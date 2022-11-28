Незаметное падение

Прогнозы по росту российского ВВП — официальные и экспертные — улучшаются с каждым месяцем. Но все они сходятся на том, что экономический спад может длиться до следующей осени.

Сейчас удивительно вспоминать, как еще весной представители ЦБ, Минфина и уж тем более международные и частные агентства давали смелый прогноз по падению экономики РФ на уровне 2008 и 1998 годов. Но этого не случилось. Экономика сегодняшней России оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали любые прогнозы. Не в последнюю очередь из-за того, что санкции пошли не по плану.

Изоляция России сработала лишь наполовину: падение экспорта в объемах (в основном нефть, газ и металлы) было компенсировано его ростом в ценах, а падение импорта (преимущественно оборудование и услуги) еще и добавило к внутреннему производству.

С одной стороны, это очевидный позитив. За исключением пары отраслей, нет и не предвидится массовых сокращений сотрудников, уровень жизни в целом по стране практически не изменился, и даже начали расти сбережения граждан. С другой стороны, назвать текущую ситуацию устойчивой и нормальной довольно сложно. Перспектива восстановления экономики и перехода к росту практически отсутствует, и это признают даже в правительстве.

Наиболее оптимистичные оценки сокращения экономики на следующий год дают в Минэке и администрации президента: всего 0,8–1% падения ВВП. Это ненамного лучше прогнозов международных организаций, которые дают сейчас около 2%, а еще недавно предполагали 3–4%.

И те и другие, по сути, закладывают более медленное, чем ожидалось ранее, сползание в рецессию. Вместо 8–10% падения за один год, которыми пугали недавно, мы можем получить 3–5% падения в первые два года и еще минимум три года подъема в темпе ниже, чем у мировой экономики.

Не имея других исторических прецедентов такого масштаба, можно посмотреть на опыт Ирана, который уже 10 лет находится в режиме осажденной крепости. За это время его ВВП суммарно сжался в три раза, но доходы населения почти не изменились. Это наглядный пример, поскольку он позволяет понять, как сильно на самом деле оторваны макропоказатели вроде размера ВВП и уровня жизни рядовых людей. Особенно сильно они оторваны, если вклад заработных плат в ВВП невелик, это есть в Иране и России.

Если смотреть на динамику российской экономики под таким углом, то можно сказать следующее: будет в следующем году падение ВВП на 3% или рост на 3%, это мало что изменит по существу. Если рост, то он будет связан с ценами на нефть либо успешным обходом санкций, если падение, то с эффектом санкций или опять же ценами на нефть.

Экономика России уже показала за последние 10 лет (из которых почти восемь лет она под частичными санкциями), что можно незаметно для населения переживать фактический спад. ВВП в 2012 году был $2,2 трлн, а сегодня — $1,8 трлн (-20%). По ощущениям примерно одинаково.

Я вряд ли сильно ошибусь, если предположу, что еще через 10 лет ВВП упадет до $1,5 трлн (как минимум из-за инфляции доллара), но в рублях зарплаты, пенсии и потребительская корзина умеренно вырастут. В бочках нефти средний россиянин станет беднее, в буханках хлеба — возможно, даже богаче.

Чтобы Россия могла не отставать от других стран в развитии, нужны новые идеи, а не повторение тех, которые не работают последние 10 лет. Тогда ожидаемый рост ВВП в 1–2% уже не будет казаться выходом из кризиса. По факту это очередная попытка колебаться около нулевой отметки, пока остальной мир медленно, но всё же идет вперед. Рецепты роста общеизвестны и универсальны: меньше бюрократии, больше экономической свободы, четкое исполнение законов. А еще нужно время, поскольку за год экономику не поднять.

Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

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