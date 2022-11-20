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Одного пола ягоды: какие продукты нужны для продолжения рода

Эксперты рассказали, почему рыба важна для репродуктивной функции
Фото: Global Look Press/Andrew Olney
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Здоровый образ жизни немыслим без правильного питания. При формировании рациона приходится учитывать множество факторов, которые лишь на первый взгляд не имеют существенного значения. От выбора меню зависит выработка мужских и женских гормонов. Какие продукты следует выбирать, чтобы всегда быть в форме, — в материале «Известий».

Грибы и орехи

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Специалисты подчеркивают, что репродуктивная функция у обоих полов полностью контролируется и регулируется гормонами, уровень которых напрямую зависит и от того, что мы едим.

— Основные половые гормоны разделены на два класса — эстрогены (женские) и андрогены (мужские). И у мужчин, и у женщин присутствуют оба вида гормонов, но в совершенно разных количествах, — разъясняет диетолог Людмила Микитюк.

Врач подтверждает, что вещества, полезные для сердца и сосудов, благотворно влияют и на мужские гормоны. Продукты, в которых содержатся необходимые витамины и элементы, полезны для общего состояния организма в целом, а при регулярном потреблении способны поддержать сексуальную силу и даже защитить от рака простаты.

— Жирная рыба (особенно лосось, тунец, сельдь, форель) питательна и полезна для сердца, снижает воспалительные процессы. Содержащиеся в мясе белки — основной строительный материал для мышц, а железо насыщает организм кислородом. Молочные продукты богаты минералами, витаминами и белками, необходимыми мужчине для выработки тестостерона, — перечисляет Людмила Микитюк.

Одного пола ягоды
орехи
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Katharina Hild
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Тем, кто намерен усилить выработку тестостерона и повысить физическую энергию, диетолог рекомендует не отказываться от куриных яиц. Фолиевая кислота, которая входит в их состав, способствует повышению уровня и качества спермограммы.

— Ежедневное употребление овсянки поддерживает в организме оптимальное количество таких микроэлементов, как марганец, селен, триптофан, витамин В1, клетчатка, магний и белок. Чтобы усилить эффект, к этому блюду можно добавить зерна граната. Этот фрукт — сильный стимулятор потенции, к тому же защищает предстательную железу, снижая риск заболеваний раком, — рассказывает Людмила Микитюк.

В меню обязательно должны входить помидоры, а также приготовленные из них продукты. Томаты, по словам эксперта, снабжают мужчину полезным антиоксидантом ликопином, укрепляющим общее здоровье и повышающим концентрацию сперматозоидов. Особую ставку специалист советует делать на грибы — мощный стимулятор и регулятор иммунной системы. А самым эффективным продуктом для мужской потенции диетолог называет орехи.

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Специалисты, изучающие сексуальное здоровье человека, солидарны с диетологами. От питания действительно многое зависит.

Для повышения тестостерона у мужчин показаны продукты, которые богаты витаминами и микроэлементами, Особенно важны витамин D, цинк, витамины группы B. Все эти вещества, а особенно цинк, участвуют в синтезе тестостерона, — отмечает сексолог Алексей Вилков.

Специалист рекомендует мужчинам обратить внимание на рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами, регулярно употреблять оливковое масло, различные овощи и фрукты (а конкретно виноград), тыквенные семечки и сельдерей. Большое значение для представителей сильной половины человечества имеют бананы — в них содержатся калий и витамин B6. Полноценное количество белка поступит в организм с блюдами из печени и говядины.

Одного пола ягоды
яйцо
Фото: ТАСС/DPA/Frank May

— В рацион хорошо бы включать имбирь, мед, а также устрицы, которые в больших количествах содержат цинк, необходимый для синтеза тестостерона, — продолжает сексолог.

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Но не стоит делать упор на какой-то один продукт — важно, чтобы питание в целом было полноценным. Также нельзя забывать, что для повышения тестостерона имеет значение не только еда — помогут и регулярные физические нагрузки. Однако в спортзале или на площадке с тренажерами важно не переутомляться, потому что переутомление снижает общий уровень либидо, подчеркивает сексолог.

Ищите, женщины

Один из самых важных женских гормонов — эстроген — имеет значение в репродуктивной функции и поддержании гормонального баланса женского организма. Продукты способны воздействовать на уровень его концентрации. Гинеколог Любовь Ерофеева особое значение придает сое и петрушке — эти продукты содержат вещества, похожие на эстрогены. Очень полезны и все виды салатов, и крестоцветные овощи (все виды капусты — брокколи, брюссельская, обычная кочанная). По словам Людмилы Микитюк, много эстрогенов содержат семена льна, кунжутное семя, бобовые, рожь, пшеница, ячмень, чернослив, курага, орехи, абрикос, груши, яблоки, виноград, цитрусовые.

— Для того чтобы женская репродуктивная система нормально функционировала, необходимо, чтобы в рационе были полезные жиры, качественные белки как растительного, так и животного происхождения, а также медленные углеводы, которые не приводят к излишкам веса, — разъясняет гинеколог Любовь Ерофеева.

Эксперт в качестве источника растительных белков рекомендует, в частности, фасоль, бобы, баклажаны, сладкий перец. В качестве источника животных белков хороши творог, яйца, кисломолочные продукты, нежирные сорта мяса. В рационе обязательно должны присутствовать морепродукты и морская рыба (желательно пожирнее).

Одного пола ягоды
рыба
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Creativ Studio Heinemann

— Если есть возможность, то лучше сделать выбор в сторону рыбных продуктов. Не зря среди сторонников здорового питания так популярна средиземноморская диета — овощи, морепродукты, растительные масла, травы, специи, лук и чеснок. Такие продукты идеально подходят для мужского и женского здоровья, — считает эксперт.

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А еще на столе россиян, по мнению Любови Ерофеевой, обязательно должна присутствовать морская капуста — ее волокна абсорбируют шлаки и яды, выводят лишний холестерин. Врач советует есть этот продукт в больших количествах, не боясь переизбытка йода, поскольку организм возьмет этот элемент в нужных для него количествах.

— Хороши субпродукты (печень и почки), потому что в них хороший баланс белков и жиров, а также содержатся незаменимые аминокислоты. Гречка, кстати, тоже белковый продукт, да еще и с медленными углеводами, — рассказывает Любовь Ерофеева.

Шлифованный рис гинеколог советует отодвинуть в сторону и использовать вместо него дикий, поскольку в шлифованном, как и в картофеле, много крахмала. А любительницам картошки надо выбирать сладкие сорта — в них меньше этого вещества. Макаронные изделия женщинам не навредят, но нужно покупать продукты из твердых сортов пшеницы — именно в них содержатся медленные углеводы.

При выборе жиров Любовь Ерофеева советует отдавать предпочтение растительным. Они содержатся в орехах, авокадо, маслинах, различных семенах, растительных маслах.

В рационе женщины должно быть и сливочное масло, а также сыры, в которых больше 45% жирности. Эти продукты необходимы организму для производства яйцеклеток, для того, чтобы яичники функционировали нормально, — комментирует эксперт.

Одного пола ягоды
магазин
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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При формировании рациона врач советует обязательно обращать внимание на наличие заболеваний (например, гастрита, язвенной болезни), учитывать, как функционирует поджелудочная железа. Из-за подобных проблем кому-то не подходят кисломолочные продукты, другим лучше не употреблять бобовые. Например, есть сало или печень трески следует только в том случае, если позволяет здоровье.

По словам Алексея Вилкова, для женщин особенно важно следить за уровнем эстрогенов перед менопаузой, когда снижается гормональный фон. Вот тут и придут на выручку волшебные продукты. Как ни странно, для повышения количества эстрогенов эксперты рекомендуют и кофе. А вот от десертов женщины должны воздерживаться.

Сексолог предостерегает: сахар и соль в больших количествах вредны для либидо и мужчинам, и женщинам. Излишек этих пищевых добавок нарушает углеводный обмен и приводит к нарушению массы тела, то есть к развитию метаболического синдрома, с которым упорно борются диетологи, эндокринологи и терапевты. Правильное питание женщинам, как и мужчинам, необходимо дополнять здоровым образом жизни, полноценным сном и регулярными физическими нагрузками.

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Всё хорошо в меру

Для того чтобы мужчин не покидала сила, а дамам сопутствовали женские чары, полезна регулярная сексуальная жизнь, поскольку она позволяет поддерживать хороший уровень либидо, отмечает Алексей Вилков. Но для того, чтобы интимные отношения не разочаровали, надо не забывать и о правильном питании.

— Для того чтобы настроиться на близость и в целом успешно провести первую интимную встречу, нельзя переедать — центры насыщения в мозге находятся рядом с центрами либидо. Но не следует и оставаться голодным, потому что это скажется на сексуальной выносливости, — предостерегает сексолог.

Одного пола ягоды
ужин
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Christian Vorhofer
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По словам специалиста, вкусный обильный ужин перед важным свиданием может сыграть с мужчиной злую шутку — из-за переедания снижается общий уровень желания. Тогда человеку будет не до интимной близости, поскольку возникнет сонливость.

— Конечно, важно учитывать индивидуальную непереносимость отдельных продуктов. Обычно и мужчины, и женщины знают, чего лучше избегать перед встречей. Должны учитываться индивидуальные предпочтения, чтобы оставаться в хорошей форме и чтобы не было неожиданных позывов в туалет, усиления перистальтики, — рассуждает эксперт.

Не всегда в таких случаях стоит винить неправильный рацион. Порой партнеров подводит обычное волнение, сетует эксперт. Даже если мужчина все предусмотрел, например не ел кисломолочные продукты и гороховый суп, то именно тревога может вызвать вегетативное нарушение перистальтики и испортить долгожданный вечер.

— Надо выработать и правильное отношение к алкоголю, — комментирует Алексей Вилков. — Крепкие напитки обычно снижают общую активность у мужчин, действуют на либидо и могут негативно повлиять на качество эрекции.

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