Всетевой магазин: число МСП на маркетплейсах за три года выросло в шесть раз

С начала пандемии число торгующих через интернет малых и средних предприятий выросло в шесть раз, до 245,9 тыс . Такими подсчетами с «Известиями» поделились в Корпорации МСП. Тенденцию подтвердили в Минэке. Это связано с карантинными мерами, а также с развитием параллельного импорта в период санкционных ограничений . На маркетплейсах становится всё проще организовать бизнес, из-за чего число торговцев на площадках только продолжит расти, полагают предприниматели. Однако малые компании могут попасть в серьезную зависимость от маркетплейсов .

Пандемия и параллельный импорт

К середине декабря 2022 года число представителей малого и среднего бизнеса, которые торговали через интернет, достигло 245,9 тыс. компаний. Это почти в шесть раз больше , чем было в период до начала пандемии: на 1 января 2020-го их число составляло 43,4 тыс. Такие данные следуют из подсчетов Корпорации МСП, которые есть у «Известий».

Среди регионов — лидеров по росту количества небольших компаний, торгующих в интернете, в 2022 году оказались Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан . В десятку лидеров вошли Башкирия, Свердловская, Ростовская, Самарская и Новосибирская области. С начала прошлого года выручка МСП, которые реализуют свои товары через интернет, достигла 220 млрд рублей , увеличившись по сравнению с предыдущим годом почти на 27%, следует из данных статистики Цифровой платформы МСП.РФ. В 2021-м рост был существеннее — на 40%.

Всетевой магазин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что вслед за ростом спроса на маркетплейсы у покупателей внимание на них обратил и бизнес. Он предположил, что в наступившем году доля малых и средних компаний в онлайн-торговле увеличится примерно в 1,5–2 раза .

В пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили «Известиям», что располагают теми же данными по бизнесу в интернете, что и Корпорация МСП. Наибольший рост сферы интернет-торговли фиксируется в 2020–2021 годах. В первую очередь это связано с противовирусными ограничениями в офлайн-продажах , отметили в ведомстве.

— На развитие онлайн-продаж МСП ориентирован ряд мер господдержки. Так, центры «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» оказывают компаниям помощь по выходу на электронные торговые площадки, созданию собственных интернет-магазинов, продвижению товаров и услуг в соцсетях, — рассказали в пресс-службе.

Всетевой магазин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В свою очередь президент АКИТ Артем Соколов со ссылкой на данные интернет-площадок отметил, что количество МСП, торгующих непосредственно через маркетплейсы, за год увеличилось втрое. Сегодня их зарегистрировано около 1 млн.

— Онлайн-торговля дает возможность покупателю быстро сравнить стоимость товара на разных ресурсах . Безусловно, он выберет для себя наиболее выгодное предложение, но и этот фактор срабатывает не всегда. Главная задача сейчас — предложить клиенту действительно качественный товар и удобные для него сроки , — считает Артем Соколов.

Заложник маркетплейса

В 2022 году основными драйверами для открытия МСП в интернете стали релокация и санкции на ряд товаров и торговых площадок , считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. В России начали открывать компании, которые специализируются на работе с параллельным импортом. Преимущественно их запускают онлайн.

Опрошенные «Известиями» эксперты ожидают роста оборота онлайн-торговли и в 2023 году . Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Мария Коломиец прогнозирует увеличение оборота на 20–30%, при этом не менее 35% от этого показателя придется именно на продажи МСП .

Всетевой магазин Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Координатор «Деловой России» в Центральном федеральном округе Дмитрий Аббакумов рассказал, что в 2022 году самые трендовые и быстрорастущие направления в интернет-продажах — сантехника, стройматериалы, товары для сада, фото- и видеотехника . Рост в этих категориях составил 200–250% к предыдущему году. Также, по его словам, 70–80% роста показывают направления, связанные с одеждой и текстилем (самая крупная сфера), косметикой и товарами для детей.

Говоря о сферах интернет-торговли, наиболее перспективных с точки зрения роста в 2023 году, эксперты также отметили бизнес, связанный с легкой промышленностью : товарами для дома, здоровья, бытовой химией, продуктами питания, спорттоварами. В «Эксперт РА» указали, что уже заметно увеличение предложения на маркетплейсах цифровой техники и электроники, что может быть связано с параллельным импортом.

Тема, связанная с маркетплейсами, достаточно сложная в плане некоторых последствий, отметил Дмитрий Аббакумов. Онлайн-магазины действительно позволяют производителям продавать свою продукцию по всей России и странам СНГ. С другой стороны, интернет-площадки забирают долю продаж у офлайн-торговли. Розница перестает платить налоги, зарплаты, что влечет за собой снижение доходов региональных бюджетов , сказал он. При этом пункты выдачи маркетплейсов не могут компенсировать эти выпадающие доходы, посетовал координатор «Деловой России» в ЦФО.

Всетевой магазин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По его словам, маркетплейсы постоянно ужесточают условия хранения, логистики, увеличивают свою долю вознаграждения за продажи . Всё это снижает рентабельность небольших компаний. Кроме того, есть риск, что сетевые ритейлеры начинают выпускать продукцию под собственной торговой маркой, забивая цепочку продаж. Также небольшой производитель, начиная работать на маркетплейс как на моноклиента, приходит к полной зависимости от него. При возникновении конфликта решение принимается не в пользу производителя, указал эксперт.

— Несмотря на то что компании, которые раньше и мечтать не могли работать на всю Россию, начинают это делать, они попадают в очень уязвимое положение , — отметил он.

Поэтому при развитии МСП в интернете необходимо учитывать все общественно-экономические интересы, добавил Дмитрий Аббакумов.