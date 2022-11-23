Врач назвала продлевающие молодость продукты

Скорость процесса старения зависит от многих факторов и не в последнюю очередь от качества нашего питания. Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева в беседе с «Известиями» перечислила продукты, которые помогут продлить молодость организма.

«Процесс старения представляет собой хронический вялотекущий воспалительный процесс, связанный с образованием большого количества продуктов окислительного стресса и продуктов конечной гликации. Их образование провоцирует так называемая провоспалительная диета, которая присутствует в питании большинства наших соотечественников», — отметила врач 21 ноября.

По ее словам, такая система питания соответствует западному типу: обилие красного мяса и особенно продуктов мясной гастрономии (переработанного мяса — колбасы, сосиски, пельмени и так далее), много соли, жира и сахара, фастфуд, снеки, сладкие напитки, чрезмерное увлечение алкоголем. Всё это приводит к раннему старению и развитию болезней, предостерегла Михалева.

В противоположность этому существует противовоспалительная диета, которая помогает надолго сохранить молодость организма и замедлить процесс старения. Во всем мире такой диетой считается средиземноморская диета.

«В первую очередь это употребление большого количества фруктов, зелени и овощей (не менее 500 г в день). Овощи и фрукты содержат клетчатку, витамины, минералы, а также огромное количество фитохимических веществ (их сейчас открыто несколько тысяч наименований), которые содержатся только в растительных продуктах и являются мощнейшими антиоксидантами. То есть они предотвращают окислительный стресс и системное воспаление, а значит, непосредственно приостанавливают процесс старения», — пояснила диетолог.

Не менее важным является употребление полезных масел — в их числе оливковое, льняное, соевое и подсолнечное. Однако следует соблюдать норму потребления, поскольку растительное масло — это самый калорийный продукт из всех ныне известных.

«Эти масла содержат кроме витаминов Е и К еще и полиненасыщенные жирные кислоты — омега-3, 6 и 9. Они обладают сильным противовоспалительным действием, защищают организм от атеросклероза и развития онкологических заболеваний, то есть помогают сохранять молодость и здоровье. Сюда же мы добавим орехи и семена, которые богаты той же омегой, белком и важными минералами», — продолжила Михалева.

Третья составляющая противовоспалительной диеты — это жирная рыба, содержащая витамин А и ценные омега-3 жирные кислоты (эйкозапентаеновую и докозагексаеновую). Они обеспечивают здоровое состояние мембран клеток, предотвращают образование холестериновых бляшек, помогают сохранить мышечную массу, здоровые суставы и молодость кожи. Кроме того, жирные кислоты предотвращают нейродегенеративные заболевания, например болезнь Альцгеймера.

«Четвертое место в сохранении молодости занимают цельнозерновые продукты. Это злаки, у которых сохранены оболочка зерна, эндосперм и зародыш. Они содержат большое количество клетчатки, которая играет роль в первую очередь в сохранении здоровья кишечника, улучшая перистальтику, микробный состав и предотвращая развитие онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кроме того, клетчатка дает возможность быстрее насытиться и не переедать, что в наше время очень актуально», — рассказала специалист.

На пятое место в рейтинге врач поместила нежирные молочные продукты и бокал сухого красного вина. Так, молочные продукты (в случае их нормальной переносимости) являются важным источником кальция для сохранения здоровья костей, а вино содержит суперантиоксидант ресвератрол. Однако здесь существует одно очень важное правило — умеренность, заключила Михалева.

Ранее в этот день член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Суржик отметила, что средиземноморская диета в настоящее время является самой научно обоснованной в отношении положительного влияния на здоровье человека. По ее словам, именно такое питание обеспечивает наиболее здоровый и разнообразный рацион.