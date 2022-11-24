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Нутрициолог назвала продукты для высокой концентрации

Нутрициолог Свиридова: горький шоколад и сельдерей способствуют высокой концентрации
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Фото: Global Look Press/CTK/digifoodstock.com
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В течение рабочего дня можно запросто потерять концентрацию, особенно если речь идет об удаленном режиме работы. Сохранить внимание на важных задачах поможет правильно подобранный рацион питания. Нутрициолог, внешний консультант сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова 23 ноября перечислила «Известиям» продукты для продуктивной работы и высокой концентрации.

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В топ-5 эксперт включила красную рыбу, которая является источником жирных кислот, благотворно влияющих на кожу, ногти и волосы. А положительное воздействие на нервную систему, работу мозга и концентрацию обусловлено наличием в красной рыбе йода.

Не менее полезным является сельдерей: в нем содержится целый витаминный комплекс — А, Е, В, К. Этот продукт повышает способность фокусироваться, а также улучшает память.

В рейтинг способствующих высокой концентрации продуктов также вошел горький шоколад.

«Шоколад способствует выбросу серотонина и эндорфина, которые помогают удерживать внимание. Это очень просто объясняется: когда мозг человека пребывает в состоянии гармонии, не перегружен переживаниями, он способен концентрироваться на одной задаче и выполнять ее качественно. Но обратите внимание: таким эффектом обладает только горький шоколад», — подчеркнула Свиридова.

Она также высказалась о пользе кофе, отметив, что существует много мнений на эту тему. Так, одни говорят, что кофеин вредит здоровью, а другие не могут начать день без глотка кофе.

«Истина посередине. Напиток действительно полезен для организма, но в правильном виде и умеренных дозировках. Одна–две небольшие чашки черного кофе или американо в день повышают концентрацию и способствуют разумному мышлению. Всё дело в том, что кофеин — психотропный препарат, поэтому употреблять его следует с умом», — указала нутрициолог.

Наконец, замыкает рейтинг черника — ягода, богатая витаминами группы В, которые регулируют деятельность нервной системы и мыслительной функции. Ежедневное употребление черники способствует повышению стрессоустойчивости, развитию навыка концентрации и быстрого принятия решений, добавила Свиридова.

Накануне врач-диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева назвала продлевающие молодость продукты. По ее словам, замедлить процесс старения поможет средиземноморская диета. Она состоит из большого количества овощей и фруктов, полезных масел, красной рыбы, нежирных молочных продуктов и злаков.

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