Эксперты предсказали снижение цен на индейку на 5–10% к Новому году

Средняя стоимость мяса индейки с 14 по 20 ноября снизилась на 0,24% до 242 рублей за 1 кг по сравнению с неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные мониторинга НАПИ, с которым ознакомились «Известия».

Цена основных кусков стабилизировалась после продолжительного роста. Филе грудки остается на уровне 316 рублей третью неделю, хотя непрерывно дорожала с начала сентября, филе бедра вторую неделю стоит 329 рублей, хотя рост фиксировался с конца июля. Голень подешевела на 0,99% до 143 рублей, крыло — на 0,96% до 148 рублей.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указал, что основная причина — рост производства как и индейки, так и других видов мяса. По данным Росстата, с января по ноябрь по сравнению с тем же временем прошлого года реализация птицы выросла на 4,9%, до 5,3 млн т, свинины — на 7,8%, до 4,3 млн т. Даже с учетом небольшого снижения производства говядины (на 4,4%, до 830,4 тыс. т) и сокращения потребления из-за более высокой цены рынок не может поглотить весь дополнительный объем трех видов мяса, пояснил Сергей Юшин. А излишнее предложение давит на цены.

Производители индейки будут вынуждены снижать стоимость своей продукции, сказал исполнительный директор НАПИ Анатолий Вельматов. Иначе есть риск потерять покупателя, который в нынешних условиях будет выбирать более дешевый белок.

Свиньи в живом весе на конец октября стоили 114 рублей за кг, что ниже на 12%, чем в то же время прошлого года, а тушка бройлера подешевела на 11% до 142 рублей за кг.

Анатолий Вельматов уверен, что тренд на снижение стоимости будет долгосрочным. Источник «Известий» среди участников рынка дал прогноз, что до конца года стоимость индейки может упасть на 5–10% по сравнению с нынешними ценами.

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Птица с частью: бизнес ждет снижения цен на индейку на 5–10% к Новому году