И мех, и грех: звери на алтаре пандемии и проклятие Помпей

Как любовь к Дональду Трампу может свести в могилу, с какой целью плакаты в немецкой столице демонстрируют прохожим средний палец и почему в мире станет меньше норковых шуб. Самые любопытные мировые события уходящей недели — в подборке «Известий».

Оправдавшаяся терпеливость

26-летний гражданин Японии Джесси Катаяма всегда мечтал попутешествовать по миру и отчасти успел осуществить свою мечту . Пожив недолгое время в Австралии, Бразилии, ЮАР, Египте и Кении, он наконец добрался до Перу. На 16 марта у господина Катаямы был запланирован поход в Мачу-Пикчу — древний город инков, ежегодно посещаемый миллионом туристов. Но попасть внутрь японец не смог: через пару дней после его прилета страна ввела жесткий карантин из-за пандемии коронавируса и закрыла все достопримечательности.

Это, однако, не сломило упорство Джесси Катаямы на пути к мечте — увидеть Мачу-Пикчу. Он снял небольшую квартирку в городке Агуас-Кальентес у подножия горы, твердо решив не возвращаться на родину до тех пор, пока не увидит воочию древнее чудо света.

И мех, и грех Джесси Катаяма Фото: instagram.com/jessekatayama

Терпение японского туриста было вознаграждено семь месяцев спустя: на днях по личному распоряжению министра культуры Перу власти приоткрыли достопримечательность, всё еще недоступную для посещений, специально для него одного . При этом пройти внутрь Катаяма смог по билету, купленному им еще в марте.

Проклятые «сувениры»

36-летняя канадка Николь тоже когда-то любила путешествовать. В далеком 2005 году она и две ее подруги побывали в Помпеях — древнеримском городе недалеко от Неаполя, погребенном под слоем вулканического пепла и признанном объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Уехали оттуда подруги не с пустыми руками — каждая прихватила с собой по «кусочку истории». Николь, например, взяла с собой две небольшие мозаичные плитки, два фрагмента амфор и кусочек стены.

15 лет спустя канадка с извинениями прислала все украденные артефакты обратно в Италию, пояснив это решение желанием избавиться от проклятия: после кражи в Помпеях она дважды переболела раком и столкнулась с финансовыми трудностями . По ее настоянию вернули «сувениры» и подруги.

И мех, и грех Фото: REUTERS/Ciro De Luca

По признанию представителей археологического парка Помпей, за последние несколько лет они получили около ста подобных посылок от посетителей, забиравших с собой небольшие кусочки руин, но спустя годы решивших, что это обрушило на их головы разнообразные несчастья.

Отмолил

Наверняка кто-то в мире встретил новости о заражении коронавирусом американского лидера Дональда Трампа не без злорадства, но 38-летнего индийца Буссу Кришну Раджу они ранили в самое сердце .

Житель штата Телангана боготворил президента США с тех пор, как четыре года назад тот стал являться ему в снах. В прошлом году Раджу установил 1,8-метровую статую хозяина Овального кабинета у себя дома, став называть свое жилище «храмом Трампа», а когда его кумир заболел, отказался от сна и приема пищи, чтобы молиться за скорейшее выздоровление американского президента и его супруги.

И мех, и грех Бусса Кришна Фото: REUTERS/Vinod Babu

Не известно, что именно помогло — молитвы или введенная лидеру Штатов экспериментальная сыворотка на основе антител, но Дональд Трамп, как известно, быстро оправился от COVID-19. А вот его преданный поклонник в Индии умер через несколько дней от остановки сердца.

Раджу был не единственным горячим поклонником Трампа в Индии. Религиозными ритуалами в честь президента США давно прославились и члены праворадикальной индуистской группировки «Хинду Сена», которые видят в Трампе главную надежду мира на уничтожение терроризма.

Провокация во благо

На фоне роста случаев заражения коронавирусом в Германии берлинское управление по туризму Visit Berlin решило, что напоминать о правилах безопасности жителям города и ныне редким гостям столицы стоит более доходчивым, пусть и менее вежливым, способом. И разместило по городу плакаты, на которых пожилая дама в маске демонстрирует публике средний палец. «Поднятый палец всем тем, кто без маски», — гласит подпись к фотографии.

По словам авторов идеи, постер отражает прямоту, свойственную берлинцам, но главное — наглядно напоминает людям, что важно не забывать о здоровье пожилых граждан, для которых риск развития тяжелой формы COVID-19 особенно опасен.

«Мы хотели использовать язык, который соответствует берлинскому характеру и подчеркивает драматическую ситуацию с пандемией, и это нам удалось», — пояснили на этой неделе в комментарии Guardian в агентстве Visit Berlin.

Ранее в Берлине и многих других городах Германии не раз проходили марши «антимасочников» и отрицателей коронавируса, выступавших против ограничений на фоне пандемии. Одна из таких акций чуть было не закончилась штурмом Рейхстага. Убедят ли эту категорию граждан красноречивые постеры, пока сомнительно.

Пушные жертвы пандемии

На этой неделе датские власти приступили к уничтожению свыше миллиона норок на многочисленных фермерских хозяйствах страны — из-за вспышки коронавируса среди популяции этих пушных зверьков.

Первый случай заражения норок COVID-19 был зафиксирован на ферме в Северной Ютландии еще в июле, а к октябрю положительный результат на коронавирус дали зверьки на еще примерно 60 датских фермах, десятки других хозяйств находятся под подозрением. И чтобы животные не создавали риска заражения людей, их решили массово уничтожить.

В Дании расположено около 1500 меховых хозяйств, которые дают в совокупности 19 млн норковых шкурок ежегодно, или около 40% в мире. Большая часть продукции поставляется в Китай и Гонконг.

В начале лета на аналогичный шаг были вынуждены пойти и власти Голландии, где также имеется много ферм по разведению этих пушных зверьков. Отравить угарным газом пришлось десятки тысяч норок, большей частью — малышей, появившихся на свет за несколько недель до того.