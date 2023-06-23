«Дружба» врозь: что вошло в 11-й пакет антироссийских санкций ЕС
Евросоюз ввел в действие 11-й пакет антироссийских санкций. Он направлен на меры по борьбе с обходом РФ уже действующих ограничений. В него вошло 87 компаний, причем не только российских, запрет на поставки нефти через трубопровод «Дружба» в Польшу и Германию, ограничения против судов, перевозящих российскую нефть и другое. Москва уже расценила этот шаг как недружественный и расширила список собственных ограничений. Эксперты не склонны расценивать эти меры как нечто меняющее экономическую ситуацию, однако есть и опасения — меры экспортного контроля могут затронуть дружественные РФ страны.
Что попало под запрет
Совет ЕС 23 июня утвердил 11-й пакет санкций против России, вводящий меры по борьбе с возможностями обхода Москвой прежде установленных ограничений. «Еврокомиссия приветствует утверждение Советом ЕС 11-го пакета санкций против России. <…> Он включает добавление в санкционные списки 87 структур, которые поддерживают российские военный и промышленный комплексы», — сказано в пресс-релизе Еврокомиссии.
Всего в список попали компании не только из России и Ирана, но и из ряда других стран — Китая, Узбекистана, Сирии, ОАЭ, Армении.
Основные пункты 11-го пакета:
— Поставки сырой нефти по северному участку нефтепровода «Дружба» прекращаются. Ранее Германии и Польше была предоставлена временная отсрочка, которая прекращает свое действие. В то же время Казахстан и любая другая третья страна продолжат поставлять энергоресурсы по «Дружбе».
— Под запрет попадают перевозки грузов в страны ЕС автомобильным транспортом, включая прицепы и полуприцепы, зарегистрированным в России.
— Будет закрыт доступ в порты и шлюзы Евросоюза судам, осуществляющим перевалку сырой нефти и нефтепродуктов с судна на судно, если компетентные органы имеют обоснованные подозрения, что судно нарушает введенные ограничения — запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов морем, или продукты были закуплены по стоимости, превышающий установленный странами Запада потолок цен. Такой же запрет последует для тех судов, которые выводят из строя или отключают систему навигации.
— Приостановлены лицензии на вещание пяти СМИ — RT Balkan, Oriental Review, «Царьград», New Eastern Outlook и «Катехон».
Кроме того, был расширен запрет на транзит по территории РФ части товаров двойного назначения из ЕС, предназначенных для третьих стран. Также Евросоюз ввел механизм, предполагающий наложение санкций на государства, которые помогают Москве обходить ограничения.
Был ужесточен импорт в страны ЕС товаров из железа и стали — в частности, теперь, компании, осуществляющие ввоз таких товаров, должны будут доказать, что при их производстве не были использованы российские ресурсы.
Также под запрет попал экспорт в Россию автомобилей класса люкс с объемом двигателя более 1,9 л, электромобилей и гибридов.
Тем не менее в 11-м пакете санкций имеется ряд исключений — в частности под санкции не попал экспорт для обеспечения технического обслуживания трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума. Кроме того, продлено исключение для Японии, которая покупает сахалинскую нефть.
В обновленные списки юридических лиц, попавших под санкции, значатся «ЧВК Вагнер центр», группа компаний по кибербезопасности Positive Technologies, международный расчетный банк и Центр международных расчетов, Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, телеканал «Звезда», Государственный российский центр имени академика В.П. Макеева и основной производитель авиационных ракет АО «Дукс».
Под санкции попал и ряд физических лиц, включая участников рабочей группы по СВО, а также высокопоставленные чиновники, предприниматели, IT-корпорации, руководители СМИ, военкоры, журналисты и ряд других.
Долгое принятие
Предыдущий санкционный пакет был принят в феврале 2023 года, работа над следующим — 11-м по счету — началась практически сразу же, однако его принятие затянулось. Изначально ограничения планировалось согласовать еще на саммите G7, то есть к 19-21 мая, однако этого не произошло. На уровне ЕС также согласование затянулось — первая попытка была предпринята 7 июня, но тогда, как пишет Politico, против выступили Венгрия и Греция — их не устроило попадание в черные списки своих компаний.
Очевидно, разногласия с Будапештом и Афинами Брюссель урегулировал, хотя такой затянутый процесс согласования свидетельствует, что с каждым новым санкционным пакетом ЕС будет все сложнее продвигаться. Признают это и в самом Евросоюзе.
— Мы только что приняли 11-й пакет экономических санкций. Они очень жесткие и будут продолжать оказывать жесткое воздействие на Россию. Трудно идти дальше. Верно то, что были попытки обойти санкции или избежать их, используя лазейки, и это то, чего мы должны избегать любой ценой, — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Кроме того, Евросоюз продолжает «работать в политическом и юридическом плане», чтобы найти механизм, позволяющий использовать $300 млрд замороженных российских активов. Фон дер Ляйен обещала, что соответствующее «предложение будет готово до летних каникул в Брюсселе».
МИД России назвал действия Брюсселя по дальнейшему давлению на страну через односторонние ограничительные меры нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН.
«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым <…> запрещен въезд на территорию нашего государства. <…> Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ», — говорился в заявлении российского дипломатического ведомства.
Какие последствия
Евросоюз продолжает придерживаться санкционной политики, несмотря на то что ограничения бьют по самим странам объединения, заметил в беседе с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. При этом он подчеркнул: с момента введения первого пакета в прошлом году российская экономика адаптировалась к рестрикциям по многим направлениям. РФ активно перестаивает цепочки поставок и начинает ориентироваться на рынки других стран. Более того, на фоне сложных отношений с коллективным Западом в РФ стремительно развивается импортозамещение.
Эксперты также не склонны драматизировать ситуацию, хотя и признают, что меры экспортного контроля, которые предусматриваются 11-м пакетом, станут серьезным фактором и для РФ в том числе.
— Возможность применять меры к тем компаниям, которые игнорируют европейские санкции, — мощный пункт. Это может повлиять на экономику, потому что уже сейчас некоторые компании боятся поставлять нам товары, менять свою логистику. В том числе и фирмы из дружественных стран, таких как Китай, — сказал «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований Георгий Остапкович.
По его словам, все остальные ограничения, которые вошли в пакет, хоть и имеют определенное значение, но все же обладают очень небольшим весом в плане воздействия на Москву. «Все остальные ограничения будут обходиться, потому что контролировать такие поставки крайне сложно. А вот экспортный контроль — это санкции даже не на Россию, а на те организации, которые сотрудничают с РФ. Вот здесь возможны экономические потери — далеко не катастрофические, но тем не менее», — добавил эксперт.
Экономическая практика в целом показывает, когда вводятся подобные санкции, меры контроля не устанавливаются, потому что проконтролировать санкционные перевозки, как и поставки сырья очень сложно. Остапкович полагает, что для преодоления этих трудностей ЕС может показательно наложить огромные штрафы «на две-три фирмы, чтобы другие компании сразу начали думать — а есть ли смысл в сотрудничестве» с Россией.
Автомобильная отрасль
О низкой эффективности вводимых санкций говорят и представители автомобильного рынка России. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков напоминает, что ранее к ввозу в Россию и так уже были запрещены дорогие иномарки из ЕС стоимостью выше €50 тыс. Теперь же ЕС выбрал другой критерий: запрет распространили и на автомобили, которые можно назвать народными.
— Я не до конца понимаю, почему в качестве рубежа выбран именно двигатель объемом 1,9 тыс. куб. см, таких дизельных моторов было много у Volkswagen и у Škoda. Также к поставке запретили б/у-шные машины. В целом, в последнее время из Европы к нам везут не так много автомобилей. То есть в принципе уже и ранее были все эти препоны, тут ничего нет нового. Но нужно понимать, что любые дополнительные ограничения приводят к удорожанию автомобилей, которые доставить в страну все сложнее, — сообщил эксперт.
Также ЕС ввела новый «инструмент против обхода» уже действующих санкций, который позволит ограничивать продажу, поставку, передачу или экспорт определенных товаров под санкциями в третьи страны, из которых товары попадают в РФ. Как отметил Кадаков, сейчас сложно предсказать, как этот инструмент будет работать, но ЕС точно будет расширять практику отслеживания движения товаров. С автомобилями эти сделать не сложно, так как у них есть Vin-номера.
— Как будут реагировать эти третьи страны — предсказать сложно. Понятно, что закрыть полностью все каналы поставок невозможно. Но, например, у многих китайских автопроизводителей есть совместные предприятия с европейскими компаниями, или они работают на европейском, американском оборудовании или используют их софт, или их приглашенных специалистов. Поэтому определенная зависимость от европейской политики у них есть. Но в Китае также есть и экспортные компании, напрямую не связанные с производителями. Они специально работают на экспортные рынки, — рассказал эксперт.
Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский оценивает новые ограничения скептически: скорее всего, они никак не скажутся на состоянии российского рынка новых и подержанных автомобилей. Ранее де-юре был ограничен только ввоз премиальных автомобилей, но фактически все европейские автопроизводители свою деятельность в России в прошлом году либо приостановили, либо вовсе свернули.
— Смысла в этих санкциях, по сути, нет, поскольку из ЕС в Россию автомобили уже давно официально не экспортируются просто в силу сворачивания деятельности европейских производителей. Положение об ограничении экспорта электромобилей, на мой взгляд, и вовсе не заслуживает детального разбора по той простой причине, что и до 2022 года европейские концерны не поставляли в Россию электромобили в среднеценовом и бюджетном сегменте. Поставлялись премиальные модели, но их экспорт тоже прекратился в том году, — отмечает Жарский.
Что касается инструмента контроля реэкспорта, нет никакого секретного нового механизма, продолжает Жарский, — на отдельные юрлица, участвующие в схемах параллельного импорта, будут продолжать накладывать ограничения, хотя бы затем, чтобы показать, что санкции как-то работают.
— Но на деле толку от них немного. Основной удар по российскому рынку уже нанесен, европейские бренды с него либо ушли, либо свели свое присутствие до символического, — заключил эксперт.
Буквально сразу после объявления о согласовании и утверждения 11-го пакета польские власти заявили, что приступают к работе над 12-м. Замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик сообщил, что «есть вопрос запрета импорта алмазов», а также заявил, что «постепенно разница между Белоруссией и Россией стирается, поэтому эти страны должны быть охвачены одинаковыми санкциями».