МИД России сообщил об акте вандализма в отношении консульства РФ в Мариехамне
В отношении консульства России в Мариехамне, расположенного на принадлежащих Финляндии Аландских островах, совершен акт вандализма. Об этом сообщили 3 мая в МИД РФ.
«В ночь на 1 мая 2023 года <...> группой лиц на территорию российского загранучреждения были брошены взрывное шумовое устройство, а также иные предметы», — говорится в заявлении на сайте российского МИДа.
Действия злоумышленников, по данным министерства, несли прямую угрозу жизни сотрудников дипмиссии. Кроме того, консульству нанесен материальный ущерб.
Посольство России в Хельсинки направило ноту в МИД Финляндии с требованием принять меры для привлечения виновных к ответственности за данный инцидент с консульством.
В феврале генеральное консульство России в немецком городе Бонн подверглось нападению вандалов. Красной краской оказались запачканы внешняя сторона ограды, информационный стенд и почтовый ящик.
В сентябре 2022 года было совершено нападение на диппредставительство в Оттаве. Неустановленное лицо бросило бутылку с зажигательной смесью на территорию посольства. В результате ЧП пострадавших не было.