С сотами связь: как правильно выбрать качественный мед

Урожай меда в России в этом году будет меньше обычного из-за жары и засухи в некоторых регионах, рассказали «Известиям» пчеловоды. Тем не менее россияне не останутся без лакомства на Медовый Спас. По словам пасечников, найти качественный мед можно будет на ярмарках, которые организуют к празднику по всей стране. Как проверить натуральность меда, работают ли народные советы выбора качественного продукта вроде «хлопнуть по банке» или «растянуть ниточкой» и куда пойти дегустировать сладость 14 августа — в материале «Известий».

Ярмарка сладости

Медовый Спас — праздник из народного и христианского календаря — в России традиционно отмечают широко. И в этом году гулянья 14 августа проходят по всей стране. В столице одной из главных площадок стал парк «Коломенское». В ярмарке, которую здесь организовали, участвует более 150 производителей со всей России — от Адыгеи до Дальнего Востока.

— В этом году мы не поднимали цены на мед, поэтому приобрести лакомство можно от 300 рублей за килограмм, — сообщили «Известиям» в Национальном союзе пчеловодов, который выступает организатором мероприятия.

Все производители проходят многочисленные проверки, чтобы покупатели могли попробовать качественный мед, добавили в союзе.

Помимо ярмарки меда в Москве организована праздничная программа на ВДНХ. Сразу на нескольких площадках можно принять участие в тематических мастер-классах, народных играх и дегустациях. Гости праздника могут узнать о традициях Спаса, его старинных преданиях и легендах.

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Регионы России также празднуют Медовый Спас. Например, в Тверской области проходит фестиваль «Сандово — Медовый Спас русской провинции», в Алтайском крае праздник организован сразу в нескольких городах — Барнауле, Бийске, Рубцовске и Заринске. Ярмарки меда проводятся в Новосибирске, Челябинске, Санкт-Петербурге и других регионах.

Кроме того, православные христиане в этот день посещают церковь, где можно освятить мед.

В православном календаре Медовый Спас — первый из трех Спасов, который также называют Мокрым Спасом, потому что в этот день следует еще освятить воду, рассказал настоятель собора Сергия Радонежского в Солнцево Александр Волков.

— Традиции Медового Спаса появились потому, что именно к этому дню созревает новый урожай меда и начинается его активный сбор. Раньше люди, которые производили мед, приносили в церковь десятину от своих трудов. Так уж вышло, что в этот день начинается Успенский пост и проходит праздник Честных Древ Креста Господня, которые связаны с освящением воды. Это традиция византийской церкви: в первый день поста совершались крестный ход, освящение воды и поклонение частицам древа Христа Господня, которые находились в Константинополе в храме святой Софии. В этот день много разных традиций сплелись в одну, — отметил он.

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Православная церковь, по его словам, не запрещает есть лакомство ни до, ни после праздника.

Хлопнуть по банке

Хотя урожай меда в этой году будет меньше, чем в прошлом, россияне не останутся без любимого лакомства, рассказал «Известиям» председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин.

— Ежегодно в России в среднем собирается 70–75 тыс. т меда. В прошлом было меньше из-за погодных условий, а в этом году, похоже, будет еще меньше. Во многих регионах май и июнь оказались засушливыми, жаркими, в июле хлынули дожди. С такой проблемой столкнулись пчеловоды в Горном Алтае и в Крыму. Но, несмотря на погодные условия, мы всё равно ожидаем приличный урожай, — отметил он.

Однако в Национальном союзе пчеловодов заявили, что если разница в урожае и будет, то лишь «незначительная».

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По словам Валерия Капунина, сейчас в России численность пчелосемей составляет около 3 млн. Однако в течение года она постоянно меняется — пчелы гибнут в результате обработки растений пестицидами и жары.

— Основная проблема для пчеловодов связана с пестицидами, особенно первого и второго класса, которые используют земледельцы для обработки растений. В последние годы всё больше и больше применяются пестициды для обработки полей, засеянных масличными культурами, в первую очередь рапсом. Тогда пчеловоды, чтобы переждать, когда ядовитая концентрация уйдет от их пасеки, вынуждены закрывать ульи на сутки. Хотя сейчас применяются настолько ядовитые средства защиты растений, что ульи могут закрывать на два-три дня. Но столько времени взаперти в жару пчелы просто не выдерживают, — подчеркнул он.

Если леток улья, где находятся пчелы, закрыть и оставить их без вентиляции, то они «запарятся» и в результате погибнет вся пчелиная семья.

Коснувшись правил выбора меда, Валерий Капунин призвал покупать его только у знакомых производителей, чтобы не столкнуться с подделками. О том, насколько такая вероятность велика, мнения пчеловодов опять расходятся. Так, председатель Союза пчеловодов России считает, что на рынке контрафакта может быть до половины. Но в Национальном союзе пчеловодов приводят куда более скромную цифру в 0,3% от всего меда, продаваемого в России. Тем не менее и там призывают соблюдать бдительность — ведь мед может быть не контрафактным, но при этом плохим по качеству.

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— Чтобы не нарваться на плохой мед, нужно приобретать продукт на специализированных ярмарках и на месте запрашивать документы у производителей. У пчеловодов должно быть разрешение на пасеку и заключения медицинских анализов и экспертиз, которые проводят ветлаборатории, — рекомендуют в Национальном союзе пчеловодов.