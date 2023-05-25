«Коллективный Запад разочарован тем, что теряет свои позиции»
Запад оказывает давление на Республику Сербскую из-за ее нежелания одобрить введение антироссийских санкций и признать Косово. Тем не менее она продолжает экономическое взаимодействие с РФ, планирует перейти к расчету за российский газ рублями и построить новый газопровод из Сербии, который, правда, пока блокируется на уровне Сараево. Об этом заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик. Он также рассказал, что британские и американские дипломаты настроены крайне недружелюбно по отношению к сербам в целом, а сама Республика Сербская подвергается «сатанизации» со стороны западных СМИ. О положении РС, возможности объявить независимость и о том, как ее власти относятся к событиям на Украине, — в интервью Милорада Додика «Известиям».
«Западу нас показывают всегда в очень негативном контексте»
— В прошлом году Босния и Герцеговина не согласовала антироссийские санкции, в том числе благодаря вашей позиции. Оказывалось ли на вас давление по этому вопросу? Пытались ли сейчас боснийские или европейские политики склонить вас пересмотреть свои взгляды?
— Ситуация меняется, и для Республики Сербской она становится только тяжелее. Коллективный Запад разочарован и разгневан тем, что он теряет свои позиции, а потому пытается как-то противостоять этому и для этого хочет использовать в том числе Республику Сербскую. Прежде всего эти действия ведутся на политическом поле. Запад направил нам своего высокого представителя (Кристиана Шмидта. — «Известия»), который не получил соответствующего одобрения со стороны Совета Безопасности ООН, как то было необходимо. И этот дипломат пытается навязывать законы, которые всегда работают против нас.
Второе направление давления — попытки склонить Боснию и Герцеговину присоединиться к Евросоюзу, но на таких условиях, которые не идут на пользу Республике Сербской.
Также ограничивают наши экономические возможности — для Республики Сербской блокируют возможность взаимодействия наших финансовых центров с западными, а также сокращают возможности инвестировать в наши проекты.
Центральный банк Боснии и Герцеговины
Кроме того, Запад контролирует Центробанк Боснии и Герцеговины, который, в свою очередь, полностью зависит от евро, что также идет во вред Республике Сербской. Еще семь-восемь лет назад €1 торговался на уровне $1,5, а сейчас доллар оказался сильнее евро. Всё это приводит к тому, что мы терпим огромные убытки. Таким образом мир, а если точнее Запад, блокирует финансовые схемы и взаимодействие, что не позволяет нам развивать те направления экономического сотрудничества, которые нам необходимы.
Вводятся и персональные санкции против отдельных наших представителей, которые не желают следовать приказам от западных партнеров, а исповедуют принцип уважения конституционных прав и законов. В первую очередь речь идет, конечно, о санкциях США и Великобритании против отдельных личностей.
И, конечно, можно отдельно отметить и так называемую медийную сатанизацию Республики Сербской в европейских СМИ. Западу нас показывают всегда в очень негативном контексте. И эта ложь носит массовый характер. Всё это — те вещи, которым мы подвергаемся ежедневно.
— На днях появилась информация, что Республика Сербская готова перейти к расчету за российский газ рублями...
— Существует определенная концепция, которая была выстроена и согласована с российской стороной. Наше экономическое сотрудничество продолжает развиваться, поэтому сейчас нет никаких условий, которые могли бы эту концепцию взаимодействия изменить. Мы продолжаем переговоры, и они будут продолжаться и в будущем. Мы благодарны Москве за понимание нашей позиции. И по этому вопросу мы также будем уважать мнение и позицию российской стороны.
— Сейчас обсуждается идея строительства газопровода из Сербии в Республику Сербскую для прямых поставок российского газа. На каком этапе находится этот проект?
— Для нас важно, что российская сторона не отказывается от этой идеи и готова продолжать работать над проектом строительства газопровода. Все решения, которые зависели от Республики Сербской, приняты, однако есть часть решений, которые относятся к получению разрешения на пересечение границы между Сербией и Боснией и Герцеговиной. Эти решения должны быть приняты на уровне Сараево, но там они блокируются. Но первый шаг сделан, и мы с надеждой смотрим на реализацию следующих. Мы надеемся, что нам удастся продвинуться в этом вопросе, хотя мы прекрасно понимаем, что это будет сложно.
«Не видим причин оставаться в неконституционном государстве»
— В марте Республика Сербская приостановила контакты с посольствами США и Великобритании. Почему?
— На данный момент весь состав британского и американского посольств настроен крайне недружественно по отношению к сербам и Республике Сербской в частности. Мы пытаемся достучаться до тех людей, которые находятся в их центрах, но, конечно, они верят своим, а нас слушать не хотят. Поэтому мы были вынуждены прекратить это сотрудничество, и Республика Сербская придерживается своего мнения в этом плане.
Ведь достаточно карикатурно выглядит, когда посол США встречается с лидером оппозиции в Республике Сербской, фотографируется с ним и показывает, насколько он важен.
— Недавно вы заявили, что Республика Сербская станет независимым государством мирным путем. Когда это может произойти и какие условия для этого должны сформироваться?
— Сейчас это гипотетическая возможность, которая, как и любая другая гипотетическая возможность, может стать оперативной. Наша позиция сводится к тому, что мы придерживаемся и уважаем Конституцию Боснии и Герцеговины. Но если положения Конституции не уважаются, мы не видим причин оставаться в неконституционном государстве. У любого решения есть аргументы как за, так и против.
И, несмотря на то что сейчас независимость Республики Сербской — гипотетическая возможность, мы должны держать это в уме, потому что сейчас никакой пользы от Боснии и Герцеговины мы не получаем. Мы теряем абсолютно во всех областях экономики. Решения, которые для нас важны, принимаются очень долго или вовсе блокируются.
Сегодня видно, что Боснии и Герцеговине сложно выбрать свой путь выживания, поэтому важно сохранять мирную ситуацию, в рамках которой можно принимать политические решения.
«Мы постоянные и настойчивые друзья России»
— Босния и Герцеговина не признала независимости Косово, поскольку именно Республика Сербская выступает против подобных шагов. Проводили ли с вами переговоры боснийские или европейские политики, чтобы скорректировать вашу позицию?
— Ежедневно разговаривают со мной. Они пытаются отдельными вопросами достигнуть той точки, в которой можно было бы признать Косово. Но это базовый вопрос — почему Косово может быть независимым государством, а Республика Сербская — нет? В чем разница? Я задавал этот вопрос на Западе.
В целом мы будем следовать в этом вопросе за позицией Белграда. Но что касается Боснии и Герцеговины — мы Косово не признаем.
— С какими сложностями сталкивается Республика Сербская из-за украинского кризиса? Как вы оцениваете происходящие события?
— Мы придерживаемся принципа, что вооруженных конфликтов — тем более между братскими, близкими народами, — безусловно, быть не должно и боевые действия должны остановиться. В данном случае мы видим, как Запад использует Украину, чтобы воевать против России. Мы убеждены, что сама по себе Украина на военном уровне не представляла проблемы для России, но мы понимаем, что там сейчас идет столкновение с западными силами.
С другой стороны, мы постоянные и настойчивые друзья России — именно так нас рассматривают на Западе. Поэтому усиливается и вся негативная деятельность по отношению к нам.