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Предел жевания: фастфуд уравняют с никотиновой зависимостью

Эксперты объяснили, почему люди привыкают к вредной пище
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Пристрастие к фастфуду и сладостям может получить статус зависимости наряду с тягой к табаку. Ученые Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии проводят параллель между нарушениями пищевого поведения и другими зависимостями. Почему наггетсы и чипсы вызывают привыкание и чем опасно бесконтрольное увлечение продуктами высокой обработки — в материале «Известий».

Зависимость от пищи

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Исследователи считают, что пришло время перестать думать о пище с высокой степенью переработки просто как о еде. Необходимо относиться к таким продуктам как к веществам, которые могут вызывать привыкание. Разнообразие таких товаров, по мнению ученых, способствует распространению пищевой зависимости у взрослых и детей.

По данным журнала с говорящим названием Addiction («аддикция, зависимость») в последние 50 лет на рынке продовольствия преобладают продукты с высокой степенью переработки большим уровнем рафинированных углеводов и жиров. Речь идет о шоколаде, мороженом, чипсах, пицце, печенье. Ученые уверены, что такие продукты быстрее, чем пища с минимальной обработкой, воздействуют на систему вознаграждения головного мозга. У человека повышается настроение, он испытывает удовольствие, но при этом теряет контроль над количеством съеденного — ему хочется еще и еще.

Предел жевания
Пицца
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Зарубежные ученые считают, что чипсы и шоколадки вызывают привыкание, сходное с зависимостью от табака. Они (как и сигареты) легальны, доступны в продаже, не опьяняют, подобно алкоголю, и не вызывают тяжелых физических симптомов отмены. Однако при этом запускают диагностические индикаторы зависимости — например, потерю самоконтроля, тягу к источнику удовольствия и серьезную долю рецидивов в случае отказа. Люди не способны сократить потребление вредной еды даже перед лицом опасных для жизни недугов, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Часто любители высокообработанной пищи сталкиваются с ожирением и более низким качеством жизни, что тоже говорит о проблеме и необходимости ее профилактики. Но большинство попыток изменения диеты в долгосрочной перспективе терпят неудачу.

Исследователи установили, что частое употребление пищи с высоким содержанием жира связано с повышением риска смертности от любых причин на 31%. Особую опасность представляет дешевизна и доступность вредных продуктов.

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Дешево и сердито

Врач-превентолог-гастроэнтеролог Яна Прудникова считает, что и табак, и нездоровая пища обладают очень схожими свойствами на уровне молекул биохимии, потому что они вызывают одинаково сильную тягу и привыкание.

Под нездоровой пищей мы понимаем продукты с некачественным составом, не соответствующим требованиям, либо пищу, которая прошла определенную обработку при высокой температуре, то есть имеет гликацию, — отмечает врач.

По словам эксперта, и табак, и обработанная пища активируют одни пути в мозге. Срабатывает похожий механизм, и в результате человек не может обходиться без источника удовольствия.

В мозге человека, к сожалению, нет биомаркера, который говорит о том, что конкретный продукт или препарат вызывает или не вызывает привыкание, — сетует Прудникова.

Предел жевания
Бургеры
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

С точки зрения диетологии люди неслучайно подсаживаются именно на фастфуд и сладости. В их составе много «быстрых» сахаров и жиров, моментально поступающих в клетки и оперативно питающих центральную нервную систему и головной мозг.

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Организму гораздо проще получить энергию из быстрого простого сахара, чем перерабатывать и ферментировать овощи и фрукты. А сложные жиры из кисломолочных продуктов, мяса, яиц или орехов медленнее усваиваются, чем простые жиры, которые содержатся в наггетсах и жареной картошке либо в сладком печенье и шоколаде, — разъясняет Яна Прудникова.

Вред продуктов высокой переработки, по мнению врача, зависит от объема пищи и ее качества. Если раз в месяц съедать порцию домашних наггетсов с правильным составом, то ничего страшного не случится. А вот ежедневное употребление обжаренных во фритюре кусочков курицы к добру не приведет. Что касается мороженого, которое попало в черный список зарубежных ученых, то найти натуральный продукт, по словам гастроэнтеролога, сейчас сложно. В состав многих сортов входят быстрые простые сахара.

Сайыына Гоголева, врач-эндокринолог многофункционального медицинского центра «МЕДСИ» отмечает, что продукты высокой степени обработки нередко богаты трансжирами.

Предел жевания
Торт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Трансжиры имеют особенность замещать «полезные» жиры в организме человека, что ведет к развитию атеросклероза, сахарного диабета, стеатоза и фиброза печени и многим другим заболеваниям. Высокая степень обработки пищи способствует усилению ее вкусовых качеств, что способствует перееданию и, следовательно, переизбытку калорий и питательных веществ. Это считается одной из причин возникновения хронических заболеваний у любителей быстрых перекусов, — считает Гоголева.

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Эндокринолог подчеркивает, что в ответ на поступление в организм большого количества углеводов поджелудочная железа вырабатывает больше инсулина, чем обычно. Инсулин, в свою очередь, стимулирует усиление аппетита, что опять же ведет к избыточному потреблению вредных продуктов.

Стать зависимым от фастфуда и другой обработанной пищи довольно легко. Такие продукты обладают более насыщенным вкусом, быстро готовятся. Людям удобнее разогреть полуфабрикат из супермаркета или открыть пачку чипсов, чем приготовить полноценный обед, — рассуждает врач.

Эксперт считает, что, для того чтобы избавиться от тяги к нездоровой пище или избежать ее развития, достаточно осознавать в полной мере вред, перевешивающий чувство удовлетворения после трапезы. Однако не всем это под силу.

В поисках комфорта

Врач-психиатр, нарколог клиники Маршака Леонардо Гевара отмечает, что американские ученые ведут речь о так называемом психогенном (компульсивном) переедании. С точки зрения международной классификации болезней это одно из расстройств пищевого поведения (РПП). Помимо него в списке нервная булимия и нервная анорексия, но они относятся к более серьезным психическим проблемам.

Предел жевания
Бургер
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Увлечение продуктами высокой степени обработки действительно в чем-то можно уподобить табакокурению — оба явления социально приемлемы, но при этом вызывают привыкание и проблемы со здоровьем. Однако компульсивное переедание не относится к разряду зависимостей, потому что пока не признано формой аддиктивного поведения, — добавляет эксперт.

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Впрочем, по словам нарколога, расстройство пищевого поведения — это сравнительно новое направление, и ученым еще только предстоит делать открытия и принимать новые решения. Во всяком случае аналогия с алгоритмом зависимости все-таки просматривается. Человек, употребив, например, алкоголь, сначала испытывает комфорт, который не мог бы получить в трезвости. Потом приходит чувство вины из-за того, что он сорвался, алкоголика одолевает гнев на себя и других. После наступает «светлый» промежуток, больной некоторое время находится в трезвости, а после снова уходит в запой.

— С едой получается похоже. Когда человек испытывает некий дискомфорт или переживает стресс, он начинает есть и на какое-то время избавляется от беспокойства. Но затем, подобно алкоголику, протрезвляется, испытывает чувство вины и гнев из-за того, что пришлось переусердствовать с пищей или нарушить диету, если он ее держит. После всё повторяется, — разъясняет Леонардо Гевара.

Предел жевания
Чипсы
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

По словам психиатра, если говорить о лечении психогенного переедания, то необходимо заниматься тем, чем оно вызвано, — тревожным расстройством и причинами его возникновения. Эффективно применяются психотерапевтические методики лечения, помогающие изменить поведение, которое вызывает нежелательное состояние. Хорошие результаты показали когнитивно-поведенческие модели психотерапии.

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Порой применяется медикаментозная терапия, если есть депрессивная симптоматика или тревожно-фобические синдромы. Тут уже необходимо назначение антидепрессантов или препаратов, снижающих тревогу. Но назначение производит психиатр или психотерапевт — к наркологу с этим не идут, — поясняет Леонардо Гевара.

Здравствуйте, я обжора

Большое значение для поддержки людей, страдающих РПП, имеют группы самопомощи, аналогичные группам анонимных алкоголиков.

Туда приходят люди, которые осознали свою проблему, а значит, критично относятся к своему поведению и стараются избавиться от нежелательной привычки. В таких группах «анонимные обжоры» находят определенный ресурс и поддержку, могут выговориться и уменьшить или снять тревожный фон.

Предел жевания
Люди
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Специалисты отмечают, что фастфуд «цепляет» зависимых от него людей усилителями вкуса, которые вызывают желание употреблять подобную еду снова и снова. Но, по мнению нарколога, по большому счету не имеет значения, какие продукты выбирает человек с компульсивным расстройством пищевого поведения.

Алкоголик — он и есть алкоголик, и неважно, пьет ли он пиво, коньяк, водку или, скажем, белое вино. У такого человека зависимость от этилового спирта, а в каком виде это вещество попадает в организм, не имеет особого значения. Также и с пищей: у человека есть проблема, приводящая его к тому, что он начинает переедать. По большому счету не принципиально — фастфуд он ест или пирожные, — рассуждает эксперт.

Леонардо Гевара уточняет, что люди с депрессивной симптоматикой чаще склонны к тому, чтобы употреблять сладости. Такая пища оказывает определенное влияние на обмен серотонина — гормона удовольствия. Но в любом случае выбор продуктов для человека с РПП — это лишь вопрос вкусовых предпочтений.

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