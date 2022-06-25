Вся соль в стрессе: что становится основными причинами ожирения

От четверти до трети граждан России страдают ожирением. Которое, в свою очередь, может приводить к серьезным проблемам со здоровьем — в том числе к сердечно-сосудистым заболеваниям. Такие данные были озвучены на тематическом круглом столе в Совете Федерации, который состоялся на текущей неделе. «Известия» ознакомились с материалами круглого стола и поговорили со специалистами о том, что становится причиной «эпидемии» лишнего веса и какие меры необходимы в данном случае .

Полная треть

Круглый стол, посвященный вопросам медицинской профилактики для сохранения здоровья граждан, состоялся в Совете Федерации на текущей неделе . В том числе речь шла о профилактике социально значимых заболеваний и основных факторов риска : о борьбе с курением, злоупотреблением алкоголя, повышенным уровнем сахара и артериальным давлением, а также ожирением.

В обсуждении приняли участие медики: кардиологи, диетологи, терапевты и наркологи.

Действующая стратегия развития здравоохранения, рассчитанная на срок до 2025 года, определяет профилактику заболеваний в числе основных задач развития здравоохранения и выделяет основные направления работы , заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров.

— Среди них — формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, эффективная профилактика заболеваний, совершенствование охраны здоровья работающего населения, а также профилактика инвалидизации граждан, — уточнил он.

Вся соль в стрессе Фото: Global Look Press/Annette Riedl

В России процент людей, страдающих ожирением, в различных регионах варьируется от 24,4 до 35,5%, заявила доцент кафедры кардиологии Института медицинского образования, заместитель гендиректора по работе с регионами, врач-кардиолог консультативно-диагностического центра ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России Надежда Звартау.

— Если говорить о российской популяции, то нам были крайне информативны результаты нашего главного исследования, которое показало, что у нас действительно есть серьезные проблемы с избыточной массой тела и ожирением. Это была случайная выборка, это не больные люди. Цифра впечатляет, — отметила она, выступая в ходе круглого стола.

Кроме того, избыточное потребление соли, которое способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и повышению артериального давления, было зафиксировано более чем у половины жителей страны , подчеркнула кардиолог.

Без диагноза

Сама по себе проблема лишнего веса является даже более серьезной — помимо тех, кому был поставлен непосредственно диагноз «ожирение», избыточный вес наблюдается примерно у половины населения страны , заявлял ранее академик РАН Виктор Малафеев. Это может не только привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, но и отягощает течение инфекционных заболеваний — в том числе COVID-19, указывал он.

— По последним данным, в России наблюдается ожирение у 19 % мужчин и 27,6 % женщин, — сообщил «Известиям» главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

При этом сейчас «ведется активная работа, направленная на формирования приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания», добавил он.

В последние годы во многих странах, в том числе в Российской Федерации, наблюдается тенденция роста социально значимых неинфекционных заболеваний, в происхождении которых ведущая роль принадлежит нарушению структуры питания , пояснили «Известиям» в Роспотребнадзоре.

— В том числе потреблению пищевой продукции с высоким содержанием сахара, соли, жира, включая жиры с насыщенными жирными кислотами и трансизомерами жирных кислот. К таким заболеваниям относятся избыточная масса тела, ожирение, сахарный диабет II типа, сердечно-сосудистые заболевания, — уточнили в ведомстве.

На этом фоне международные организации, такие как ООН, ВОЗ и ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. — «Известия»), призывают все страны разрабатывать и активно внедрять программы здорового питания, сообщили в Роспотребнадзоре. Это в том числе включает меры по снижению потребления критически значимых пищевых веществ — добавленного сахара, соли, насыщенных жирных кислот и трансжиров — трансизомеров жирных кислот .

Вся соль в стрессе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Проблема характерна не только для России, но и для всего мира , подтверждают все опрошенные «Известиями» эксперты.

Так, в 2021 году лишний вес вошел в топ-5 самых главных проблем со здоровьем в мире, после COVID-19, онкологических заболеваний, проблем с психическим здоровьем и стресса, рассказала «Известиям» руководитель медицинского департамента сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

— Число тех, кто весит больше нормы, увеличивается с каждым годом: за период с 1975 по 2016 год их количество выросло в три с лишним раза и продолжило расти. К началу 2022 года доля людей, имеющих избыточный вес, составляла 39%, ожидается, что к 2025 году она вырастет до 42%, — отметила она. — В нашей стране также немало тех, кто имеет лишний вес, по мнению некоторых ученых, с этой проблемой сталкивается каждый второй россиянин. Речь идет не только о взрослых: проблема избыточного веса касается и школьников — она есть у 20% мальчиков и у 14% девочек.

Реальные показатели могут быть выше заявленных, поскольку во многих случаях серьезные проблемы с лишним весом остаются недиагностированными , отмечает врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Камиля Табеева.

— Есть большое количество исследований, которые говорят о том, что врачи вообще неохотно ставят этот диагноз, и если индекс массы тела не очень большой, там 30–31, и человек не наблюдается по каким-то другим заболеваниям, подагра и так далее, зачастую этот диагноз в принципе не выставляется, — рассказывает она.

Сейчас, по мере того как проблеме начинают уделять больше внимания, число медиков, которые официально вписывают этот диагноз в медкарту пациента, растет — отсюда, в перспективе, и дополнительный рост показателей , рассуждает собеседница издания.

Стресс не сахар

Неправильное питание и высокая доступность обработанных продуктов с высоким содержанием сахара и соли являются важной причиной увеличения числа людей с избыточным весом, однако далеко не единственной , уверены абсолютно все собеседники «Известий».

Значимым фактором является также гиподинамия — или недостаток движения — которая обуславливается в том числе социальным и культурным контекстом . Во всем мире в повседневной жизни сокращается количество ситуаций, в которых людям необходимо проявлять активность . В большинстве случаев распорядок дня человека сводится к поездке на работу, где он в течение дня в основном сидит или стоит, и возвращению домой, поясняет диетолог Кристина Шереметьева.

Вся соль в стрессе Фото: Global Look Press/Bai Xueqi

— На этом вся бытовая активность современного человека заканчивается. Отдельно заниматься спортом может позволить себе совсем небольшое количество людей и из-за нехватки времени, и из-за нехватки финансов, и просто из-за обычной лени, — рассуждает она.

Едва ли не важнейшим фактором, особенно в последние несколько лет, большинство собеседников издания считают стресс. И проблема гиподинамии, и стресс начали играть особенно значимую роль в 2020 году, с началом пандемии коронавирусной инфекции . При этом стресс сохраняет свою ведущую роль до сих пор, отмечает Камиля Табеева.

— Третья проблема последних лет — это ограничение двигательной активности, это стресс, связанный то с пандемией, то сейчас с другими вопросами, в которых мы находимся, которые также служат стимулом для прибавки веса, и плюс ограничения в передвижении, — отмечает эндокринолог.

Однако важно также учитывать, что выбор менее «здоровых» продуктов и отсутствие физической активности часто обусловлены условиями жизни, подчеркивают специалисты. В частности, люди могут выбирать «вредный» перекус за счет его дешевизны и отсутствия времени и средств на приготовление нормального обеда, содержащего мясо, овощи и злаки, а также пренебрегать спортом из-за той же нехватки времени.

Не всем доступное здоровье

В числе других мер Роспотребнадзор продолжает развивать начатый несколько лет назад проект добровольной маркировки пищевых продуктов «Светофор» и расширяет применение такой маркировки для пищевой продукции, пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

— У проекта нет ограничения по времени, поэтому производители пищевой продукции подключаются к проекту по мере готовности, — уточнили там.

Также совместно с научным и бизнес-сообществом ведется работа над внесением изменений и дополнений в методические рекомендации по маркировке пищевой продукции для информирования потребителей , основные требования к которой были прописаны в 2018 году.

Помимо этого, на заседании общественного совета при Роспотребнадзоре предлагалось обязать продавцов товаров указывать информацию о содержащихся в продовольственных товарах критически значимых пищевых веществах, включая сахар, соль, жиры и трансжиры, в сравнении с рекомендуемой суточной потребностью. Такую информацию предлагалось нанести на ценники или указывать в интернете.

Вся соль в стрессе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Однако предложение в итоге было направлено на дополнительную проработку «для исключения возможной дополнительной нагрузки на бизнес», пояснили изданию в ведомстве.

— Проект поправок будет сформирован после обсуждения с экспертами и бизнес-сообществом, — уточнили «Известиям» в пресс-службе.

Целесообразным также может быть ограничение рекламы фастфуда либо введение запрета на размещение таких торговых точек поблизости от школ, чтобы предотвратить набор лишнего веса у детей , считает Камиля Табеева.

Однако наряду с ограничительными мерами, а также повышением осведомленности граждан о потенциальном вреде таких продуктов необходимо повышать доступность «здорового» питания, уверена эндокринолог .

— В настоящее время не каждый человек может себе позволить хорошее питание: свежие продукты, свежие овощи, свежие фрукты. Потребуется огромная работа, чтобы эти продукты с низким содержанием жиров, добавленной соли, добавленного сахара, чтобы продукты здорового питания стали более доступными для всех слоев населения, — резюмирует она.