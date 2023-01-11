Разрешить спорт: магазины Puma могут вновь открыться в России

В России летом могут вновь открыться магазины с товарами под брендом Puma . Об этом «Известиям» рассказали два источника на рынке недвижимости. Речь идет о нескольких ТЦ в Москве. Пока «Пума Рус», по данным СПАРК, принадлежит двум собственникам из Австрии и Германии , и неясно, планируют ли они продать бизнес другому инвестору, как это произошло, например, с Reebook. Продажи товаров последнего производителя возобновились в стране осенью после смены владельца — им стала турецкая Flo, которая открыла точки с вывеской Sneaker Box. При этом официально в Puma «Известиям» сказали, что в компания приостановила свою работу в России в марте и пока возобновлять ее не планирует. Эксперты уверены, что бренды, поставившие продажи в РФ на паузу, несут большие потери — это может подтолкнуть их к возвращению на российский рынок или полностью отказаться от развития в стране .

Подготовиться к сезону

О том, что магазины со спортивной одеждой и обувью немецкого бренда Puma могут вернуться к работе в России, «Известиям» рассказал источник на рынке торговой недвижимости. Речь идет о ТЦ, которые расположены в Москве, хотя пока такие сведения поступают не от знаковых объектов в столице , сказал собеседник издания. Именно с торговыми центрами представители компании ведут переговоры и сообщают о перспективах открытия в столице монобрендовой розницы. Но отечественная команда немецкого продавца еще не сообщила собственникам, к чему именно готов бренд — возобновить продажи, чтобы остаться в России, либо провести распродажу перед уходом.

Спорт и товары Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Согласно данным СПАРК, форма собственности «Пума Рус» в России до сих пор не менялась. Эта компания по-прежнему принадлежит двум юридическим лицам из Германии и Австрии : Puma SE, Austria Puma Dassler Gessellschaft.

До марта 2022 года компания развивала в России монобрендовую розницу в 21 городе, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Волгограде, Воронеже. Так, к примеру, в столице точки Puma работали в 36 торговых центрах — это «Европейский», «Метрополис», «Охотный Ряд», «Кунцево плаза», «Отрада­», «Капитолий» на Вернадского и другие.

«Известия» направили запросы крупным ТЦ в столице.

Весной 2022 года ритейлер притормозил развитие своих магазинов на арендованных площадях. При этом компания не направляла собственникам помещений уведомления о том, что полностью прекращает работу и намерена разорвать договоры аренды.

В Puma «Известиям» сказали, что фирма приостановила все операции своих магазинов и бизнеса электронной коммерции в России в марте 2022 года и продолжит это делать. При этом компания не стала уточнять, может ли вернуться к работе в ближайшие полгода.

Действительно, магазины под брендом немецкой компании готовятся к открытию, такие планы есть, рассказал другой источник издания — один из брокеров коммерческой недвижимости. По его словам, торговые точки этой марки могут открыть двери уже летом 2023-го .

Спорт и товары Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

В российском и международном подразделениях Puma не ответили на запрос «Известий». В России уже возобновились продажи другого бренда спортивной одежды и обуви — Reebook, компания сменила собственника на турецкую Flo. Этот ритейлер переименовал розницу на Sneaker Box.

Места хватит всем

На рынке есть потребность в спортивных брендах, уточнил «Известиям» представитель брокера торговой недвижимости Accent Capital. Дело в том, что пока в стране не заменили ушедшие торговые марки этого сегмента. «Отечественные дизайнеры смогли заместить торговые марки одежды, которые покинули рынок, но спортивные товары — пока нет», — заметил собеседник издания .

Информация о том, что Puma хочет открыть приостановленные весной прошлого года магазины, — это позитивный сигнал для рынка ТЦ, сказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин . Ведь это знаковый игрок, за которым могут последовать и остальные «ждуны», например Adidas, Tommy Hilfiger и другие, заметил он.

— Есть и еще один бренд, открытия которого рынок ждет с нетерпением, — это Uniqlo. Президент торговой сети уже заявлял о том, что компания не хочет уходить из России, но затем владельцы бренда — Fast Retailing — приостановили работу, — сказал Павел Люлин. — С тех пор часть магазинов закрылась совсем, но многие до сих пор ждут решения об открытии. Против закрытых магазинов играет время, ведь они несут издержки .

Спорт и товары Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Речь идет об оплате аренды и других расходах при отсутствии доходов. Кроме того, на лучшие места приходят конкуренты, поэтому в ближайшее время мы можем увидеть парад открытий вместе с заявлениями об уходе от разных брендов, предположил эксперт.

Павел Люлин напомнил: 9 января спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России осталось 75,9% зарубежных компаний. В ритейле, где иностранцы на виду, ситуация обстоит чуть хуже: на оставшиеся и «зависшие» бренды давят не только западные политики, но и покупатели. Всего же сейчас в России «на паузе» остается более 20 крупных розничных брендов — они до сих пор находятся в ожидании .

Еще около 20 игроков объявили об уходе с российского рынка, однако не все из них прекратили бизнес окончательно, некоторые продолжают работать и продавать остатки товаров, сказали «Известиям» в компании NF Group (ex-Knight Frank Russia). Речь идет о предварительных итогах 2022 года. В целом же более 180 ритейлеров заявили о приостановке деятельности на территории России.

Есть и те, которые могут вернуться на рынок под другими названиями с помощью ребрендинга и продажи своего бизнеса. Ведь уже известно о 25 переоткрытиях после приостановки операционной деятельности международных игроков: L'Occitane («Л'Окситан»), OBI («ОБИ»), McDonald's («Вкусно — и точка»), бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay компании LPP Group (RE, CR, M, «Син», «Хс»), CCC (Obuv), Mango и другие.