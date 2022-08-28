Плевать на вес: склонность к ожирению определят по слюне

Маркер в слюне, с помощью которого можно определить предрасположенность человека к ожирению, обнаружили российские ученые. Он показывает белковый состав биологической жидкости, по которому можно судить о важнейших процессах, происходящих в клетках. Нарушения в них приводят к набору лишнего веса. Анализ на этот показатель занимает всего 15 минут. Мнение диетологов относительно практической пользы открытия разделились. Одни считают, что разработка заметно облегчит работу с пациентами. Другие указывают, что уже имеющихся способов диагностики предрасположенности к ожирению вполне достаточно.

Всего 15 минут

Специалисты Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Красноярского государственного медицинского университета имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого выявили в человеческой слюне вещества, по которым можно определить склонность пациента к ожирению. Анализ на эти маркеры занимает всего 15 минут. По мнению ученых, результаты научного исследования имеют важное практическое значение, так как благодаря предложенному методу диагностики можно будет своевременно принять меры и предотвратить набор лишнего веса.

— Наше исследование показало, что под воздействием стресса, неправильного питания, нехватки сна в организме человека возникают изменения, которые могут привести к ожирению. И начало этих изменений морфотипа (тип телосложения. — «Известия») можно предупредить по маркерам в слюне, — сказала профессор кафедры биофизики Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Оксана Коленчукова.

Баланс между анти- и прооксидантами, то есть различными органическими молекулами, регулирующими окислительные процессы в тканях, — важнейшая характеристика организма. Она отражает его адаптационные возможности, то есть готовность бороться со стрессом и неблагоприятными факторами окружающей среды. Антиоксиданты также регулируют действие свободных радикалов — вредных продуктов обмена веществ, которые могут оказывать разрушительное влияние на клетки. Сбои в работе этих элементов могут приводить к различным проблемам со здоровьем, в том числе к ожирению. При этом изменение оксидантного статуса уже на раннем этапе отражается на белковом составе слюны, по которому можно определить предрасположенность человека к лишним жировым отложениям.

Какие элементы включает в себя биологическая жидкость, ученые предлагают определять с помощью химилюминисцентного анализа, основанного на разнице в оптических свойствах веществ. Под воздействием специальных реагентов они светятся с разной интенсивностью.

Сегодня известно, что под влиянием стресса на организм человека происходит изменение внутриклеточных метаболических процессов, которые отражаются на составе биологических жидкостей, в частности, слюны , подтвердила «Известиям» заведующая кафедрой гериатрии и возрастной эндокринологии Клиник СамГМУ Светлана Булгакова.

— Таким образом, особенности белкового состава слюны могут являться индикаторами воздействия стрессоров на весь организм в целом, — делает вывод медик.

Плевать на вес Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Статистическое исследование с участием 154 девушек-студенток в возрасте от 17 до 20 лет показало, что дисбаланс между анти- и прооксидантами характерен для женщин со спортивной фигурой, которые имеют высокий рост, длинные ноги и узкий таз. Это достаточно распространенный морфотип, к которому относились около 15% участниц научного изыскания. По мнению ученых, нарушение оксидантного статуса у обладательниц телосложения других типов и мужчин также говорит о склонности к ожирению. Однако для более глубокого понимания этих процессов у людей в зависимости от морфотипа необходима дальнейшая научная работа с более крупной выборкой участников.

Вопрос практики

Исследование специалистов СФУ очень перспективно, так как медики всегда заинтересованы в разработке новых неинвазивных методов диагностики, которые не требуют забора крови , считает врач-диетолог, заведующий отделением клиники «Ревиталь» Марина Копытько. Антиоксидантный статус — не постоянный. Он зависит от характера питания, поэтому на него можно повлиять, потребляя качественную еду, содержащую Омега-3, селен и другие элементы , пояснила эксперт.

— Если ко мне обратится пациент, о котором станет известно, что у него нарушен баланс между анти- и прооксидантами, я смогу назначить ему витамины и минералы, поговорю о способах снятия стресса, правильном сне и как практикующий врач приведу в порядок этот показатель, — сказала Марина Копытько.

Найденный учеными биомаркер всё еще находится на стадии изучения, поэтому использовать его во врачебной практике пока нельзя , уточнила эксперт.

О важности правильного питания и здорового образа жизни диетологи говорят своим пациентам и без специальных анализов на предрасположенность к ожирению, заметила эндокринолог «Семейной клиники» Ольга Андросова. Сейчас врачи делают вывод о высокой вероятности развития этого заболевания, если в семье существует культ еды. Например, родители могут быть полные, а их дочь-подросток пока нет, но у нее всё равно высокий риск набора лишнего веса.

Плевать на вес Фото: Global Look Press/moodboard/Boris Breuer

— Те не менее объективный маркер нарушений баланса между оксидантами может стать весомым доводом, чтобы убедить человека обезопасить себя от набора лишнего веса, — сказала Ольга Андросова.

Ожирение — это системное хроническое воспаление, в основе которого лежит дисбаланс обменных процессов, причем не только углеводных, но и ряда микроэлементов, рассказала «Известиям» врач-диетолог Наталья Лазуренко. В результате во всем организме образуется кислая среда, и слюна может служить здесь просто еще одним маркером.

— Существуют более информативные методы диагностики по слюне — это, например, генетический анализ. Он говорит о генетической предрасположенности к развитию ожирения и нарушению обменных процессов , — сказала Наталья Лазуренко

К тому же сейчас мало доступных лабораторий, которые могли бы недорого сделать предложенный учеными анализ слюны, добавила медик.