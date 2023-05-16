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Экономист предрек рецессию в Евросоюзе

Экономист Чирков: рецессия в Евросоюзе безусловно будет
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dirk Sattler
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В Евросоюзе (ЕС) наступит рецессия, считает доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями» 16 мая.

«С моей точки зрения, рецессия в Евросоюзе, безусловно, будет. Дело в том, что те факторы, которые действуют сейчас в западной экономике, они абсолютно деструктивны. И западные экономики в целом и ЕС в частности потеряли основной источник экономического роста», — подчеркнул он.

Экономист отметил, что рост процентных ставок в западных странах неприемлем и невозможен для нынешней экономической модели Европы.

«Фактически никто уже не горит желанием кредитовать западные экономики в принципе и кредитовать дешево. И тот экономический рост, которые западные экономики имели многие десятилетия, он заключался в том, что он шел за счет привлечения ресурсов из большинства стран мира. Но сейчас ситуация поменялась, сейчас этого «золотого миллиарда», который существовал на Западе в США, в Европе, в Японии, его роль уменьшается», — объяснил Чирков.

По его мнению, уровень жизни в целом в западных странах будет снижаться.

«Единственный способ избежать рецессии для стран Запада — это отмена санкций. Надо восстановить доверие к своей экономике, чтобы граждане, физические лица, юридические лица, фонды опять понесли деньги в западную экономику. Безусловно, отмена санкций не заключается только в отмене антироссийских санкций, она заключается в отмене антикитайских, антисирийских, антииранских и многих других», — заключил эксперт.

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Накануне было опубликовано заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором говорится, что ЕС избежал рецессии. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что экономика Евросоюза находится в лучшей форме, чем прогнозировалось прошлой осенью.

В начале мая Евростат сообщил, что годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7%. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала «Известиям», что ускорение инфляции в еврозоне до 7% было ожидаемым, однако в будущем она может вырасти еще больше. Она выразила мнение, что рост цен на продовольствие будет «кошмарить» еврозону и Европу в целом достаточно долгое время.

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