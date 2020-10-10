До чего дошел регресс: где трансгендерам жить хорошо и как не надо делать детей

Почему многодетные отцы не всегда достойны похвалы, какую нестандартную инициативу для нетрадиционных сограждан готовят к выборам новозеландские лейбористы и кому в Израиле можно стричься на дому в карантин без угрозы штрафа. Самые любопытные мировые события уходящей недели — в подборке «Известий».

Какие времена, такие и политики

После почти двух лет без полноценного правительства Бельгия наконец утвердила новый кабинет министров. Но главной сенсацией в этой связи стала одна конкретная персона — 57-летняя женщина-трансгендер Петра де Суттер, получившая в новом правительстве пост вице-премьера.

В далеком прошлом Петра работала профессором гинекологии в Университете Гента, а затем ушла в политику, став одним из лидеров фламандской партии «Зеленых». В 2014–2019 годах она была членом бельгийской делегации в ПАСЕ.

До чего дошел регресс1 Вице-премьер правительства Бельгии Петра де Суттер Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pool/Dannys Gys

Операцию по изменению пола Петра, рожденная в теле мужчины, сделала в 40 лет. По ее признанию, из-за этого решения она потеряла немало друзей . Тем не менее политик не только не скрывает своего прошлого, но и активно выступает за права трансгендеров. «Я нахожу несправедливым, что люди в мире страдают просто из-за того, что хотят быть сами собой», — написала она как-то в своем Twitter.

Это первый случай, когда трансгендер добивается столь высокого положения в политике. До этого они «брали» лишь небольшие города в Европе : в прошлом году итальянец Джанмарко Негри, при рождении названный Марией, стал мэром города Тромелло, а в начале этого года Мари Ко, первый трансгендерный политик Франции, была избрана мэром коммуны Тиллуа-Ле-Маршьен.

Коррекции не подлежат

Если в самой Бельгии новости о трансгендере на посту вице-премьера получили неоднозначную реакцию, то на другом конце земли, также не чуждом разного рода либеральным ценностям, они наверняка были встречены с сочувственным пониманием. На этой неделе премьер-лейборист Новой Зеландии Джасинда Ардерн пообещала, что в случае своего переизбрания на парламентских выборах 17 октября она официально запретит конверсионную терапию, направленную на изменение сексуальной ориентации человека.

Согласно одному из опросов, принудительные попытки возвращения к традиционной сексуальной ориентации испытал на себе каждый шестой новозеландец, относящий себя к ЛГБТ. А такая практика, по мнению специалистов, ведет к проблемам с психическим здоровьем, включая депрессию и суицидальные мысли.

До чего дошел регресс3 Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн Фото: Global Look Press/Xinhua/Guo Lei

В США конверсионная терапия, которая порой включает гипноз и электрошок, уже запрещена в ряде штатов (Калифорния, Колорадо, Нью-Йорк и Вашингтон). Законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за такие действия, в этом месяце внесла и соседняя Канада.

Примечательно, что сама Джасинда Ардерн воспитывалась в традициях мормонов, но покинула церковь из-за ее консервативного взгляда на ЛГБТ-сообщество и в знак солидарности со своими друзьями.

Отец-немолодец

На этой неделе в Нидерландах вскрылась давняя и крайне любопытная история: выяснилось, что гинеколог, работавший в голландской клинике фертильности несколько десятилетий назад, оказался отцом как минимум 17 детей. Дело в том, что Ян Вильдшут, отвечавший с 1981 по 1993 год за программу искусственного оплодотворения в клинике города Зволле, тайно вводил женщинам сперму не от выбранных ими анонимных доноров, а свою собственную.

В Голландии действует закон, по которому дети, рожденные после 2005 года, имеют право узнать личность своих биологических родителей, когда им исполнится 18 лет. Дети, родившиеся до 2005 года, такого права не имеют, но все-таки могут докопаться до своих корней благодаря тестам на ДНК в частных компаниях и обширным базам генетических данных в клиниках репродукции. Так и произошло в случае с одним из отпрысков Вильдшута, благодаря активности которого был найден не только истинный отец, но и обширная сеть других его детей.

До чего дошел регресс2 Фото: ТАСС/DPA/Klaus-Dietmar Gabbert

Это уже второй крупный скандал в Голландии, связанный с искусственным оплодотворением . Несколько лет назад выяснилось, что еще один, ныне покойный, доктор, Ян Карбаат, возглавлявший национальный банк спермы, использовал ту же тактику. Он считается биологическим отцом сразу 49 детей, родившихся в результате экстракорпорального оплодотворения в его лаборатории.

Кстати, подобные практики не являются чисто голландским ноу-хау: схожие истории случались также в США, Великобритании и ЮАР . И не всегда многодетными отцами становились врачи-репродуктологи: один британец, например, желавший оставить после себя огромное потомство, но не стремящийся к узам брака и родительским обязательствам, просто очень часто становился донором в трех разным банках спермы. Считается, что за пару десятилетий он приложил руку к появлению на свет 200 детей.

Посмертная миграция

Шторм, бушевавший на днях во франко-итальянской пограничной зоне к северу от Ниццы, смел с лица земли не только несколько мостов, дома и линии электропередач, но и кладбище в деревне Сен-Дальма-де-Тенд . Из-за рекордного числа осадков и наводнений, обрушивавшихся на гористую деревеньку каскадом сквозь узкие ущелья, смытыми оказались несколько десятков могил и семейных усыпальниц и останки тех, чей вечный покой они охраняли.

Четыре кладбищенских трупа были обнаружены на берегу реки между итальянскими городами Вентимилья и Санто-Стефано-аль-Маре, недалеко от границы с Францией . Остальные тела, как считается, были выброшены стихией с кладбища еще дальше. Единственное утешение для властей состоит лишь в том, что большинство унесенных стихией прямо с кладбища почили с миром довольно давно, и их тела успели почти полностью разложиться, — а значит, их не перепутают с недавними жертвами шторма и наводнений.

До чего дошел регресс5 Наводнение из-за проливных дождей на юге Франции Фото: ТАСС/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Восстанавливать кладбище в прежнем виде власти французской деревни вряд ли будут , ведь тех, для кого оно было построено, найти и вернуть будет весьма затруднительно.

Несвоевременная тяга к красоте

Израиль стал первой страной, решившейся ввести повторный тотальный локдаун на фоне новой волны пандемии коронавируса. Однако местные журналисты выяснили, что строгие правила соблюдают не все — в частности, в нарушении режима карантина обвинили на этой неделе супругу премьера Сару Нетаньяху.

Выяснилось, что недавно к госпоже Нетаньяху заходила парикмахер, тогда как нынешний режим строго запрещает посещения чужого дома даже родственниками, не живущими вместе . При этом за нахождение в чужом доме закон предусматривает штраф в размере $150, правда, взимается он с посетителя, а не с хозяина.

До чего дошел регресс4 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху со своей женой Сарой Фото: Global Look Press/Oliver Weiken/dpa