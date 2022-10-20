Каждый четвертый россиянин тратит на обед 500-1000 рублей в неделю

Каждый четвертый россиянин (25%) тратит на обеды от 500 до 1000 рублей в неделю. Об этом говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и «ЮKassa», которое есть у «Известий».

У 22% респондентов на это уходит менее 300 рублей, у 20% — от 1000 до 1500 рублей, а у 16% — от 300 до 500 рублей. При этом от 1500 до 2500 рублей на обеды тратят только 9% участников опроса, а более 2500 рублей — 6%.

Большинству опрошенных работников — 84% — работодатель не компенсирует затраты на обеды, отмечается в исследовании. Только 16% респондентов сказали, что компания возмещает им расходы на перекусы.

Вместе с тем, как выяснили исследователи, 62% россиян приносят обед на работу из дома. У 22% работников в компании есть столовая, где они обедают. Еще 17% участников опроса покупают готовую еду в магазине, а 13% обедают в кафе и ресторанах рядом с работой. Только 7% россиян ходят на обед домой, а 4% заказывают доставку. Кроме того, 14% респондентов вовсе не обедают на работе.

В середине сентября сообщалось, что в ФАС поступили предложения бизнеса изменить сроки, в которые торговые сети должны заплатить поставщикам за социально значимые товары — мясо, курицу, хлеб, молоко и др. Таким образом, производители нашли способ стабилизировать цены на базовые продукты.