Принцессой огорошены: новичок бельгийской монархии и таланты попугаев
Зачем жители румынской деревни избрали мэром покойника, из-за чего попугаи в английском зоопарке поднабрались крепких словечек и как стать принцессой на шестом десятке. Самые любопытные мировые события уходящей недели — в подборке «Известий».
Не заросла к нему народная тропа
В понедельник в румынской коммуне Девеселу, где несколько лет назад была открыта американская военная база, подводили итоги выборов мэра. Голосование обошлось без обвинений в подтасовках и фальсификациях, а избиратели оказались в целом единодушны. Загвоздка оказалась лишь в том, что большинство голосов (64%) получил Ион Алиман, скончавшийся за 10 дней до голосования из-за осложнений после коронавируса.
Ион Алиман
Господин Алиман, которому в минувший понедельник исполнилось бы 57 лет, уже занимал пост мэра дважды и шел на третий срок. И к моменту смерти в больнице Бухареста его имя значилось в избирательных бюллетенях, а напечатать новые местные чиновники не успевали.
Конечно, жители Девеселу были в курсе безвременной утраты, но решили, что голос в поддержку Иона Алимана станет лучшим знаком уважения — пусть и посмертным — к мэру, который за два срока умудрился сохранить свою популярность у населения.
В 2008 году в восточной Румынии уже случалась похожая история: в одной из деревень также переизбрали мэром человека, скончавшегося прямо в день голосования.
Раз словечко, два словечко
По данным британской Ассоциации производителей кормов для домашних животных, в прошлом году жители Соединенного Королевства держали в качестве питомцев более 1,1 млн птиц. Нередко, наигравшись, хозяева сдавали своих пернатых в зоопарки. Пандемия и карантин эту тенденцию только упрочили.
Попугаи жако Эрик, Джейд, Элси, Тайсон и Билли были переданы разными хозяевами в Линкольнширский парк дикой природы в Восточной Англии в течение одной недели. И по правилам сообща провели несколько дней в карантине, прежде чем их представили широкой публике.
Но долго радовать публику им не пришлось. Оказалось, что все пятеро птиц дико матерятся. Большинству посетителей зоопарка это, впрочем, нравилось. Некоторые даже парировали попугаям ответной бранью. Но администрация парка сочла, что птицы могут научить дурному маленьких детей, и от греха подальше убрала попугаев из общедоступной зоны — до тех пор, пока они не забудут все крепкие словечки.
По признанию одного из сотрудников британского парка дикой природы, матерящиеся попугаи — не такая уж редкость. Ежегодно только к ним в «заведение» поступают 3–4 подобных «экземпляра».
Неоцененный боди-арт
35-летний французский учитель Сильван Элен не был замечен в использовании ненормативной лексики, но не устроил родителей дошкольников своим внешним видом.
Дело в том, что преподаватель чересчур увлекся собственной модификацией: за семь лет он покрыл татуировками не только всё тело, но и лицо (в общей сложности Сильван потратил на процесс «преображения» 460 часов). А также сделал раздвоенный язык и до кучи окрасил белки глаз в черный цвет.
Сильван Элен
Недавно родители трехлетнего мальчика, который даже не был подопечным месье Элена, но ходил в сад, где тот преподавал, пожаловались, что после встречи с татуированным учителем ребенку стали сниться кошмары. И администрация детсада решила отстранить нестандартного педагога от занятий с дошкольниками. Правда, он по-прежнему обучает детей старше шести лет.
Сам Сильван утверждает, что своим примером он учит детей с детства принимать всех людей, даже если они чем-то отличаются от принятой нормы. «Возможно, когда они станут взрослыми, они будут менее расистами и гомофобами и более открытыми людьми», — заявил он в одном из интервью.
Победителей не судят
Пока многие страны вводят или задумываются о введении новых ограничений на передвижение на фоне второй волны пандемии, победивший коронавирус Китай массово пакует чемоданы. 1 октября страна отметила День образования КНР, по случаю которого гражданам традиционно дается неделя выходных.
В прошлые годы осенняя «золотая неделя» неизменно служила одной из редких возможностей для китайцев отправиться в путешествия. В 2019 году за это время граждане КНР совершили свыше 7 млн поездок за рубеж и более 782 млн путешествий по своей стране.
Пассажиры в ожидании поездов на вокзале Хангжоу
В этом году из-за пандемии коронавируса граница КНР с внешним миром по-прежнему на замке, а вот внутренний туризм в длинные выходные властями не только не запрещен, но и активно поощряется — в качестве меры оживления этой отрасли и экономики в целом.
По расчетам министерства культуры и туризма, в ближайшие дни китайцы совершат 550 млн внутренних поездок. Крупнейшее китайское туристическое онлайн-агентство Ctrip оценивает это число более чем в 600 млн.
В общей сложности коронавирусом в КНР переболели свыше 85 тыс. человек, 4634 скончались. Но с начала марта кривая заболеваемости в стране резко пошла на спад, и за последние сутки врачи выявили всего 10 новых случаев заражения.
Нежданное пополнение
Некогда тайная внебрачная дочь экс-короля Бельгии Альберта II на этой неделе выиграла судебную тяжбу за право носить королевский титул и именоваться принцессой — наравне с тремя официальными отпрысками монарха. Ее дети также станут принцессой и принцем Бельгии. Юридическая победа никогда не заменит любви отца, но хотя бы даст чувство справедливости, заметил после вердикта адвокат новоиспеченной принцессы.
Дельфина Боэль появилась на свет в 1968 году — в результате внебрачной связи Альберта II с Сибиллой де Селис Лоншан. На тот момент Альберт II еще не стал королем (это произошло лишь в 1993 году), но зато уже девять лет состоял в законном браке.
Дельфина Боэль с адвокатами
Первые слухи о том, что у бельгийского монарха есть незаконнорожденный ребенок, стали появляться в конце 1990-х. А в 2013 году сама Дельфина инициировала судебный процесс с целью доказать, что в ней течет голубая кровь. Альберт II, который в том же году отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа, оспаривал эти претензии на протяжении семи лет, упорно отказываясь проходить тест на отцовство. Но суд сумел сломить его упрямство, определив бывшему королю ежедневный штраф в €5 тыс. до тех пор, пока он не соблаговолит предоставить тест на ДНК. Свое отцовство ныне 86-летний король признал лишь в январе этого года.