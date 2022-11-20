Одного пола ягоды: какие продукты нужны для продолжения рода

Здоровый образ жизни немыслим без правильного питания. При формировании рациона приходится учитывать множество факторов, которые лишь на первый взгляд не имеют существенного значения. От выбора меню зависит выработка мужских и женских гормонов. Какие продукты следует выбирать, чтобы всегда быть в форме, — в материале «Известий».

Грибы и орехи

Специалисты подчеркивают, что репродуктивная функция у обоих полов полностью контролируется и регулируется гормонами, уровень которых напрямую зависит и от того, что мы едим.

— Основные половые гормоны разделены на два класса — эстрогены (женские) и андрогены (мужские). И у мужчин, и у женщин присутствуют оба вида гормонов, но в совершенно разных количествах, — разъясняет диетолог Людмила Микитюк.

Врач подтверждает, что вещества, полезные для сердца и сосудов, благотворно влияют и на мужские гормоны. Продукты, в которых содержатся необходимые витамины и элементы, полезны для общего состояния организма в целом, а при регулярном потреблении способны поддержать сексуальную силу и даже защитить от рака простаты.

— Жирная рыба (особенно лосось, тунец, сельдь, форель) питательна и полезна для сердца, снижает воспалительные процессы. Содержащиеся в мясе белки — основной строительный материал для мышц, а железо насыщает организм кислородом. Молочные продукты богаты минералами, витаминами и белками, необходимыми мужчине для выработки тестостерона, — перечисляет Людмила Микитюк.

Одного пола ягоды Фото: Global Look Press/imageBROKER/Katharina Hild

Тем, кто намерен усилить выработку тестостерона и повысить физическую энергию, диетолог рекомендует не отказываться от куриных яиц. Фолиевая кислота, которая входит в их состав, способствует повышению уровня и качества спермограммы.

— Ежедневное употребление овсянки поддерживает в организме оптимальное количество таких микроэлементов, как марганец, селен, триптофан, витамин В1, клетчатка, магний и белок. Чтобы усилить эффект, к этому блюду можно добавить зерна граната. Этот фрукт — сильный стимулятор потенции, к тому же защищает предстательную железу, снижая риск заболеваний раком, — рассказывает Людмила Микитюк.

В меню обязательно должны входить помидоры, а также приготовленные из них продукты. Томаты, по словам эксперта, снабжают мужчину полезным антиоксидантом ликопином, укрепляющим общее здоровье и повышающим концентрацию сперматозоидов. Особую ставку специалист советует делать на грибы — мощный стимулятор и регулятор иммунной системы. А самым эффективным продуктом для мужской потенции диетолог называет орехи.

Специалисты, изучающие сексуальное здоровье человека, солидарны с диетологами. От питания действительно многое зависит.

— Для повышения тестостерона у мужчин показаны продукты, которые богаты витаминами и микроэлементами, Особенно важны витамин D, цинк, витамины группы B. Все эти вещества, а особенно цинк, участвуют в синтезе тестостерона, — отмечает сексолог Алексей Вилков.

Специалист рекомендует мужчинам обратить внимание на рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами, регулярно употреблять оливковое масло, различные овощи и фрукты (а конкретно виноград), тыквенные семечки и сельдерей. Большое значение для представителей сильной половины человечества имеют бананы — в них содержатся калий и витамин B6. Полноценное количество белка поступит в организм с блюдами из печени и говядины.

Одного пола ягоды Фото: ТАСС/DPA/Frank May

— В рацион хорошо бы включать имбирь, мед, а также устрицы, которые в больших количествах содержат цинк, необходимый для синтеза тестостерона, — продолжает сексолог.

Но не стоит делать упор на какой-то один продукт — важно, чтобы питание в целом было полноценным. Также нельзя забывать, что для повышения тестостерона имеет значение не только еда — помогут и регулярные физические нагрузки. Однако в спортзале или на площадке с тренажерами важно не переутомляться, потому что переутомление снижает общий уровень либидо, подчеркивает сексолог.

Ищите, женщины

Один из самых важных женских гормонов — эстроген — имеет значение в репродуктивной функции и поддержании гормонального баланса женского организма. Продукты способны воздействовать на уровень его концентрации. Гинеколог Любовь Ерофеева особое значение придает сое и петрушке — эти продукты содержат вещества, похожие на эстрогены. Очень полезны и все виды салатов, и крестоцветные овощи (все виды капусты — брокколи, брюссельская, обычная кочанная). По словам Людмилы Микитюк, много эстрогенов содержат семена льна, кунжутное семя, бобовые, рожь, пшеница, ячмень, чернослив, курага, орехи, абрикос, груши, яблоки, виноград, цитрусовые.

— Для того чтобы женская репродуктивная система нормально функционировала, необходимо, чтобы в рационе были полезные жиры, качественные белки как растительного, так и животного происхождения, а также медленные углеводы, которые не приводят к излишкам веса, — разъясняет гинеколог Любовь Ерофеева.

Эксперт в качестве источника растительных белков рекомендует, в частности, фасоль, бобы, баклажаны, сладкий перец. В качестве источника животных белков хороши творог, яйца, кисломолочные продукты, нежирные сорта мяса. В рационе обязательно должны присутствовать морепродукты и морская рыба (желательно пожирнее).

Одного пола ягоды Фото: Global Look Press/imageBROKER/Creativ Studio Heinemann

— Если есть возможность, то лучше сделать выбор в сторону рыбных продуктов. Не зря среди сторонников здорового питания так популярна средиземноморская диета — овощи, морепродукты, растительные масла, травы, специи, лук и чеснок. Такие продукты идеально подходят для мужского и женского здоровья, — считает эксперт.

А еще на столе россиян, по мнению Любови Ерофеевой, обязательно должна присутствовать морская капуста — ее волокна абсорбируют шлаки и яды, выводят лишний холестерин. Врач советует есть этот продукт в больших количествах, не боясь переизбытка йода, поскольку организм возьмет этот элемент в нужных для него количествах.

— Хороши субпродукты (печень и почки), потому что в них хороший баланс белков и жиров, а также содержатся незаменимые аминокислоты. Гречка, кстати, тоже белковый продукт, да еще и с медленными углеводами, — рассказывает Любовь Ерофеева.

Шлифованный рис гинеколог советует отодвинуть в сторону и использовать вместо него дикий, поскольку в шлифованном, как и в картофеле, много крахмала. А любительницам картошки надо выбирать сладкие сорта — в них меньше этого вещества. Макаронные изделия женщинам не навредят, но нужно покупать продукты из твердых сортов пшеницы — именно в них содержатся медленные углеводы.

При выборе жиров Любовь Ерофеева советует отдавать предпочтение растительным. Они содержатся в орехах, авокадо, маслинах, различных семенах, растительных маслах.

— В рационе женщины должно быть и сливочное масло, а также сыры, в которых больше 45% жирности. Эти продукты необходимы организму для производства яйцеклеток, для того, чтобы яичники функционировали нормально , — комментирует эксперт.

Одного пола ягоды Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

При формировании рациона врач советует обязательно обращать внимание на наличие заболеваний (например, гастрита, язвенной болезни), учитывать, как функционирует поджелудочная железа. Из-за подобных проблем кому-то не подходят кисломолочные продукты, другим лучше не употреблять бобовые. Например, есть сало или печень трески следует только в том случае, если позволяет здоровье.

По словам Алексея Вилкова, для женщин особенно важно следить за уровнем эстрогенов перед менопаузой, когда снижается гормональный фон. Вот тут и придут на выручку волшебные продукты. Как ни странно, для повышения количества эстрогенов эксперты рекомендуют и кофе. А вот от десертов женщины должны воздерживаться.

Сексолог предостерегает: сахар и соль в больших количествах вредны для либидо и мужчинам, и женщинам. Излишек этих пищевых добавок нарушает углеводный обмен и приводит к нарушению массы тела, то есть к развитию метаболического синдрома , с которым упорно борются диетологи, эндокринологи и терапевты. Правильное питание женщинам, как и мужчинам, необходимо дополнять здоровым образом жизни, полноценным сном и регулярными физическими нагрузками.

Всё хорошо в меру

Для того чтобы мужчин не покидала сила, а дамам сопутствовали женские чары, полезна регулярная сексуальная жизнь, поскольку она позволяет поддерживать хороший уровень либидо, отмечает Алексей Вилков. Но для того, чтобы интимные отношения не разочаровали, надо не забывать и о правильном питании.

— Для того чтобы настроиться на близость и в целом успешно провести первую интимную встречу, нельзя переедать — центры насыщения в мозге находятся рядом с центрами либидо. Но не следует и оставаться голодным, потому что это скажется на сексуальной выносливости, — предостерегает сексолог.

Одного пола ягоды Фото: Global Look Press/imageBROKER/Christian Vorhofer

По словам специалиста, вкусный обильный ужин перед важным свиданием может сыграть с мужчиной злую шутку — из-за переедания снижается общий уровень желания. Тогда человеку будет не до интимной близости, поскольку возникнет сонливость.

— Конечно, важно учитывать индивидуальную непереносимость отдельных продуктов. Обычно и мужчины, и женщины знают, чего лучше избегать перед встречей. Должны учитываться индивидуальные предпочтения, чтобы оставаться в хорошей форме и чтобы не было неожиданных позывов в туалет, усиления перистальтики, — рассуждает эксперт.

Не всегда в таких случаях стоит винить неправильный рацион. Порой партнеров подводит обычное волнение, сетует эксперт. Даже если мужчина все предусмотрел, например не ел кисломолочные продукты и гороховый суп, то именно тревога может вызвать вегетативное нарушение перистальтики и испортить долгожданный вечер.