«Коллективный Запад разочарован тем, что теряет свои позиции»

Запад оказывает давление на Республику Сербскую из-за ее нежелания одобрить введение антироссийских санкций и признать Косово . Тем не менее она продолжает экономическое взаимодействие с РФ, планирует перейти к расчету за российский газ рублями и построить новый газопровод из Сербии, который, правда, пока блокируется на уровне Сараево. Об этом заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик. Он также рассказал, что британские и американские дипломаты настроены крайне недружелюбно по отношению к сербам в целом, а сама Республика Сербская подвергается «сатанизации» со стороны западных СМИ . О положении РС, возможности объявить независимость и о том, как ее власти относятся к событиям на Украине, — в интервью Милорада Додика «Известиям».

«Западу нас показывают всегда в очень негативном контексте»

— В прошлом году Босния и Герцеговина не согласовала антироссийские санкции, в том числе благодаря вашей позиции. Оказывалось ли на вас давление по этому вопросу? Пытались ли сейчас боснийские или европейские политики склонить вас пересмотреть свои взгляды?

— Ситуация меняется, и для Республики Сербской она становится только тяжелее. Коллективный Запад разочарован и разгневан тем, что он теряет свои позиции, а потому пытается как-то противостоять этому и для этого хочет использовать в том числе Республику Сербскую . Прежде всего эти действия ведутся на политическом поле. Запад направил нам своего высокого представителя (Кристиана Шмидта. — «Известия»), который не получил соответствующего одобрения со стороны Совета Безопасности ООН, как то было необходимо. И этот дипломат пытается навязывать законы, которые всегда работают против нас.

Второе направление давления — попытки склонить Боснию и Герцеговину присоединиться к Евросоюзу , но на таких условиях, которые не идут на пользу Республике Сербской.

Также ограничивают наши экономические возможности — для Республики Сербской блокируют возможность взаимодействия наших финансовых центров с западными, а также сокращают возможности инвестировать в наши проекты.

Центральный банк Боснии и Герцеговины Фото: commons.wikimedia.org/Milan Suvajac

Кроме того, Запад контролирует Центробанк Боснии и Герцеговины, который, в свою очередь, полностью зависит от евро, что также идет во вред Республике Сербской . Еще семь-восемь лет назад €1 торговался на уровне $1,5, а сейчас доллар оказался сильнее евро. Всё это приводит к тому, что мы терпим огромные убытки. Таким образом мир, а если точнее Запад, блокирует финансовые схемы и взаимодействие, что не позволяет нам развивать те направления экономического сотрудничества, которые нам необходимы.

Вводятся и персональные санкции против отдельных наших представителей, которые не желают следовать приказам от западных партнеров, а исповедуют принцип уважения конституционных прав и законов. В первую очередь речь идет, конечно, о санкциях США и Великобритании против отдельных личностей.

И, конечно, можно отдельно отметить и так называемую медийную сатанизацию Республики Сербской в европейских СМИ . Западу нас показывают всегда в очень негативном контексте. И эта ложь носит массовый характер. Всё это — те вещи, которым мы подвергаемся ежедневно.

— На днях появилась информация, что Республика Сербская готова перейти к расчету за российский газ рублями...

— Существует определенная концепция, которая была выстроена и согласована с российской стороной. Наше экономическое сотрудничество продолжает развиваться, поэтому сейчас нет никаких условий, которые могли бы эту концепцию взаимодействия изменить . Мы продолжаем переговоры, и они будут продолжаться и в будущем. Мы благодарны Москве за понимание нашей позиции. И по этому вопросу мы также будем уважать мнение и позицию российской стороны.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— Сейчас обсуждается идея строительства газопровода из Сербии в Республику Сербскую для прямых поставок российского газа. На каком этапе находится этот проект?

— Для нас важно, что российская сторона не отказывается от этой идеи и готова продолжать работать над проектом строительства газопровода . Все решения, которые зависели от Республики Сербской, приняты, однако есть часть решений, которые относятся к получению разрешения на пересечение границы между Сербией и Боснией и Герцеговиной. Эти решения должны быть приняты на уровне Сараево, но там они блокируются . Но первый шаг сделан, и мы с надеждой смотрим на реализацию следующих. Мы надеемся, что нам удастся продвинуться в этом вопросе, хотя мы прекрасно понимаем, что это будет сложно.

«Не видим причин оставаться в неконституционном государстве»

— В марте Республика Сербская приостановила контакты с посольствами США и Великобритании. Почему?

— На данный момент весь состав британского и американского посольств настроен крайне недружественно по отношению к сербам и Республике Сербской в частности . Мы пытаемся достучаться до тех людей, которые находятся в их центрах, но, конечно, они верят своим, а нас слушать не хотят. Поэтому мы были вынуждены прекратить это сотрудничество, и Республика Сербская придерживается своего мнения в этом плане.

Ведь достаточно карикатурно выглядит, когда посол США встречается с лидером оппозиции в Республике Сербской, фотографируется с ним и показывает, насколько он важен.

— Недавно вы заявили, что Республика Сербская станет независимым государством мирным путем. Когда это может произойти и какие условия для этого должны сформироваться?

— Сейчас это гипотетическая возможность, которая, как и любая другая гипотетическая возможность, может стать оперативной. Наша позиция сводится к тому, что мы придерживаемся и уважаем Конституцию Боснии и Герцеговины. Но если положения Конституции не уважаются, мы не видим причин оставаться в неконституционном государстве . У любого решения есть аргументы как за, так и против.

Фото: ТАСС/EPA/ALEKSANDAR GOLIC

И, несмотря на то что сейчас независимость Республики Сербской — гипотетическая возможность, мы должны держать это в уме, потому что сейчас никакой пользы от Боснии и Герцеговины мы не получаем. Мы теряем абсолютно во всех областях экономики. Решения, которые для нас важны, принимаются очень долго или вовсе блокируются.

Сегодня видно, что Боснии и Герцеговине сложно выбрать свой путь выживания, поэтому важно сохранять мирную ситуацию, в рамках которой можно принимать политические решения.

«Мы постоянные и настойчивые друзья России»

— Босния и Герцеговина не признала независимости Косово, поскольку именно Республика Сербская выступает против подобных шагов. Проводили ли с вами переговоры боснийские или европейские политики, чтобы скорректировать вашу позицию?

— Ежедневно разговаривают со мной. Они пытаются отдельными вопросами достигнуть той точки, в которой можно было бы признать Косово . Но это базовый вопрос — почему Косово может быть независимым государством, а Республика Сербская — нет? В чем разница? Я задавал этот вопрос на Западе.

В целом мы будем следовать в этом вопросе за позицией Белграда. Но что касается Боснии и Герцеговины — мы Косово не признаем.

Фото: AP/Visar Kryeziu

— С какими сложностями сталкивается Республика Сербская из-за украинского кризиса? Как вы оцениваете происходящие события?

— Мы придерживаемся принципа, что вооруженных конфликтов — тем более между братскими, близкими народами, — безусловно, быть не должно и боевые действия должны остановиться. В данном случае мы видим, как Запад использует Украину, чтобы воевать против России . Мы убеждены, что сама по себе Украина на военном уровне не представляла проблемы для России, но мы понимаем, что там сейчас идет столкновение с западными силами.

С другой стороны, мы постоянные и настойчивые друзья России — именно так нас рассматривают на Западе. Поэтому усиливается и вся негативная деятельность по отношению к нам.