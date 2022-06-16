Спящий режим: ученые разрешили есть днем и ночью
Интервальное голодание — популярный способ избавления от лишнего веса. Считается, что килограммы хорошо уходят, если придерживаться определенного графика приема пищи, например не есть после шести, так как организм активно работает лишь в первой половине дня. Новое исследование китайских ученых свидетельствует о том, что терпеть муки голода по вечерам бесполезно — вес от этого никак не изменится. Почему — в материале «Известий».
Почему отказ от ужина не поможет похудеть
Во временных ограничениях приема пищи нет никакого смысла — такой вывод следует из эксперимента сотрудников Южного медицинского университета Гуанчжоу, результаты которого опубликованы в Медицинском журнале Новой Англии.
Китайские ученые обратили внимание на то, что предыдущие эксперименты, которые подтверждали эффективность такого метода избавления от лишних килограммов при ожирении, имели небольшую длительность. Поэтому они решили увеличить время исследования и понаблюдать за тем, что происходит с испытуемыми на протяжении года.
В эксперименте приняли участие 139 человек, страдающих ожирением. Их разделили на две группы: одна могла есть только в промежутке с 8:00 до 16:00, другая — в любое время, когда захочется. Единственным одинаковым условием было ограничение калорий: у женщин до 1500 ккал, у мужчин до 1800 ккал. На протяжении 12 месяцев испытуемые фотографировали каждый кусочек еды, который употребляли, и вели пищевой дневник.
В итоге из 139 участников до конца эксперимента продержались 118 человек. Средняя потеря веса в обеих группах за год составила 7–8 кг, то есть, изменения не имели существенных отличий. Примерно одинаковыми были изменения в окружности талии и количестве жировых отложений. Кроме того, не было различий в состоянии здоровья и таких факторах риска, как уровень глюкозы, липидов в крови, чувствительность к инсулину, артериальное давление.
Почему не стоит долго голодать
Ограничение приема пищи определенным периодом времени в течение дня — одна из разновидностей интервального голодания. Его идея заключается в том, что при многочасовом воздержании от пищи обмен веществ ускоряется и организм обновляется за счет собственных ресурсов. Изначально этот режим питания появился как метод борьбы с онкологией, но затем превратился в популярный способ избавления от лишнего веса.
Длительность периодов голодания каждый выбирает сам, но считается, что минимум — это 12 часов. За это время организм переваривает и усваивает все питательные вещества из пищи и принимается за собственные клетки.
Самая распространенная схема питания у адептов этой системы, желающих похудеть, — 14–16 часов воздержания, обычно в ночное время, и 8–10 часов днем, когда можно есть всё, что хочется.
У такого режима питания имеются противопоказания — его нельзя применять тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, желчным пузырем, почками, расстройство пищевого поведения, диабет 1 типа, он категорически не рекомендуется беременным, кормящим женщинам и подросткам до 18 лет. Длительные перерывы между приемами пищи могут вызвать сильный стресс, снижение аппетита, которое может закончиться нервным срывом и булимией.
Как режим приема пищи влияет на фигуру
— Результаты китайского исследования показывают, что во многом положительный эффект интервального голодания объясняется лишь снижением количества потребляемых калорий, — говорит доктор Итан Вайс из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Сам доктор Вайс был сторонником временных ограничений в питании — на протяжении семи лет он принимал пищу в период с полудня до 8 часов вечера. И проводил ранее похожий эксперимент, но менее протяженный по времени. В его исследовании принимали участие 116 взрослых с избыточной массой тела. Одной группе надо было питаться три раза в день в одно и то же время, а второй — есть без ограничений с 12:00 до 20:00 и полностью отказаться от еды в остальное время.
На протяжении 12 недель люди взвешивались, измеряли артериальное давление и проходили экспресс-опросы о самочувствии. В итоге представители обеих групп немного похудели, однако разница была совсем незначительной — в несколько сотен граммов. Доктор не мог поверить в такой результат и просил пересчитать данные четыре раза, однако все расчеты оказались верными. Убедившись в истинности полученных данных, исследователь начал завтракать по утрам, чего не делал много лет.
Кому стоит питаться по графику
Директор по исследованиям в области питания в Стэнфордском центре профилактических исследований Кристофер Гарднер при этом отмечает, что введение определенного графика приема пищи тем не менее иногда срабатывает.
— Почти каждый тип диеты в каких-то случаях работает, — говорит он. — Но гипотеза, подкрепленная этим новым исследованием, заключается в том, что интервальное голодание ничем не полезнее для здоровья и не эффективнее простого сокращения количества потребляемых калорий.
Исследователь из Алабамского университета в Бирмингеме Кортни Петерсон считает, что несмотря на полученные результаты, популярные диеты, которые ограничивают время приема пищи, никуда не исчезнут — переход к определенному графику как раз и помогает многим есть меньше.
Доктор Луи Джей Аронн, изучающий проблему лишнего веса в нью-йоркском Центре клинических и трансляционных исследований Weill Cornell Medicine, говорит, что, по его опыту, многие люди, не желают или не могут заниматься регулярным подсчетом калорий. Для них определенный график приема пищи — единственный выход.
— Хоть и не доказано, что этот подход эффективнее, он дает людям больше возможностей для достижения успеха, — полагает он.
Директор Центра коррекции веса при Гарвардской медицинской школе Кэролайн Аповиан говорит, что по-прежнему будет рекомендовать своим пациентам интервальное голодание.
— Если вы немного переедаете в светлое время суток, то вы в большей степени способны сжигать эти калории, а не накапливать их, — полагает она и предлагает перепроверить это утверждение.