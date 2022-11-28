Остаться в плюсе: как правильно выбрать аналоги дорогих продуктов

Почти треть россиян тратит на продукты до половины своего дохода, свидетельствуют опросы. Респонденты признались, что сейчас экономят на еде, отказываясь от покупки некоторых дорогостоящих продуктов, ограничивая дневную порцию или оформляя подписки на бюджетные сервисы питания. Однако побаловать себя все-таки хочется, особенно в дни праздников. Как правильно выбрать аналоги дорогих продуктов, сэкономив деньги и не нанеся вред здоровью, разбирались «Известия».

На чем можно сэкономить при покупке продуктов — список

Как и в любое кризисное время, в 2022 году потребители начинают считать деньги и более обдуманно подходить к тратам. Главное — не бояться пробовать разное, экспериментировать и быть готовым к разнице вкусов: у каждого производителя свой рецепт. Разберемся, из чего складывается стоимость товара и как снизить нагрузку на собственный бюджет.

Позиционирование и бренд. Любой продукт в супермаркете представлен несколькими брендами, более популярными или совсем незнакомыми. По соседству лежат разные упаковки молока, мяса или макарон. Цена на товар более известного бренда обычно выше: в нее заложена стоимость рекламы, благодаря которой мы помним об этом бренде. Более дешевый товар может оказаться не хуже.

Упаковка. Упаковка создана, чтобы привлекать ваше внимание. Чем она ярче и удобнее, тем дороже обходится производителю. Крупы в прозрачной пленке не хуже, чем в картонных коробках, молоко в пакете стоит вдвое дешевле, чем в пластиковой банке, но идентично по составу. Консервы «с ключиком» также минимум на треть удорожают товар. Крупные торговые сети выпускают товары собственных марок. Некоторые из таких товаров не хуже продуктов от известных брендов, но стоят дешевле за счет отсутствия рекламы и услуг посредников.

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Экономия времени покупателя. И речь не только о сомнительных полуфабрикатах. Мытые овощи, продукты в нарезке, порционные крупы и другие товары стоят на порядок дороже точно таких же, но кусковых. Кроме того, у мяса и сыра в нарезке обычно более короткий срок годности, поэтому от таких продуктов лучше отказаться. Если вы все-таки решили приобрести мясные полуфабрикаты, выбирайте категории А и Б: чем ниже категория (В, Г, Д), тем меньше в составе мяса и больше добавок.

Страна-изготовитель. Больше всего в 2022 году подорожали импортные товары и продукты. Среди них импортный алкоголь (в среднем цена за бутылку выросла на 40% относительно прошлого года), премиальный сыр (рост стоимости более 20% за 1 кг к 2021 году) и мясные деликатесы, заявляют аналитики NTech. Часть товаров можно заменить российскими аналогами или поискать более дешевые у производителей-конкурентов. Правда, такой способ может не подойти гурманам. Зато продуктовая корзина станет дешевле, а сэкономленные деньги можно будет потратить на долгожданный отпуск или давнюю мечту.

Новый бренд. Когда компания только выводит новый продукт на рынок, стоимость его в первые два-три месяца обычно ниже, чем у конкурентов. Таким образом производитель рассчитывает познакомить с товаром как можно большее количество покупателей.

Какие продукты подешевеют в 2023 году

Депутаты предложили в 2023 году снизить НДС на 23 социально значимых продукта, пишет «Парламентская газета». Среди них — молоко, мясо, крупы, яйца, рыба, овощи, масло, сахар, соль и диабетические продукты. НДС планируют снизить с 10% до 5% и таким образом сократить конечную стоимость товара для потребителей.

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Как выбрать качественные продукты

Чтобы дешевый продукт не потерял в качестве и был съедобным, придется внимательно читать описание. Товары, между которыми вы выбираете, должны быть одной категории:

мясной, а не мясосодержащий продукт,

йогурт, а не йогуртный продукт,

сыр, а не сырный продукт,

сметана, а не сметанный продукт,

масло, а не спред,

творог, а не творожный продукт,

шоколад, а не кондитерская плитка,

вино, а не винный напиток.

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Выбирая овощи, учитывайте сезон, как это уже делают лучшие российские рестораны. Свежие продукты добавят необходимые организму витамины и минералы, а вот заокеанские после долгой транспортировки потеряют часть витаминов.

Как составить здоровый рацион из недорогих продуктов

Последователи ЗОЖ могут сэкономить, выбирая более доступные продукты с тем же набором полезных свойств, что и у дорогих суперфудов. Например, дорогую капусту кейл нутрициологи предлагают заменить привычной брокколи: она содержит такое же количество кальция и железа, а еще магний, клетчатку и витамины А и В6.

Богатую омега-3 кислотами рыбу лососевых можно заменять скумбрией и сельдью. А запасы витамина C восполнить не только болгарским перцем, но и квашеной капустой. Популярным авокадо и ягодам годжи в полезных свойствах не уступают тыквенные семечки и орехи.

Для лучшей концентрации внимания стоит включить в рацион красную рыбу, сельдерей и горький шоколад. Конечно, с учетом замены продуктов придется немного изменить и меню. В этом поможет созданный Роспотребнадзором проект «Здоровое питание».

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Как сэкономить на продуктах с помощью новых технологий

В России всё большей популярностью пользуются приложения, в которых можно сравнить стоимость на товары и лекарства в разных магазинах и выбрать наиболее экономный вариант одного и того же производителя. Там же можно следить за акциями и скидками на товары и познакомиться с отзывами других покупателей. Одиночным хозяйствам может оказаться выгодным приобретать еду у недорогих поставщиков готовых блюд. Кстати, спрос на такие услуги, к удивлению аналитиков, вырос, а не упал в 2022 году.

Что будет с российской экономикой в 2023 году?

Экономика сегодняшней России оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали любые прогнозы, пишет в колонке «Известий» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. В текущей ситуации обвал ей уже не грозит, однако и роста пока ждать не стоит. Прогнозы по ВВП — официальные и экспертные — улучшаются с каждым месяцем. Но все они сходятся на том, что экономический спад может длиться до осени 2023 года. Безработица в стране сокращается. Инфляция в России по итогам первой недели ноября упала практически до нуля. Если бы не резкий рост цен на помидоры, впервые за долгое время вообще случилась бы дефляция. По итогам года рост цен составит около 12%, прогнозирует ЦБ.