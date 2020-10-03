Зачем жители румынской деревни избрали мэром покойника, из-за чего попугаи в английском зоопарке поднабрались крепких словечек и как стать принцессой на шестом десятке. Самые любопытные мировые события уходящей недели — в подборке «Известий».

Не заросла к нему народная тропа

В понедельник в румынской коммуне Девеселу, где несколько лет назад была открыта американская военная база, подводили итоги выборов мэра . Голосование обошлось без обвинений в подтасовках и фальсификациях, а избиратели оказались в целом единодушны. Загвоздка оказалась лишь в том, что большинство голосов (64%) получил Ион Алиман, скончавшийся за 10 дней до голосования из-за осложнений после коронавируса.

Принцессой огорошены: новичок бельгийской монархии и таланты попугаев Ион Алиман Фото: REUTERS/Inquam Photos/Bogdan Danescu

Господин Алиман, которому в минувший понедельник исполнилось бы 57 лет, уже занимал пост мэра дважды и шел на третий срок. И к моменту смерти в больнице Бухареста его имя значилось в избирательных бюллетенях, а напечатать новые местные чиновники не успевали .

Конечно, жители Девеселу были в курсе безвременной утраты, но решили, что голос в поддержку Иона Алимана станет лучшим знаком уважения — пусть и посмертным — к мэру, который за два срока умудрился сохранить свою популярность у населения.

В 2008 году в восточной Румынии уже случалась похожая история: в одной из деревень также переизбрали мэром человека, скончавшегося прямо в день голосования.

Раз словечко, два словечко

По данным британской Ассоциации производителей кормов для домашних животных, в прошлом году жители Соединенного Королевства держали в качестве питомцев более 1,1 млн птиц. Нередко, наигравшись, хозяева сдавали своих пернатых в зоопарки. Пандемия и карантин эту тенденцию только упрочили.

Попугаи жако Эрик, Джейд, Элси, Тайсон и Билли были переданы разными хозяевами в Линкольнширский парк дикой природы в Восточной Англии в течение одной недели . И по правилам сообща провели несколько дней в карантине, прежде чем их представили широкой публике.

Принцессой огорошены: новичок бельгийской монархии и таланты попугаев Фото: Global Look Press

Но долго радовать публику им не пришлось. Оказалось, что все пятеро птиц дико матерятся . Большинству посетителей зоопарка это, впрочем, нравилось. Некоторые даже парировали попугаям ответной бранью. Но администрация парка сочла, что птицы могут научить дурному маленьких детей, и от греха подальше убрала попугаев из общедоступной зоны — до тех пор, пока они не забудут все крепкие словечки.

По признанию одного из сотрудников британского парка дикой природы, матерящиеся попугаи — не такая уж редкость. Ежегодно только к ним в «заведение» поступают 3–4 подобных «экземпляра».

Неоцененный боди-арт

35-летний французский учитель Сильван Элен не был замечен в использовании ненормативной лексики, но не устроил родителей дошкольников своим внешним видом.

Дело в том, что преподаватель чересчур увлекся собственной модификацией: за семь лет он покрыл татуировками не только всё тело, но и лицо (в общей сложности Сильван потратил на процесс «преображения» 460 часов). А также сделал раздвоенный язык и до кучи окрасил белки глаз в черный цвет.

Принцессой огорошены: новичок бельгийской монархии и таланты попугаев Сильван Элен Фото: REUTERS/Charles Platiau

Недавно родители трехлетнего мальчика, который даже не был подопечным месье Элена, но ходил в сад, где тот преподавал, пожаловались, что после встречи с татуированным учителем ребенку стали сниться кошмары. И администрация детсада решила отстранить нестандартного педагога от занятий с дошкольниками. Правда, он по-прежнему обучает детей старше шести лет.

Сам Сильван утверждает, что своим примером он учит детей с детства принимать всех людей, даже если они чем-то отличаются от принятой нормы. «Возможно, когда они станут взрослыми, они будут менее расистами и гомофобами и более открытыми людьми», — заявил он в одном из интервью.

Победителей не судят

Пока многие страны вводят или задумываются о введении новых ограничений на передвижение на фоне второй волны пандемии, победивший коронавирус Китай массово пакует чемоданы. 1 октября страна отметила День образования КНР, по случаю которого гражданам традиционно дается неделя выходных.

В прошлые годы осенняя «золотая неделя» неизменно служила одной из редких возможностей для китайцев отправиться в путешествия. В 2019 году за это время граждане КНР совершили свыше 7 млн поездок за рубеж и более 782 млн путешествий по своей стране.

Принцессой огорошены: новичок бельгийской монархии и таланты попугаев Пассажиры в ожидании поездов на вокзале Хангжоу Фото: REUTERS

В этом году из-за пандемии коронавируса граница КНР с внешним миром по-прежнему на замке, а вот внутренний туризм в длинные выходные властями не только не запрещен, но и активно поощряется — в качестве меры оживления этой отрасли и экономики в целом.

По расчетам министерства культуры и туризма, в ближайшие дни китайцы совершат 550 млн внутренних поездок. Крупнейшее китайское туристическое онлайн-агентство Ctrip оценивает это число более чем в 600 млн.

В общей сложности коронавирусом в КНР переболели свыше 85 тыс. человек, 4634 скончались. Но с начала марта кривая заболеваемости в стране резко пошла на спад, и за последние сутки врачи выявили всего 10 новых случаев заражения.

Нежданное пополнение

Некогда тайная внебрачная дочь экс-короля Бельгии Альберта II на этой неделе выиграла судебную тяжбу за право носить королевский титул и именоваться принцессой — наравне с тремя официальными отпрысками монарха. Ее дети также станут принцессой и принцем Бельгии. Юридическая победа никогда не заменит любви отца, но хотя бы даст чувство справедливости, заметил после вердикта адвокат новоиспеченной принцессы.

Дельфина Боэль появилась на свет в 1968 году — в результате внебрачной связи Альберта II с Сибиллой де Селис Лоншан . На тот момент Альберт II еще не стал королем (это произошло лишь в 1993 году), но зато уже девять лет состоял в законном браке.

Принцессой огорошены: новичок бельгийской монархии и таланты попугаев Дельфина Боэль с адвокатами Фото: Global Look Press/ZUMA