«Дружба» врозь: что вошло в 11-й пакет антироссийских санкций ЕС

Евросоюз ввел в действие 11-й пакет антироссийских санкций. Он направлен на меры по борьбе с обходом РФ уже действующих ограничений . В него вошло 87 компаний, причем не только российских, запрет на поставки нефти через трубопровод «Дружба» в Польшу и Германию, ограничения против судов, перевозящих российскую нефть и другое. Москва уже расценила этот шаг как недружественный и расширила список собственных ограничений . Эксперты не склонны расценивать эти меры как нечто меняющее экономическую ситуацию, однако есть и опасения — меры экспортного контроля могут затронуть дружественные РФ страны.

Что попало под запрет

Совет ЕС 23 июня утвердил 11-й пакет санкций против России, вводящий меры по борьбе с возможностями обхода Москвой прежде установленных ограничений . «Еврокомиссия приветствует утверждение Советом ЕС 11-го пакета санкций против России. <…> Он включает добавление в санкционные списки 87 структур, которые поддерживают российские военный и промышленный комплексы», — сказано в пресс-релизе Еврокомиссии.

Всего в список попали компании не только из России и Ирана, но и из ряда других стран — Китая, Узбекистана, Сирии, ОАЭ, Армении.

Основные пункты 11-го пакета :

— Поставки сырой нефти по северному участку нефтепровода «Дружба» прекращаются . Ранее Германии и Польше была предоставлена временная отсрочка, которая прекращает свое действие. В то же время Казахстан и любая другая третья страна продолжат поставлять энергоресурсы по «Дружбе».

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— Под запрет попадают перевозки грузов в страны ЕС автомобильным транспортом , включая прицепы и полуприцепы, зарегистрированным в России.

— Будет закрыт доступ в порты и шлюзы Евросоюза судам, осуществляющим перевалку сырой нефти и нефтепродуктов с судна на судно , если компетентные органы имеют обоснованные подозрения, что судно нарушает введенные ограничения — запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов морем, или продукты были закуплены по стоимости, превышающий установленный странами Запада потолок цен. Такой же запрет последует для тех судов, которые выводят из строя или отключают систему навигации.

— Приостановлены лицензии на вещание пяти СМИ — RT Balkan, Oriental Review, «Царьград», New Eastern Outlook и «Катехон».

Кроме того, был расширен запрет на транзит по территории РФ части товаров двойного назначения из ЕС, предназначенных для третьих стран . Также Евросоюз ввел механизм, предполагающий наложение санкций на государства, которые помогают Москве обходить ограничения.

Был ужесточен импорт в страны ЕС товаров из железа и стали — в частности, теперь, компании, осуществляющие ввоз таких товаров, должны будут доказать, что при их производстве не были использованы российские ресурсы.

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Также под запрет попал экспорт в Россию автомобилей класса люкс с объемом двигателя более 1,9 л, электромобилей и гибридов.

Тем не менее в 11-м пакете санкций имеется ряд исключений — в частности под санкции не попал экспорт для обеспечения технического обслуживания трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума. Кроме того, продлено исключение для Японии, которая покупает сахалинскую нефть.

В обновленные списки юридических лиц, попавших под санкции, значатся «ЧВК Вагнер центр», группа компаний по кибербезопасности Positive Technologies, международный расчетный банк и Центр международных расчетов, Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, телеканал «Звезда», Государственный российский центр имени академика В.П. Макеева и основной производитель авиационных ракет АО «Дукс».

Под санкции попал и ряд физических лиц, включая участников рабочей группы по СВО, а также высокопоставленные чиновники, предприниматели, IT-корпорации, руководители СМИ, военкоры, журналисты и ряд других.

Долгое принятие

Предыдущий санкционный пакет был принят в феврале 2023 года, работа над следующим — 11-м по счету — началась практически сразу же, однако его принятие затянулось . Изначально ограничения планировалось согласовать еще на саммите G7, то есть к 19-21 мая, однако этого не произошло. На уровне ЕС также согласование затянулось — первая попытка была предпринята 7 июня, но тогда, как пишет Politico, против выступили Венгрия и Греция — их не устроило попадание в черные списки своих компаний.

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Очевидно, разногласия с Будапештом и Афинами Брюссель урегулировал, хотя такой затянутый процесс согласования свидетельствует, что с каждым новым санкционным пакетом ЕС будет все сложнее продвигаться . Признают это и в самом Евросоюзе.

— Мы только что приняли 11-й пакет экономических санкций. Они очень жесткие и будут продолжать оказывать жесткое воздействие на Россию. Трудно идти дальше. Верно то, что были попытки обойти санкции или избежать их, используя лазейки, и это то, чего мы должны избегать любой ценой, — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, Евросоюз продолжает «работать в политическом и юридическом плане», чтобы найти механизм, позволяющий использовать $300 млрд замороженных российских активов. Фон дер Ляйен обещала, что соответствующее «предложение будет готово до летних каникул в Брюсселе».

МИД России назвал действия Брюсселя по дальнейшему давлению на страну через односторонние ограничительные меры нелегитимными , подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН.

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«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым <…> запрещен въезд на территорию нашего государства. <…> Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ », — говорился в заявлении российского дипломатического ведомства.

Какие последствия

Евросоюз продолжает придерживаться санкционной политики, несмотря на то что ограничения бьют по самим странам объединения , заметил в беседе с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. При этом он подчеркнул: с момента введения первого пакета в прошлом году российская экономика адаптировалась к рестрикциям по многим направлениям. РФ активно перестаивает цепочки поставок и начинает ориентироваться на рынки других стран . Более того, на фоне сложных отношений с коллективным Западом в РФ стремительно развивается импортозамещение.

Эксперты также не склонны драматизировать ситуацию, хотя и признают, что меры экспортного контроля, которые предусматриваются 11-м пакетом, станут серьезным фактором и для РФ в том числе.

— Возможность применять меры к тем компаниям, которые игнорируют европейские санкции, — мощный пункт. Это может повлиять на экономику , потому что уже сейчас некоторые компании боятся поставлять нам товары, менять свою логистику. В том числе и фирмы из дружественных стран, таких как Китай, — сказал «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований Георгий Остапкович.

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По его словам, все остальные ограничения, которые вошли в пакет, хоть и имеют определенное значение, но все же обладают очень небольшим весом в плане воздействия на Москву. «Все остальные ограничения будут обходиться, потому что контролировать такие поставки крайне сложно. А вот экспортный контроль — это санкции даже не на Россию, а на те организации, которые сотрудничают с РФ. Вот здесь возможны экономические потери — далеко не катастрофические, но тем не менее », — добавил эксперт.

Экономическая практика в целом показывает, когда вводятся подобные санкции, меры контроля не устанавливаются, потому что проконтролировать санкционные перевозки, как и поставки сырья очень сложно. Остапкович полагает, что для преодоления этих трудностей ЕС может показательно наложить огромные штрафы «на две-три фирмы, чтобы другие компании сразу начали думать — а есть ли смысл в сотрудничестве» с Россией.

Автомобильная отрасль

О низкой эффективности вводимых санкций говорят и представители автомобильного рынка России . Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков напоминает, что ранее к ввозу в Россию и так уже были запрещены дорогие иномарки из ЕС стоимостью выше €50 тыс. Теперь же ЕС выбрал другой критерий: запрет распространили и на автомобили, которые можно назвать народными.

— Я не до конца понимаю, почему в качестве рубежа выбран именно двигатель объемом 1,9 тыс. куб. см, таких дизельных моторов было много у Volkswagen и у Škoda . Также к поставке запретили б/у-шные машины. В целом, в последнее время из Европы к нам везут не так много автомобилей. То есть в принципе уже и ранее были все эти препоны, тут ничего нет нового . Но нужно понимать, что любые дополнительные ограничения приводят к удорожанию автомобилей, которые доставить в страну все сложнее, — сообщил эксперт.

Также ЕС ввела новый «инструмент против обхода» уже действующих санкций, который позволит ограничивать продажу, поставку, передачу или экспорт определенных товаров под санкциями в третьи страны, из которых товары попадают в РФ. Как отметил Кадаков, сейчас сложно предсказать, как этот инструмент будет работать, но ЕС точно будет расширять практику отслеживания движения товаров. С автомобилями эти сделать не сложно, так как у них есть Vin-номера.

Фото: ТАСС/VCG/Visual China Group/ТА/Yi Fan

— Как будут реагировать эти третьи страны — предсказать сложно. Понятно, что закрыть полностью все каналы поставок невозможно . Но, например, у многих китайских автопроизводителей есть совместные предприятия с европейскими компаниями, или они работают на европейском, американском оборудовании или используют их софт, или их приглашенных специалистов. Поэтому определенная зависимость от европейской политики у них есть. Но в Китае также есть и экспортные компании, напрямую не связанные с производителями. Они специально работают на экспортные рынки, — рассказал эксперт.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский оценивает новые ограничения скептически: скорее всего, они никак не скажутся на состоянии российского рынка новых и подержанных автомобилей. Ранее де-юре был ограничен только ввоз премиальных автомобилей, но фактически все европейские автопроизводители свою деятельность в России в прошлом году либо приостановили, либо вовсе свернули.

— Смысла в этих санкциях, по сути, нет, поскольку из ЕС в Россию автомобили уже давно официально не экспортируются просто в силу сворачивания деятельности европейских производителей . Положение об ограничении экспорта электромобилей, на мой взгляд, и вовсе не заслуживает детального разбора по той простой причине, что и до 2022 года европейские концерны не поставляли в Россию электромобили в среднеценовом и бюджетном сегменте. Поставлялись премиальные модели, но их экспорт тоже прекратился в том году, — отмечает Жарский.

Что касается инструмента контроля реэкспорта, нет никакого секретного нового механизма, продолжает Жарский, — на отдельные юрлица, участвующие в схемах параллельного импорта, будут продолжать накладывать ограничения, хотя бы затем, чтобы показать, что санкции как-то работают.

— Но на деле толку от них немного . Основной удар по российскому рынку уже нанесен, европейские бренды с него либо ушли, либо свели свое присутствие до символического, — заключил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков