Решим ожидания: зачем балканским странам свой «мини-Шенген»

Евросоюз положительно относится к тому, что страны Западных Балкан решили создать собственный режим, аналогичный Шенгенской зоне. Об этом «Известиям» заявили в Еврокомиссии, комментируя инициативу Албании, Северной Македонии и Сербии сформировать свой «мини-Шенген». Ранее на встрече в Скопье лидеры этих трех из шести балканских стран договорились с 1 января 2023 года отменить взаимный пограничный контроль и таким образом в ожидании приема в ЕС интегрироваться если не с Евросоюзом, то хотя бы друг с другом. Три другие стороны, чье участие также предполагает этот формат, — Босния и Герцеговина, Косово (РФ ее не признает) и Черногория — к идее относятся без восторга: по их мнению, это отвлекает Западные Балканы от главной задачи — стать частью ЕС.

Сами себе интеграция

Брюссель поддерживает идею создать на Западных Балканах зону, аналогичную Шенгену: как заявили «Известиям» в Еврокомиссии, региональное сотрудничество — ключевой элемент на пути балканских стран в объединение и неотъемлемая часть «процесса стабилизации и ассоциации» с Евросоюзом.

— Мы понимаем желание этих стран двигаться вперед. В то же время необходим процесс, который бы вовлекал все страны Западных Балкан. В этом контексте важно, чтобы в регионе был создан общий рынок — именно это обязательство взяли на себя лидеры шести стран (Албания, Босния и Герцеговина, частично признанная Республика Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория. — «Известия») на саммите в Софии прошлой осенью, — отметили в Еврокомиссии, подчеркнув: Евросоюз вкладывает в регион значительные средства и считает, что он должен создать свой рынок, который бы действовал по правилам ЕС.

Ранее, 29 июля, в Скопье прошла встреча премьер-министров Албании и Северной Македонии Эди Рамы и Зорана Заева с президентом Сербии Александром Вучичем. Они договорились отменить с 1 января 2023 года взаимный пограничный контроль. По словам сербского президента, границы между странами сохранятся, но теперь «по пути из Белграда в Тирану и обратно больше не будет никаких остановок для контроля».

Идею создать в регионе экономическую зону, аналогичную той, что объединяет страны ЕС, Александр Вучич выдвинул еще в 2019 году. Два года она носила название «мини-Шенген». Теперь же ее было решено переименовать в «Открытые Балканы» (Open Balkan). Предполагается, что эта инициатива упростит трехстороннюю торговлю, позволит ее участникам открыть друг для друга свои трудовые рынки, подтолкнет их активнее сотрудничать в борьбе с природными катастрофами и ликвидации их последствий. К формату планировалось подключить другие две страны — Боснию и Герцеговину (БиГ), Черногорию, а также частично признанную Республику Косово. К слову, с участием последней у Белграда проблем, похоже, нет.

— Когда речь зайдет о расширении «Открытых Балкан», мы ожидаем, что в ближайшем будущем к формату подключатся Черногория и БиГ, которым эта инициатива и была адресована с самого начала, — сказали «Известиям» в МИД Сербии. — Мы уверены, что идея несет в себе преимущества для всех участников, которые стремятся углубить региональное сотрудничество. Приглашение подключиться к этому формату было также направлено представителям Временных институтов самоуправления в Приштине (в Косово. — «Известия»).

Однако на идею «Открытых Балкан» последние смотрят с недоверием: так, косовский премьер Альбин Курти назвал проект неперспективным и призвал ориентироваться в первую очередь на интеграцию с ЕС.

Конечная цель — ЕС

В регион Западные Балканы входит шесть стран и территорий — Албания, Босния и Герцеговина, частично признанная Республика Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория. Все они, по оценке Брюсселя, имеют шанс стать частью Евросоюза. Процесс их интеграции был запущен в 2003 году в греческом городе Салоники — тогда на саммите «ЕС — Западные Балканы» прозвучала мысль о том, что балканские страны и территории должны быть частью общеевропейской семьи. При этом конкретных сроков их вступления обозначено не было. С тех пор прошло 18 лет, процесс интеграции шел медленно, а членом ЕС ни одна из них пока так и не стала.

Албания подала заявку на членство в 2009 году и получила статус кандидата в 2014-м; шесть лет спустя Евросовет одобрил запуск переговоров о ее членстве, они пока не начались. Северная Македония получила статус кандидата еще в 2005 году, однако добро на начало переговоров было дано только в 2020-м — сейчас ее ситуация такая же, как и у Албании. Черногория подала заявку в 2008 году и получила статус кандидата в 2010-м — переговоры с ней были открыты в 2018 году. Сербия подала свою заявку в 2009 году и получила статус кандидата три года спустя. Босния и Герцеговина и частично признанная Республика Косово пока всё еще относятся к потенциальным кандидатам.

Идея создать «мини-Шенген» (или теперь уже «Открытые Балканы») возникла на том этапе, когда Сербия, Албания и Северная Македония устали ждать своего приема в ЕС. Чтобы не терять время, таким образом они решили усиливать свои торговлю и экономику самостоятельно. Вместе с тем в Белграде, Тиране и Скопье уверены: взаимная интеграция увеличит их шансы на членство в Евросоюзе — как сказал 29 июля Эди Рама, «сегодня мы начинаем то, что будем делать завтра в Евросоюзе».

В ЕС подчеркивают: от приема балканских стран в свои ряды члены ЕС ни в коем случае не отказываются. Как рассказал собеседник «Известий» в Евросовете, очень важно при этом сосредоточиться на фундаментальных реформах в этих странах с тем, чтобы устранить недостатки в ряде сфер, — в первую очередь речь идет о верховенстве закона и реализации основных прав.

— Что же касается запуска «мини-Шенгена», то стоит вспомнить саммит «Евросоюз — Западные Балканы» 2020 года: тогда лидеры ЕС подчеркнули важность добрососедских отношений, региональной стабильности и взаимного сотрудничества и призвали балканских коллег в полной мере использовать свой потенциал, — сказал собеседник «Известий».

Говоря о «большом Шенгене», он подчеркнул: присоединение к нему — это не просто политическое решение; страны должны показать, что они могут отвечать за контроль внешних границ и выдачу виз от лица всех членов Шенгенского соглашения, сотрудничать с правоохранителями других стран-подписантов и взаимодействовать с ними в рамках общей Шенгенской информационной системы. Процесс присоединения к ЕС подразумевает подготовку кандидатов к этим обязанностям и помогает оценить их прогресс, подытожил источник.