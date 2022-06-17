«Запад игнорировал страхи и опасения, о которых неоднократно говорила Россия»

Запад хочет одержать победу над Россией, не принимая при этом активного участия в военных действиях на Украине, а поставляя вооружение Киеву. Об этом заявил член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью «Известиям» во время Петербургского международного экономического форума. По мнению политика, представляющего сербское населения в этом балканском государстве (Республика Сербская – один из энтитетов БиГ), главную озабоченность в настоящий момент вызывает тот факт, что между противоборствующими сторонами, по сути, нет диалога. Милорад Додик также высказался по поводу возможного сближения БиГ с НАТО и ЕС. И если вступление страны в военно-политический альянс, по его мнению, полностью исключено, то процесс интеграции с Евросоюзом возможен на приемлемых условиях.

«Кто-то на Западе этого столкновения между Москвой и Киевом хотел»

— 17 июня вы планируете провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Какие вопросы будут на повестке дня?

— Запланированная встреча станет продолжением наших непрерывных взаимных отношений. И я ей очень рад, поскольку она будет происходить в таких сложных условиях на международной арене. Мне интересно узнать взгляд президента Владимира Путина на актуальные события. Безусловно, мы продолжим обсуждать все вопросы нашего двухстороннего сотрудничества.

Запад игнорировал страхи Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Кроме того, мы обсудим вопросы выполнения Дейтонского соглашения, так как Россия остается гарантом его выполнения. И, в связи с этим, у нее есть как обязанности, так и права. Также мы обсудим экономические вопросы, в частности, строительство газопровода (речь идет об ответвлении «Балканского потока» — «Известия»). Республика Сербская уже завершила все подготовительные этапы. Тем не менее, ситуация вокруг Украины притормозила реализацию этого проекта.

Мы ожидали, что газопровод будет уже запущен, так как для этого были созданы все предпосылки. Это важнейший проект в энергетической сфере для Республики Сербской, поскольку в Баня-Луке, в главном городе Республики Сербской, нет газопровода.

— Вы планируете обсудить с российским президентом нынешние события вокруг Украины?

— Безусловно, это важная политическая тема. Поэтому, если Владимир Путин будет готов поговорить об этом, почему нет. Мне будет важно слышать его мнение, как от друга, его видение данной ситуации.

— Что вы в целом думаете об этом кризисе?

— Мир уже давно перестал быть таким, каким он был прежде. С февраля мы это видим абсолютно очевидно. Запад игнорировал те страхи и опасения, о которых неоднократно говорила Россия. Об оправданном опасении приближения военной инфраструктуры к своим границам. И поэтому мир пришел к тому столкновению, которое сейчас происходит в Украине. Вероятно, кто-то на Западе этого столкновения между Москвой и Киевом хотел. При этом больше всего беспокоит тот факт, что сейчас нет диалога между противоборствующими сторонами.

Запад игнорировал страхи Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Увы, складывается впечатление, что в этом столкновении Запад хочет победить Россию, не принимая при этом активного участия в боевых действиях, а лишь поставляя вооружение Киеву. Поэтому никто не спешит с договоренностями. Как будто бы ожидают, что вопрос решится в военном плане. Вероятно, Запад пытается найти возможности добиться победы над Россией. Но, как и любая война, и это столкновение несет, в первую очередь, страдания и жертвы среди населения. Запад, когда-то, по гуманитарным причинам уже бомбил сербов. И сейчас так же из якобы гуманитарных целей поставляется вооружение Украине. При этом ставя саму Украину в безвыходное положение.

— Как вы относитесь к признанию независимости ДНР и ЛНР со стороны России?

— Нам понятны причины, которые сподвигли Россию признать их статус. Когда-то на территории Хорватии существовала Республика Сербская Краина, точно таким же образом под давлением Запада силами и руками хорватов это образование перестало существовать. И что самое страшное, она была очищена по этническому признаку. Мы предполагаем, что тоже самое планировалось и в отношении ДНР и ЛНР. И с этой точки зрения мы понимаем сложившуюся ситуацию. Что касается наших оценок, то мы прекрасно видим, что с 2014 года на территории этих республик страдает местный народ. Поэтому мы поддержим любое решение, которое приведет к миру на этих территориях.

Запад игнорировал страхи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

— Ранее сообщалось, что в конфликте на Украине принимают участие свыше 150 граждан Боснии и Герцеговины. Что ожидает этих людей после возвращения на родину?

— В Боснии и Герцеговине существует закон, который запрещает ее гражданам участвовать в международных военных конфликтах. Предполагается тюремное наказание. Такие меры были предприняты в отношении тех, кто участвовал в конфликте в Сирии. Поэтому предполагаю, что и в данном случае не должно быть изменений в этой процедуре. Мы, безусловно, видели, что в российско-украинском конфликте участвует много разных сторон, особенно, мы это видели в боях за Мариуполь.

«Мы против вхождения в НАТО»

— Вы не поддержали введение антироссийских санкций, что не позволило согласовать ограничения на уровне всей Боснии и Герцеговины. На этом фоне вы сами попали в санкционный список Великобритании. Вы по-прежнему считаете, что поступили правильно, когда не поддержали антироссийские санкции?

— Я совершенно не жалею об этом решении. И, более того, считаю это абсолютным абсурдом, чтобы Босния и Герцеговина вводила санкции против России, которая является гарантом Дейтонского соглашения. Дейтонское соглашение, в свою очередь, является самой основой и гарантом существования всей Боснии и Герцеговины. Но мир полон абсурда. Хорватско-мусульманская часть Боснии и Герцеговины пытается быть солидарна с Западом. Но Евросоюз не всегда прав, и не всегда следует быть с ним солидарным. Нельзя забывать, что против сербов в свое время тоже были введены санкции. Поэтому мы на себе прекрасно почувствовали отношение Запада. Кроме того, на протяжении всей истории Россия поддерживала сербов.

Запад игнорировал страхи Фото: РИА Новости/Александар Джорович

— После начала активных боевых действий на Украине — Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО. Возможно ли, по вашему мнению, что в будущем Босния и Герцеговина тоже присоединится к этому военно-политическому блоку?

— Нет, наша политика абсолютно против вступления в НАТО. Что касается интеграции в этот блок, позиция Республики Сербской абсолютно твердая: мы против вхождения в НАТО.

— А что касается вступления Боснии и Герцеговины в Евросоюз?

— В нашем регионе энтузиазм по поводу присоединения к Евросоюзу довольно слабый. Он совершенно не на том уровне, на котором был, например, 10 лет назад. Все будет в большей степени зависеть от того, как Европа будет развиваться. Не будет ли она подвержена американской политике.

—То есть, вы не исключаете возможность интеграции?

— Мы не против этого процесса. Но он должен происходить на приемлемых для нас условиях.

Запад игнорировал страхи Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

— Говоря о существовании Боснии и Герцеговины, многие эксперты говорят о возможности распада Боснии и Герцеговины как государства…

— Действительно, многие аналитики оценивают Боснию и Герцеговину как неуспешную и пропащую страну, так как внутри нет каркаса, который бы ее поддерживал. Уже на протяжении 25 лет Запад моделирует видение этой страны. Однако их политика не имеет никаких результатов. И мы, как страна, находимся в состоянии постоянного давления. Потому что те проекты, которые на нас проецируются, они просто непригодны для нашего функционирования. Что касается Республики Сербской, мы всегда будем за букву Дейтона, и за выполнение этого соглашения. Но, к сожалению, это уже не буква, а дух.

— В октябре этого года в Боснии и Герцеговине пройдут всеобщие выборы. Планируете ли вы участвовать в них, чтобы сохранить за собой пост члена президиума?

— В первую очередь, я планирую победить.