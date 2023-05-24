Свои рубашки: в РФ откроется более 400 магазинов отечественных брендов

В 2023 году в России откроется более 400 новых магазинов отечественных fashion-ритейлеров . Такими планами на форуме коммерческой недвижимости Mallpic в Сочи поделились с «Известиями» несколько ритейлеров. Речь идет о таких компаниях, как Gloria Jeans, «Стокманн», Melon Fashion Group и др. На мероприятии было проведено более 500 переговоров, заключено несколько десятков крупных контрактов . Форум в РФ заменил MAPIC и MIPIM, которые проводятся на Лазурном берегу во Франции.

Время возможностей

Больше года информационное пространство сотрясают новости об уходе из России известных западных ритейлеров. Для торговых центров это стало еще одним ударом после пандемии. Но с другой стороны, кризис — лучшее время для развития. О первых итогах в новой реальности говорили на форуме Mallpic, который прошел в Сочи с 18 по 21 мая.

В фокусе выставки были торговая недвижимость, ТЦ и ритейл, а также девелопмент в жилом, офисном, индустриальном секторах и тема инвестиций . Мероприятие «импортозаместило» MAPIC и MIPIM, которые ежегодно проводятся в Каннах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Ходить в лаптях после ухода иностранных торговых сетей мы точно не будем. Напротив, уже год назад мы говорили, что для нас настало время возможностей. Западные компании с большим опытом и компетенциями сами прекратили свою маркетинговую деятельность, часть из них ушли , — сказал на мероприятии глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.

Он подчеркнул, что нужно фокусироваться на развитии наших брендов: без сильных имен на внутреннем рынке не будет экспорта .

Российские ритейлеры , как давно присутствующие на рынке, так и новые, последний год активно развиваются, увеличивая площади своих магазинов и занимая освободившиеся точки ушедших брендов .

К примеру, до 2022-го средняя площадь магазинов сети Gloria Jeans составляла 800 кв. м, в прошлом году показатель вырос до 1200 квадратов, а в 2023-м он увеличился до 1500 кв. м . И, пожалуй, самое знаковое открытие — это трехэтажный флагман на месте покинувшего страну H&M на Тверской улице в Москве, его площадь — более 5 тыс. кв. м, следует из презентации компании.

В этом году Gloria Jeans откроет 130 новых магазинов , сообщил старший вице-президент по недвижимости сети Алексей Кондраков. Как рассказал «Известиям» директор по развитию Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela) Игорь Мальтинский, в планах группы удвоить в 2023-м число открытых новых точек по сравнению с 2022-м, когда появилось 113 новых магазинов .

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Амбициозные планы и у «Стокманн»: компания намерена открыть в этом году 20 универмагов . При этом в 2022-м сеть не запускала новых точек, сказал «Известиям» генеральный директор «Стокманн» Геннадий Левкин. В начале 2016-го российскую часть бизнеса сети у материнской компании, основанной в Финляндии, выкупила Reviva Holdings Ltd Якова Панченко.

— К каждому открытию мы подходим скрупулезно, ведь на кону огромные инвестиции. Зато 2023-й будет выдающимся, уже открыли четыре новых точки, а до конца года откроем минимум 16 универмагов, прирастем на более чем 50 тыс. кв. м, инвестировав в развитие более 2 млрд рублей , — рассказал он.

«Стокманн» также активно участвует в импортозамещении , развивая целую линейку собственных брендов в женской, мужской и детской одежде, а также товаров для дома.

Динамично развивается и сеть универмагов российских дизайнеров Slava: до конца 2024 года планируется открыть в ТЦ порядка 20 новых магазинов , сообщил создатель сети Александр Перемятов. На форуме обсудили открытие двух новых точек — в Краснодарском крае и на Урале.

На форуме рассказали о себе и молодые отечественные бренды — NOUN, N.O.M.I., 2Mood, а также производитель детской одежды Chadolini.

Так, ритейлер масс-маркет сегмента NOUN планирует открыть 10 новых собственных магазинов и 10 партнерских, а в следующем — более 100 своих и свыше 50 партнерских. N.O.M.I. до конца года собирается открыть две–четыре новых торговых точки в стране, 2Mood — семь . Таким образом с одного магазина в 2018-м компания увеличится к концу 2023-го до 17 площадок и до 35 к 2026-му.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Для активного развития отечественного ритейла нужно вводить моду на русское , считают эксперты.

— Сейчас мы живем в начале переустройства культур: от потребления до русского языка. Мы привыкли, что ритейлеры говорят с нами на английском, но в ближайшем будущем нам придется перестроить сознание и взрастить доверие к своему, а не заграничному , — сказал основатель креативного агентства SmartHeart Станислав Окрух.

По его мнению, сами бренды , если они не хотят копировать предшественников и подражать им, должны заново посмотреть на свою идентичность, найти новые точки соприкосновения с аудиторией .

На пути к успеху

Отечественные марки получили уникальную возможность стать мегабрендами , сказал Геннадий Левкин.

— Ряд российских торговых сетей уже занимали сильные позиции, производя продукцию мирового класса . Теперь, в связи с уходом с рынка мировых лидеров, они получили доступ к лучшим локациям, активно развивают ассортимент, открывая новые продуктовые линейки , — отметил эксперт.

По его словам, уже в ближайший год можно будет наблюдать, как отечественные бренды-лидеры уходят в отрыв, а новые молодые имена также получают шанс существенно расширить свою представленность на рынке .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

При этом для развития отечественного ритейла нужны лояльные условия от ТЦ. Но, по словам вице-президента «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павла Люлина, у Zara, H&M и остальных сильных международных операторов условия аренды были более выгодные, чем у других брендов . Как правило, базовая фиксированная плата была минимальной или отсутствовала вовсе, а ТЦ получал процент от товарооборота точки . Владельцы торговых центров шли на это потому, что опыт работы других магазинов показывал успешность схемы и высокие продажи . После передачи портфеля от Inditex, контракты по большей части были унаследованы и MAAG открывался на тех же условиях, сообщил он.

— Условия, которые предлагают ТЦ новым и старым ритейлерам различаются от региона к региону и от торгового центра к торговому центру. Как правило, это фиксированная ставка базовой арендной платы или процент от товарооборота . При этом ставка может варьироваться в широком диапазоне — от 800 до 3 тыс. рублей за кв. м в месяц, а процент от товарооборота составлять 8–11% . Чаще всего крупные fashion-ритейлеры с узнаваемыми именами готовы платить больше, за счет более высокого товарооборота, — отметил он.

Отечественные бренды надеются стать новыми якорными арендаторами ТЦ, генерирующими основной трафик, за что смогут получать максимально выгодные условия аренды . По прогнозам Павла Люлина, полное замещение иностранных игроков произойдет постепенно — на это потребуется от одного года до двух лет.

Уже существовавшие ранее российские бренды будут становиться сильнее, это видно на примере крупных монобрендов , согласен генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. Но вновь появляющимся именам всё равно очень сложно занять свою нишу — нужны большие инвестиции, опыт ведения бизнеса, ресурсы на создание полного ассортиментного ряда и коллекций . На рождение полноценного бренда может потребоваться от двух до пяти лет, добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Общение сближает

Для того, чтобы процесс импортозамещения проходил быстрее и эффективнее, помогают такие выставки, как Mallpic. Важно, чтобы в стране были такие площадки — это позволяет экспертам общаться , подчеркнул Никита Кузнецов.

— Специалисты слушают сессии, выступающих, участвуют в обсуждениях и, как итог, остаются с более глубоким пониманием некоторых вопросов. Например, я с удивлением узнал, что отечественные компании выросли сильнее, чем мы ожидали, — сказал он.

На мероприятии было проведено более 500 переговоров, заключено несколько десятков крупных контрактов . Например, подписано соглашение о сотрудничестве между крымским логистическим оператором IC Logistics и управляющей компанией NF Property Management об управлении логистическим центром под Симферополем площадью 60 тыс. кв. м.