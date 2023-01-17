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Торговля без марки: Michael Kors отказался от поставок в Россию

Какие бренды одежды будут продавать в официальных магазинах компании
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors отказался от поставок товаров в Россию, выяснили «Известия». На месте официальных магазинов бренда будут продавать одежду Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, которую ввозит в страну тот же дистрибьютор — компания BNS Group. Первой точкой, открывшейся на месте Michael Kors, станет Jeans Club в ТЦ «Мега Теплый Стан». Официальный интернет-магазин американской марки в РФ уже приостановил работу.

Товар не ждите

Американский бренд Michael Kors уходит из России — компания приостановила поставки своего товара в нашу страну. Об этом «Известиям» рассказали два источника на рынке консалтинга и подтвердили продавцы официальных магазинов марки.

Не привозят товар Michael Kors с прошлого года и в обувную сеть «Рандеву», подтвердили «Известиям» ее продавцы. По их словам, в магазинах убрали вывеску над полками с товаром американского бренда и распродают остатки.

В Lamoda отказались от комментариев. В Wildberries отметили, что поставки в настоящий момент продолжаются.

Торговля без марки
магазин
Фото: ТАСС/Britta Pedersen
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Дистрибьютором бренда в России выступает BNS Group. Она также поставляет в РФ такие марки, как MEXX, Coccinelle, Marc O'Polo, Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, входящие в мультибрендовую сеть Jeans Club. На месте фирменных магазинов Michael Kors будут продавать одежду этих имен, сказал один из собеседников.

Первой торговой точкой, которую откроют на месте Michael Kors, станет Jeans Club в ТЦ «Мега Теплый Стан», добавил другой источник «Известий» на рынке консалтинга.

Без акцента на марку

Магазины американской компании постепенно становятся мультибрендовыми. Так, в торговой точке марки в ТЦ «Метрополис» уже продают одежду российской Naumi, заметили «Известия». Согласно данным сайта BNS Group, она также входит в портфель группы. «Известия» направили запрос в Naumi и BNS Group и Michael Kors.

Michael Kors — не самый крупный актив в портфеле BNS Group с точки зрения количества магазинов и продаж, уточнила управляющий партнер Retex Полина Жилкина.

Торговля без марки
пакет
Фото: ТАСС/Wolfgang Kumm
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После приостановки коммерческой деятельности в России некоторыми компаниями, BNS Group начала активно работать над оптимизацией портфеля брендов и привлечением новых имен, сказала директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

Портфель BNS Group пополнился такими брендами, как MEXX, Coccinelle, Ketroy, Marc O'Polo, Perspective, Ruck & Maul, Marchellas. При этом остаются закрытыми магазины Tommy Hilfiger и Calvin Klein, — уточнила эксперт.

Последний Kors

Michael Kors — один из последних иностранных брендов, который продолжал работать в России в то время, как многие игроки приостановили работу или полностью ушли с нашего рынка. Сейчас в РФ примерно в аналогичном ценовом сегменте представлены такие марки, как Twinset, Pinko, Armani Exchange, Furla, Liu Jo.

— Michael Kors — американская компания, поэтому, в принципе, ее уход — ожидаемая история. Вероятно, такое решение было принято под давлением общественности и государственных органов США, — предположила основатель агентства «Fashion прокачка» Ольга Штейнберг.

Торговля без марки
магазин
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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Бренд работает в премиальном сегменте, его основной продукт — это сумки в ценовом диапазоне от 25 тыс. до 45 тыс. рублей, пояснила она. Потребитель будет вряд ли сильно переживать из-за его отсутствия в стране, считает эксперт. Во-первых, сумки или обувь всегда можно будет заказать через сервисы, привозящие бренды из-за рубежа. Во-вторых, в этом сегменте продолжают работать аналогичные компании, например, Furla и Cocinelle, говорит Ольга Штейнберг.

По данным источника на рынке консалтинга, найти товары Michael Kors по-прежнему можно будет и на маркетплейсах. Поставки на эти площадки могут идти из магазинов бренда в Казахстане.

Не первый и не последний

Некоторые иностранные компании уже предпринимали попытки продолжать работать в России — так, например, H&M заявлял о том, что оставит три флагманских магазина для распродажи остатков. В эти магазины, по данным источника «Известий», H&M поставлял товар из новой коллекции через Казахстан. Но впоследствии закрыл и их.

Торговля без марки
магазин
Фото: ТАСС/Петр Ковалев


Ряд других брендов продолжил работу в стране, сменив название, то есть произвел техническую сделку, пояснил президент Magic Group Александр Перемятов. Например, Reserved сменил название на Re, Cropp — на CR, House — на XC и др. Некоторые из них даже не во всех локациях сменили вывеску, сказал эксперт.

Многие из брендов пошли и по пути опционной продажи прав на распространение бренда в России другим игрокам. Схема предполагает выкуп бизнеса обратно, если будут сняты санкции и марки захотят вернуться.

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