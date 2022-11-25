Нутрициолог рассказала о бюджетных аналогах суперфудов

Последователи ЗОЖ могут сэкономить, выбирая более доступные продукты с тем же набором полезных свойств, что и у дорогих суперфудов. Об этом в пятницу, 25 ноября, рассказала нутрициолог эконом-сервиса доставки еды «Прием» Елена Свиридова.

«Капуста кейл обойдется в 1800 рублей за 1 кг. Мы нашли альтернативу, которая содержит в себе такое же количество кальция и железа, как в кейл, но за 250 рублей/кг — брокколи», — приводит ее слова «Газета.Ru».

Кроме того, отметила эксперт, в брокколи содержится большое количество магния, клетчатки, витаминов А и В6.

Богатую кислотами группы омега-3 рыбу из семейства лососевых Свиридова предложила заменять скумбрией и сельдью. А восполнить запасы витамина C в организме, по мнению специалиста, можно не только болгарским перцем, но и квашеной капустой.

Также нутрициолог отметила достойные альтернативы таким популярным продуктам как авокадо и ягоды годжи — им не уступают в полезных свойствах тыквенные семечки и орехи, а также плоды шиповника или клюквы.

Ранее, 23 ноября, Свиридова поделилась рекомендациями по питанию для тех, кому важно сохранять высокую концентрацию внимания в течение дня. Так, она посоветовала включить в рацион красную рыбу, сельдерей, горький шоколад и чернику. Дополнительно эксперт затронула спорную тему кофе — по ее словам, этот напиток может быть полезен при употреблении в разумных количествах.