бренды, Inditex приостановил работу своих магазинов в марте этого года. Компания сослалась на сложности в логистике: ритейлер не мог доставить свою продукцию в РФ. Между тем, испанский холдинг не раз заявлял торговым центрам, что готов возобновить свою работу в стране. Но планы так и не удавалось осуществить. До марта 2022 года группа Inditex развивала в России около 500 магазинов.

Как писали «Известия», количество точек торговой сети сократится. Их откроют лишь в городах миллионниках — в России их 15, причем речь идет только о тех локациях, которые генерируют серьезный трафик и, как следствие, выручку. Например, в столице это могут быть топовые торговые центры: «Метрополис», «Атриум». Такой же подход уже использует другой фэшн-ритейлер — H&M. Компания уже заявила об уходе с российского рынка, правда, продлила аренду своей флагманской точки на Тверской улице практически на год. Закрытие же обычных магазинов ритейлера идет по всей России — с Дальнего Востока и Сибири до центральной части. В Москве и Санкт-Петербурге точки сети пока работают.