Почти треть россиян тратит на еду до половины своего дохода

Около 11–20% россиян, опрошенных эконом-сервисом доставки питания «Прием», тратят на питание в месяц 34% своего дохода. 29% респондентов тратят до 50% своего дохода на еду, 24% опрошенных — до 10%, следует из исследования, с которым ознакомились «Известия».

По данным опроса, респонденты признались, что сейчас экономят на еде, отказываясь от покупки некоторых дорогостоящих продуктов, ограничивая количество потребляемой еды в день, а также оформляя подписки на бюджетные сервисы питания. Большинство опрошенных утвердительно ответили на вопрос о том, действительно ли эти способы помогают экономить.

66% опрошенных россиян рассказали, что их пищевые привычки за последний год изменились. Так, у большинства не всегда получается питаться здоровой пищей и придерживаться привычного калоража.

Говоря о том, какую долю своего дохода россияне в настоящее время тратят на питание в месяц только на себя, 34% респондентов указали, что расходуют 11–20% средств. 29% респондентов тратят до 50% своего дохода на еду. Еще 24% опрошенных тратят на питание до 10% своего дохода.

При этом 65% россиян признались, что начали экономить в этом году. Среди основных целей большинство людей назвали необходимость откладывать деньги на черный день (61%), следует из исследования.

По данным аналитиков, граждане стали экономить на развлечениях (58%), на гардеробе (56%), на питании (32%), на бьюти-услугах (32%) и на хобби (26%).

20 октября сообщалось, что, согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и «ЮKassa», каждый четвертый россиянин (25%) тратит на обеды от 500 до 1000 рублей в неделю. 84% опрошенных рассказали, что компания не компенсирует затраты, в то время как 16% респондентов работодатели возмещают расходы на перекусы.