Имя отрицательное: нейминг-детокс и халяльная вакцина от COVID

Кто и почему был замечен в поведении, не подобающем дипстатусу, на сколько долларов американский президент обогатил китайский бюджет и как канадцы помогли российскому городу Асбесту стать уникальным . Самые любопытные мировые события уходящей недели — в подборке «Известий».

После драки обвинениями машут

Небольшие тихоокеанские острова всегда были предметом закулисной дипломатической борьбы между Китаем и Тайванем, но на днях схватка за влияние обернулась уже не риторической, а физической между дипломатами Пекина и Тайбэя.

В октябре один из отелей Сувы, столицы Фиджи — страны, которая официально признает КНР, но поддерживает тесные отношения и с Тайванем, — устраивал роскошный прием в честь национального праздника острова, который китайцы считают своим. Неподалеку прогуливались два китайских дипломата, попутно фотографируя происходящее в зале и гостей. Тайваньский дипломат попросил их уйти, но тут же получил удар по голове — такой, что его пришлось госпитализировать . Тайваньский МИД назвал действия китайцев серьезным нарушением закона и цивилизованного поведения.

По версии Пекина, представленной 19 октября официальным представителем МИДа КНР, все было с точностью до наоборот : «Травмы и ущерб одному китайскому дипломату» причинил тайванец, тогда как сотрудники посольства КНР на Фиджи просто выполняли свои «официальные обязанности», находясь вне зоны тайваньского мероприятия.

Каждая из сторон даже обратилась в полицию Фиджи с просьбой расследовать инцидент. 20 октября заявления были отозваны . Но неприятный осадок наверняка остался.

Имя отрицательное1 Приём в одном из отелей Сувы, 8 октября 2020 года Фото: grubsheet.com.au

Новые реалии – новое имя

На протяжении двух столетий экономическая и культурная самобытность города Асбеста в канадском Квебеке была связана с одноименным минералом . Асбест служил важнейшим материалом для огнеупорной изоляции и даже для обмундирования солдат в ходе двух мировых войн, и жители городка очень гордились своей шахтой, крупнейшей в мире, и своей работой по добыче минерала.

Но к концу XX века ученые выяснили, что асбест вызывает рак и ряд других заболеваний . В 2012 году шахту в канадском Асбесте закрыли навсегда, и жители сочли, что и название городка, прежде вызывавшее гордость, стало атавизмом, да еще и с токсичным оттенком. И решили его переименовать.

В минувший понедельник мэр города с населением в 7 тыс. человек объявил, что, начиная с декабря, все они будут жить в городе Валь-де-Сурс (Долина Родников). Именно за такое новое название проголосовало большинство избирателей уже бывшего Асбеста.

Примечательно, что на карте мира есть еще один город Асбест — он находится на Среднем Урале, в 86 км к северо-востоку от Екатеринбурга. И, разумеется, там тоже расположены месторождения асбеста. Но в отличие от канадского российский Асбест не всегда носил это имя: до 30-х годов прошлого века он именовался поселком Куделька.

Имя отрицательное2 Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Carlos Barria

Заплати налоги и не спи спокойно

Американский лидер Дональд Трамп всегда гордился своей жесткостью по отношению к Китаю , обвиняя своего соперника на грядущих президентских выборах Джо Байдена в излишней мягкости к главному геополитическому противнику Штатов. Но по крайней мере Байдена никогда нельзя было упрекнуть в личных бизнес-интересах, связанных с КНР. В отличие от нынешнего главы Белого дома.

В минувший вторник The New York Times сообщила, что у Дональда Трампа, оказывается, есть банковский счет в одном из китайских банков. Правда, он оформлен не на президента лично, а на его компанию Trump International Hotels Management . Но главное — в 2013–2015 годах с этого счета Китаю были заплачены налоги на сумму $188 тыс.

Как пояснил юрист президента, этот счет был запущен одновременно с открытием офиса компании в Китае, необходимым «для изучения потенциала сделок с отелями в Азии» . С тех пор банковский счет оставался действующим, хотя никаких сделок осуществить так и не удалось. За что в таком случае были выплачены налоги, юрист не пояснил.

По данным американского Forbes, в 2020 году Трамп потерял почти 20% своего капитала и сейчас его состояние оценивается в $2,5 млрд. В прошлые годы Трамп также терял больше, чем зарабатывал, что, по утверждению журналистов, стало основанием не платить никаких федеральных подоходных налогов в течение 10 из 15 лет начиная с 2000 года. В 2016 и 2017 годах лидер США перечислил в казну всего по $750 подоходного налога.

Имя отрицательное3 Медицинский работник берет образец крови для тестирования на COVID-19 у жительницы Джакарты, Индонезия, сентябрь 2020 года Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Либо халяль, либо никак

Индонезия оказалась самой пострадавшей от пандемии коронавируса страной Юго-Восточной Азии . От него здесь погибли почти 13 тыс. человек, свыше 373 тыс. заболели COVID-19. С ноября власти страны обещали начать первый этап вакцинации населения (а живет в стране свыше 270 млн человек). Но на этой неделе президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что спешить с запуском новой вакцины против коронавируса не стоит — до тех пор, пока в стране не удостоверятся, что вакцина халяльна , то есть соответствует исламским нормам.

При разработке вакцин ученые всего мира часто используют составляющие, которые включают элементы, не дозволяемые нормами ислама , — к примеру, ингредиенты, полученные из организма свиней, вроде желатина. В связи с этим родители-мусульмане по всему миру не раз отказывались от вакцинации детей как от сезонного гриппа, так и от более серьезных заболеваний. В самой Индонезии споры о том, являются ли вакцины халяльными или нет, уже вставляли палки в колеса здравоохранению. Например, в 2018 году Совет улемов Индонезии издал фетву, объявляющую вакцину против кори запрещенной исламом.

На фоне расползания коронавируса по миру Саудовская Аравия сообщила в конце марта о начале разработки халяльной вакцины против COVID-19, однако ее появление на рынке Ближнего Востока ожидается в лучшем случае через год.

Имя отрицательное4 Щенок чихуахуа, которого призвал спасти Жан-Клод Ван Дамм Фото: change.org

Герой не только на экране

Известный актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм не раз спасал мир от злодеев, правда, понарошку на экране. На этой неделе он помог спасти маленького щенка чихуахуа, но зато уже в реальной жизни. Впрочем, обо всем по порядку.

В сентябре житель Осло получил из Болгарии щенка породы чихуахуа и назвал его Рая. Вскоре новый владелец отвез питомица к ветеринару на осмотр: с щенком всё оказалось в порядке, а вот с его паспортом — нет. Ветеринар заподозрил, что документы на животное и данные о прививке поддельные , и поделился своими подозрениями с властями.

Через какое-то время Рая была изъята, и когда выяснилось, что собака действительно попала в страну контрабандным путем, ее решили усыпить. Не согласившийся с этим владелец подал петицию в интернете, чтобы спасти жизнь животного. И каким-то чудом эту петицию увидел Ван Дамм — к слову, сам владелец чихуахуа, щедро жертвующий на нужды организаций по защите животных.

Недолго думая, актер обратился с собственным воззванием не дать убить «эту маленькую чихуахуа» по каналам своих аккаунтов в Instagram и Twitter и на Facebook , где у него 27 млн подписчиков. И это сработало: норвежские власти не вернули Раю хозяину, но хотя бы отказались от ее усыпления, отправив чихуахуа на родину в Болгарию.

В Евросоюзе все животные нуждаются в четкой документации для пересечения границ. Пару лет назад корова по кличке Пенка была приговорена к смерти — за то, что забрела из Болгарии в Сербию. Выжить ей помогло личное вмешательство другой знаменитости — музыканта Пола Маккартни, который продвинул петицию в Twitter, чтобы спасти животное.