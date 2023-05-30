Угнала тебя: иностранные компании обвинили в выводе из РФ $36 млрд

Аналитик Максим Осадчий, применив принцип Парето («20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата»), оценил масштаб вывода иностранными компаниями капитала из России в $36 млрд. За основу расчетов была принята информация ЦБ РФ. В течение года с марта 2022 по март 2023 года иностранные компании провели 200 сделок по реализации активов, причем лишь пятая часть продала активы стоимостью более $100 млн. Насколько верны расчеты Осадчего и как уход иностранного капитала повлиял на экономику РФ — в материале «Известий».

Изоляция как фактор привлекательности

Сумма потерь в $36 млрд не является значимой для российского рынка, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Это в два раза меньше товарооборота с Китаем за первые четыре месяца 2023 года ($73,15 млрд, по данным Главного таможенного управления КНР). То есть такая сумма без труда набирается и поступает на счета малых и средних российских компаний. Таким образом, ситуацию можно образно назвать «не так страшен черт». Кроме того, на нашей территории осталась большая часть основных средств и оборудования, но главное — кадров, которые умеют на нем работать. А запасные части, материалы и расходники, которые западные «партнеры» отказались поставлять, продолжают поступать на российский рынок за счет параллельного импорта, ввоза китайских аналогов и российского импортозамещения.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Россия остается перспективным рынком, а следовательно, товарный вакуум нам не грозит, подчеркивает эксперт.

— ФРС США регулярно запускает печатный станок, повышает ставку рефинансирования — как следствие, инфляция разгоняется в странах, чья экономика полностью зависит от американской валюты, — продолжает она. — В условиях глобального ожидания рецессии инвесторы вынуждены рассматривать рынки, оторванные от влияния доллара как главной мировой валюты. Российская экономика подходит под это определение как никакая другая.

По мнению аналитика, российские власти делают условия входа для иностранного капитала максимально удобными.

— Это и возможность инвестировать в компании напрямую или через фондовые рынки, опосредованно. Это и строительство производственных площадок, и налоговые послабления на начальном этапе работы (при поддержке региональных властей). А вскоре Минфин планировал запустить облигации федерального займа с иностранным участием. Мера позволила бы усилить присутствие дружественных валют и нивелировать эффект торгового дисбаланса — те же рупии перестанут мертвым грузом лежать на счетах, а заработают на благо российской экономики, — заключает Екатерина Косарева.

Получили больше, чем потратили

$36 млрд, которые иностранные компании вывели из России после продажи своего бизнеса, означают, что российские инвесторы приобрели активов приблизительно на $72–100 млрд, анализирует ситуацию директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Разница объясняется главным условием согласования сделок по продаже российского бизнеса — наличие дисконта к рыночной цене от 50% и больше. С момента, как российские инвесторы начали владеть активами в РФ, все налоги и доходы от ведения бизнеса будут оставаться в России.

По мнению аналитика, это большой плюс для экономики РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— По сути, до этого момента Россия находилась в режиме колониального налога, при котором все прибыли выводились за границу.

Но всё же уход иностранных инвесторов нельзя назвать однозначным благом для экономики.

— Дальнейшее развитие этих компаний будет осложнено ограничениями на поставки оборудования. Но это решаемая проблема. При этом надо помнить, что уходят не все. Инвесторы из Азии, с Индийского полуострова и из стран Персидского залива остаются желанными на территории РФ, — резюмирует Артем Тузов.

Только точечные изменения

Официальные данные статистики по объемам сделок по продаже бизнеса иностранными структурами могут быть незначительно меньшими, полагает доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

— В общей сложности на $7 млрд. Впрочем, год еще не закончен. Сделки продолжаются: в частности, недавно такую сделку анонсировал Henkel.

Пока процесс ухода иностранных игроков продолжится под контролем российского регулятора.

— Больше всего выводят средства европейские компании, — продолжает Столяров, — в основном под давлением своей общественности и регуляторов и из-за нежелания попасть под санкции.

По словам собеседника издания, ждать существенного прироста иностранных инвестиций в ближайшее время явно не стоит.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Хотя могут быть точечные инвестиции со стороны инвесторов из дружественных стран. К примеру, со стороны китайских автомобилестроительных компаний. А кроме того, возможны инвестиции, направленные на поддержание бизнеса компаний, которые остались в России.

В любом случае, подытоживает Андрей Столяров, кардинального изменения ситуации можно ждать только после нормализации военно-политической ситуации и адаптации российской экономики к новым реалиям.

Посчитали не так

Применять принцип Парето к анализу вывода иностранными инвесторами капитала из России всё равно что гадать на кофейной гуще, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

— Несмотря на существенный негатив, связанный с уходом иностранных инвесторов, стоит отметить, что общая картина с прямыми инвестициями в Россию небезнадежна.

С точки зрения эксперта, Россия вполне способна справиться с новыми санкциями за счет привлечения инвестиций дружественных стран и внутреннего инвестора.

— Положительные финансовые результаты российских предприятий на фоне ухода иностранных конкурентов могут привлечь иностранные инвестиции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Между тем, отмечает он, очистка банковской отрасли уже снизила отток средств:

— Уход зарубежных производителей придал оптимизма российским предприятиям с незагруженными мощностями и импортными запасами.

Эксперт называет важной торговую связь между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.