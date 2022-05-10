Полный шлак: чем опасен детокс и кому он нужен

С приближением лета россияне стали чаще искать в интернете способы оздоровиться. Согласно данным Wordstat Yandex, которые изучили «Известия», в январе, мае и июне пользователи Сети запрашивают больше информации по словам «детокс» и «очищение организма», чем в целом по году. Но врачи предупреждают: такие диетические программы могут быть не только бесполезными, но и опасными. Как правильно подготовиться к лету и не попасть в больницу из-за стремления избавиться от шлаков и токсинов — в материале «Известий».

Чем опасен детокс

Детокс в массовом сознании — очищение организма от «шлаков», неких вредных веществ, которые накапливаются в теле в процессе жизнедеятельности. Понятие широко распространено в нетрадиционной медицине и часто используется в рекламе салонов красоты, спа-клиник, некоторых медучреждений, массажных салонов и других компаний.

В Сети публикуют сотни способов самостоятельно или при участии специалистов провести чистку организма, чтобы лучше себя чувствовать. Рекомендуется, например, принимать оливковое масло и лимонный сок, пить травяные отвары и натуральные соки, есть овес и делать клизмы с ромашкой.

В доказательной медицине «детокс» и «шлаки» — псевдонаучные термины. Врачи уверены: никаких токсинов здоровый организм не накапливает, и очищение требуется только при отравлении — например, алкоголем, наркотиками, тяжелыми металлами и прочее.

По словам клинического психолога, эксперта по расстройствам пищевого поведения Светланы Бронниковой, идея очистки организма практикуется с древности, причем использовались и более кардинальные подходы, например прием рвотных средств и кровопускание.

Полный шлак Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Наша любимая диетическая культура подхватила и использовала термин «детоксикация», чтобы внедрить в сознание потребителя: ты бесстыдно кидаешь в свое тело всякую гадость (читай — вкусную, калорийную еду), оно от этого «засоряется», так что тебе необходимо его «чистить», как сантехник чистит засорившуюся канализацию. Но наш организм снабжен лучшей из существующих систем фильтрации и очистки — это почки и печень. Печень отфильтрует не только яды (например, алкоголь) и вещества, вредные для нашего тела, но и те вещества, которые содержатся в баночках и бутылочках для детокса, — сказала она «Известиям».

По ее словам, очищающие программы могут быть бесполезны, а могут быть и опасны для здоровья. К примеру, некоторые диеты способны привести к обезвоживанию или, напротив, водному отравлению.

— Детокс-коктейли часто содержат слабительные, выводящие из организма не токсины, а воду. Призыв пить больше воды, несущийся из каждого утюга, не содержит четкого указания, насколько больше — «перепить» воды тоже возможно. Водное отравление — тяжелое нарушение водно-солевого баланса в организме, чреватое отеками и серьезными нарушениями здоровья из-за дефицита натрия, — пояснила Бронникова.

Она добавила, что «очищающие» слабительные и бифидобактерии могут вызвать расстройство работы ЖКТ. Кроме того, из-за детокс-программ нередко возникает дефицит нутриентов: отказ от сахара, мяса и молочных продуктов, голодание приводят к недополучению необходимого количества белков, жиров и минералов. «Вряд ли вашему здоровью сильно поспособствует отсутствие нужных питательных веществ — короткий всплеск энергии из-за физиологического стресса может смениться упадком сил, сонливостью и выпадением волос», — отметила Бронникова в беседе с «Известиями».

Полный шлак Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Кому противопоказан детокс

Но если здоровый организм в целом не нуждается в специальной очистке от токсинов, то при некоторых нарушениях и заболеваниях детокс-программы могут быть полезны — и исключительно под наблюдением медиков.

Как рассказала изданию кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, диетолог, терапевт Татьяна Гудожникова, природные механизмы детоксикации не всегда могут справиться с задачей, так как сейчас человек подвержен всеобщей урбанизации. По ее словам, малоподвижный образ жизни, недостаточное потребление воды и неправильное питание приводят к застою лимфы и крови — это затрудняет доставку продуктов обмена к местам утилизации.

— Рассмотрим печень: этот орган выполняет важнейшую функцию — выведение токсинов из организма. При неправильном образе жизни в печени развивается как минимум жировой гепатоз, который снижает все обменные процессы в этом органе. У людей, страдающих запорами, повышенным газообразованием, воспалительными заболеваниями органов пищеварения частично блокируется вывод токсинов через кишечник, важнейший орган выделительной системы. Стоит отметить, что в основе всех перечисленных симптомов лежит дисбиоз кишечника, который в той или иной степени отмечается у 90% населения. А вот от нарушения работы кишечника страдают другие органы: кожа, суставы, головной мозг. Это самые нелогичные на первый взгляд связи, но они доказано существуют, — объяснила она.

Полный шлак Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Гудожникова отметила, что детокс-программы — прекрасное решение, если всё делать правильно. Некоторым людям очистительные диеты противопоказаны: страдающим хронической сердечной и почечной недостаточностью, онкологией, заболеваниями крови, тяжелыми аутоиммунными заболеваниями в период обострения, пациентам с циррозом печени и вирусным гепатитом (в разгаре), острой вирусной или бактериальной инфекцией и хроническими болезнями в стадии декомпенсации (наиболее негативное проявление). Кроме того, не стоит «чиститься» детям до 18 лет и пенсионерам старше 65.

— Любая детокс-программа предполагает предварительное лабораторное и диагностическое обследование, а если необходимо, и в течение прохождения программы, тщательный контроль медицинского персонала (не выполнять «чистку» на дому без контроля) и соблюдение всех постпрограммных рекомендаций доктора, начиная от питания и заканчивая физической активностью, — добавила врач.

С особой осторожностью к детоксу стоит отнестись во время беременности и кормления грудью, считают специалисты. Врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог Института репродуктивной медицины REMEDI Нина Антипова отметила, что на этапе подготовки и во время беременности женщинам нужно быть аккуратными в том числе с биологически активными добавками, которые нередко применяются в очищающих программах.

— Детокс после родов в контексте похудения очень привлекает женщин, особенно тех, кто время беременности набрал лишние килограммы. Важно понимать, что постепенное восстановление женского организма происходит само по себе в течение первых шести месяцев после родов. При этом не рекомендуется соблюдение жестких диет в период кормления грудью, поскольку это может сказаться на объеме молока и снизить лактацию. В послеродовый период женщине необходимо спокойное и мягкое восстановление организма.

Полный шлак Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Зачем «чистить» организм

Эксперты сходятся в одном: вместо коротких детокс-программ лучше просто правильно питаться, больше двигаться, достаточно пить и спать.

Ведущий диетолог холдинга Performance Group, эксперт в области правильного питания, магистр наук в области «Диетология» (Университет Суррея, Великобритания) Антон Бердов отметил в беседе с «Известиями», что «очищающие» диеты — скорее помощники, а не основной механизм оздоровления организма. Их задача — перезапустить определенные процессы в теле за счет высокого содержания витаминов и микроэлементов.

— Возможно, это станет для кого-то первым шагом в пересмотре своих пищевых пристрастий, чтобы в дальнейшем отказаться, например, от фастфуда и алкоголя. При этом формируются и другие полезные привычки: отказ от сидячего образа жизни в пользу более подвижного; соблюдение питьевого режима и полноценный восьмичасовой сон. Разумеется, детокс-программы носят более щадящий характер, чем, например, голодание, поскольку пища, а также витамины всё же поступают в организм, пусть и в виде соков. Однако существуют строгие ограничения для определенных типов людей. Стоит также учитывать возраст и физическое состояние человека.