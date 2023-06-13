Контроль и пакет: ЕС вновь попытается утвердить антироссийские санкции

Евросоюз 14 июня вновь попытается согласовать 11-й пакет антироссийских санкций, который был заблокирован на прошлой неделе из-за позиций Венгрии и Греции . Эти страны недовольны присутствием в черных списках своих компаний. Всего в перечень, как сообщалось ранее, Брюссель намерен включить 90 организаций — их обвиняют в помощи России в обходе западных ограничений . Эксперты не сомневаются, что пакет всё же будет согласован — пусть и ценой уступок Будапешту и Афинам. Чем недовольны Венгрия и Греция, чего опасаются в ЕС и как на это реагирует Москва — в материале «Известий» .

Очередная попытка

14 июня страны ЕС вновь попробуют согласовать 11-й пакет санкций против России, сообщается в опубликованной повестке дня заседания постоянных представителей государств-членов объединения. Прошлая попытка одобрить очередные ограничительные меры провалилась — как сообщала европейская редакция Politico, Венгрия и Греция заблокировали обсуждение, потребовав исключить из санкционного списка некоторые компании, которые, по мнению Брюсселя, поддерживают усилия Москвы по преодолению санкций стран Запада .

Основная цель нового, 11-го по счету, пакета мер — не введение новых ограничений, а усиление контроля над соблюдением действующих . В частности, Евросоюз стремится перекрыть возможности для России приобретать подсанкционные товары через третьи страны, против компаний которых и будут применяться новые рестрикции.

Так, под угрозой окажутся фирмы из ОАЭ, Армении, Казахстана и других стран Центральной Азии — именно эти государства в первую очередь Брюссель подозревает в передаче Москве технологий и товаров двойного назначения, которые, по версии ЕС, могут быть использованы РФ при производстве военной техники и оборудования.

Ключевая задача, которую ставит перед собой Брюссель, — удержать правительства третьих стран от помощи России . При этом предполагается, что, если такой вид давления не принесет нужного Западу результата, механизм создаст возможность для государств —членов ЕС вводить целевые экспортные ограничения на ключевые товары. По данным Bloomberg, механизм будет предполагать наличие двух списков: первый — перечень товаров, доступ которых на рынки будет ограничен, второй — конкретные страны, куда товары из первого списка не смогут быть поставлены.

Переговоры лидеров G7 на саммите в Хиросиме, Япония, май 2023 года Фото: REUTERS/Ministry of Foreign Affairs of Japan

Изначально инициаторы новых ограничений надеялись принять этот пакет еще на саммите G7, который прошел 19–21 мая в Хиросиме. Этого сделать не удалось. И хотя причина, названная прессой на основе неофициальной информации от источников, и сводится к отказу согласовать пакет санкций со стороны Венгрии и Греции, существуют и другие вопросы, по которым представители ЕС окончательно не договорились.

Например, Франция и Германия высказывались в пользу ослабления критериев «помощи России» , а также говорили о необходимости повысить планку оценки, чтобы распространить ограничения уже на страну в целом, а не на частные компании.

Другая группа членов Евросоюза заявляла о необходимости нацеливать свою работу в первую очередь на компании, а не на страны . Противники такого подхода заявляют, что этот запрет будет обходиться путем создания новых организаций и ЕС в конечном итоге придется заниматься постоянным преследованием вновь возникающих фирм.

Европейские дипломаты обеспокоены тем, что обсуждаемый механизм в любой из его версий может получиться настолько обтекаемым, что его будет сложно использовать — в таком случае этот санкционный пакет станет слабым средством сдерживания Москвы.

В Европе опасаются и того, что новые рестрикции против России, носящие экстерриториальный характер (то есть затрагивающий интересы третьих стран), станут дополнительным раздражителем в отношениях ЕС с теми государствами, против которых будут применены конкретные меры . Такие действия могут спровоцировать дополнительное напряжение в отношениях с Евросоюзом, а также подтолкнуть правительства отдельных стран к еще большему сближению с Россией, чего на Западе пытаются избежать.

Глава МИД Германии Анналена Бербок и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel

Впрочем, главными антагонистами по-прежнему остаются именно Венгрия и Греция, которые недовольны наличием в списках некоторых своих компаний . Примечательно, что негодование двух стран вызвано нахождением их организаций и в украинских списках компаний, которые Киев называет международными спонсорами действующего конфликта. И хотя этот лист не считается санкционным и не имеет правовых последствий, это вызывает немало раздражения как минимум в Будапеште, который последовательно отстаивает собственные интересы, периодически не совпадающие со взглядами Брюсселя или Киева, но в целом продолжает двигаться в фарватере общеевропейской политики.

И такое противостояние уже дорого обходится Украине в финансовом плане. В конце мая Politico писала о размолвке между главами МИД Германии и Венгрии Анналеной Бербок и Петером Сийятро из-за попадания венгерской OTP Bank Group в перечень компаний, продолжающих работать на территории РФ, хотя Киев настоятельно требовал выйти с российского рынка. В итоге Будапешт заблокировал выделение Киеву €500 млн из Европейского фонда мира. При этом «Известиям» в венгерском кабмине заявляли, что Будапешт не поддержит выделение денег Украине до тех пор, пока OTP входит в украинские черные списки.

Эта претензия — лишь очередная в ряду других, которые имеются у Венгрии к Киеву. Не стоит забывать и о притеснении этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины. Кроме того, у Будапешта имеется информация о планах Владимира Зеленского повредить критически важный для Венгрии нефтепровод «Дружба».

Технический торг

— Я ожидаю, что эти два государства (Венгрия и Греция. — «Известия») продолжат блокировать новый пакет санкций , — сказал «Известиям» участник делегации Европарламента по связям с Россией, представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

При этом продолжение санкционной политики Евросоюзом он называет удвоением глупости, а сами ограничения — полным провалом ЕС .

Фото: REUTERS/Parth Sanyal

— Санкции, которые мы ввели, еще больше укрепляют Россию и втягивают ЕС в рецессию. Большая часть энергии попадает в Европу через посредников, например через Индию, но по гораздо более высоким ценам. Это победа для России и поражение для ЕС , — заметил европарламентарий.

Российские эксперты ожидают, что 11-й пакет будет согласован, даже если Брюсселю придется пойти на уступки Будапешту и Афинам, — такова логика санкционного механизма, считает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин.

— В нарастающей санкционной политике главное — движение, продолжение курса и принятие очередных пакетов ограничений. Торг по поводу конкретный компаний — момент технический, а Брюссель настроен этот пакет все-таки принять, несмотря на то что европейским чиновникам, возможно, придется пойти на поводу у Венгрии и Греции , — отметил Шеин, добавив, что сроки согласования документа прогнозировать сложно.

Вместе с тем происходящее демонстрирует, что с огласовывать новые пакеты ограничений против России будет всё сложнее , поскольку дальнейшие санкции могут затрагивать достаточно чувствительные сферы для отдельных стран — членов ЕС. Эксперты признают, что у Евросоюза еще остается пространство — это и атомная энергетика, и алмазная промышленность, и другие сферы, — однако такие санкции не будут безболезненными для всех участников объединения.

— Я думаю, что торг между странами-членами, которые будут пытаться защитить своего национального производителя, свой национальный бизнес, окажется более долгим и, наверное, в дальнейшем на принятие новых пакетов будет требоваться всё больше времени, — сказал Шеин «Известиям». — Санкции нечестивые, но они нужны Европейскому союзу как единственный инструмент, которым он сейчас располагает .

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

С такой логикой соглашается и евродепутат Иван Вилибор Синчич — он уверен, что работа над 12-м пакетом начнется буквально сразу после принятия 11-го, однако он смотрит на подобные перспективы без особого оптимизма.

— Каждый последующий раунд будет даваться европейским чиновникам всё сложнее в плане поиска того, что бы подвергнуть санкциям, и в плане согласования. Подвергать санкциям уже практически нечего , — говорит евродепутат.

Вместе с тем, как сообщает американский телеканал CNBC, страны ЕС близки к согласованию плана по использованию замороженных российских активов на восстановление Украины. При этом ранее такие идеи в Кремле называли прямым воровством и мерой, которая потребует ответных действий со стороны РФ.