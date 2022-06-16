Спящий режим: ученые разрешили есть днем и ночью

Интервальное голодание — популярный способ избавления от лишнего веса. Считается, что килограммы хорошо уходят, если придерживаться определенного графика приема пищи, например не есть после шести, так как организм активно работает лишь в первой половине дня. Новое исследование китайских ученых свидетельствует о том, что терпеть муки голода по вечерам бесполезно — вес от этого никак не изменится . Почему — в материале «Известий».

Почему отказ от ужина не поможет похудеть

Во временных ограничениях приема пищи нет никакого смысла — такой вывод следует из эксперимента сотрудников Южного медицинского университета Гуанчжоу , результаты которого опубликованы в Медицинском журнале Новой Англии.

Китайские ученые обратили внимание на то, что предыдущие эксперименты, которые подтверждали эффективность такого метода избавления от лишних килограммов при ожирении, имели небольшую длительность . Поэтому они решили увеличить время исследования и понаблюдать за тем, что происходит с испытуемыми на протяжении года.

Спящий режим Фото: Global Look Press/Science Photo Library

В эксперименте приняли участие 139 человек, страдающих ожирением. Их разделили на две группы: одна могла есть только в промежутке с 8:00 до 16:00, другая — в любое время, когда захочется. Единственным одинаковым условием было ограничение калорий: у женщин до 1500 ккал, у мужчин до 1800 ккал. На протяжении 12 месяцев испытуемые фотографировали каждый кусочек еды, который употребляли, и вели пищевой дневник.

В итоге из 139 участников до конца эксперимента продержались 118 человек. Средняя потеря веса в обеих группах за год составила 7–8 кг, то есть, изменения не имели существенных отличий. Примерно одинаковыми были изменения в окружности талии и количестве жировых отложений. Кроме того, не было различий в состоянии здоровья и таких факторах риска, как уровень глюкозы, липидов в крови, чувствительность к инсулину, артериальное давление.

Почему не стоит долго голодать

Ограничение приема пищи определенным периодом времени в течение дня — одна из разновидностей интервального голодания. Его идея заключается в том, что при многочасовом воздержании от пищи обмен веществ ускоряется и организм обновляется за счет собственных ресурсов. Изначально этот режим питания появился как метод борьбы с онкологией, но затем превратился в популярный способ избавления от лишнего веса.

Длительность периодов голодания каждый выбирает сам, но считается, что минимум — это 12 часов. За это время организм переваривает и усваивает все питательные вещества из пищи и принимается за собственные клетки.

Самая распространенная схема питания у адептов этой системы, желающих похудеть, — 14–16 часов воздержания, обычно в ночное время, и 8–10 часов днем, когда можно есть всё, что хочется.

У такого режима питания имеются противопоказания — его нельзя применять тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, желчным пузырем, почками, расстройство пищевого поведения, диабет 1 типа, он категорически не рекомендуется беременным, кормящим женщинам и подросткам до 18 лет. Длительные перерывы между приемами пищи могут вызвать сильный стресс, снижение аппетита, которое может закончиться нервным срывом и булимией.

Как режим приема пищи влияет на фигуру

— Результаты китайского исследования показывают, что во многом положительный эффект интервального голодания объясняется лишь снижением количества потребляемых калорий , — говорит доктор Итан Вайс из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Сам доктор Вайс был сторонником временных ограничений в питании — на протяжении семи лет он принимал пищу в период с полудня до 8 часов вечера. И проводил ранее похожий эксперимент , но менее протяженный по времени. В его исследовании принимали участие 116 взрослых с избыточной массой тела. Одной группе надо было питаться три раза в день в одно и то же время, а второй — есть без ограничений с 12:00 до 20:00 и полностью отказаться от еды в остальное время.

На протяжении 12 недель люди взвешивались, измеряли артериальное давление и проходили экспресс-опросы о самочувствии. В итоге представители обеих групп немного похудели, однако разница была совсем незначительной — в несколько сотен граммов. Доктор не мог поверить в такой результат и просил пересчитать данные четыре раза, однако все расчеты оказались верными. Убедившись в истинности полученных данных, исследователь начал завтракать по утрам, чего не делал много лет.

Кому стоит питаться по графику

Директор по исследованиям в области питания в Стэнфордском центре профилактических исследований Кристофер Гарднер при этом отмечает, что введение определенного графика приема пищи тем не менее иногда срабатывает.

— Почти каждый тип диеты в каких-то случаях работает, — говорит он. — Но гипотеза, подкрепленная этим новым исследованием, заключается в том, что интервальное голодание ничем не полезнее для здоровья и не эффективнее простого сокращения количества потребляемых калорий.

Исследователь из Алабамского университета в Бирмингеме Кортни Петерсон считает, что несмотря на полученные результаты, популярные диеты, которые ограничивают время приема пищи, никуда не исчезнут — переход к определенному графику как раз и помогает многим есть меньше.

Спящий режим Фото: Global Look Press/Monkey Business

Доктор Луи Джей Аронн, изучающий проблему лишнего веса в нью-йоркском Центре клинических и трансляционных исследований Weill Cornell Medicine, говорит, что, по его опыту, многие люди, не желают или не могут заниматься регулярным подсчетом калорий. Для них определенный график приема пищи — единственный выход.

— Хоть и не доказано, что этот подход эффективнее, он дает людям больше возможностей для достижения успеха, — полагает он.

Директор Центра коррекции веса при Гарвардской медицинской школе Кэролайн Аповиан говорит, что по-прежнему будет рекомендовать своим пациентам интервальное голодание.

— Если вы немного переедаете в светлое время суток, то вы в большей степени способны сжигать эти калории, а не накапливать их, — полагает она и предлагает перепроверить это утверждение.