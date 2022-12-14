На стыке имен: покупатель бизнеса Zara запустит в РФ локальные бренды
Покупатель отечественного бизнеса группы Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull&Bear и другие), компания Daher создаст локальные бренды одежды специально для России. Часть этой продукции будут шить отечественные предприятия. Об этом «Известиям» рассказал источник в правительстве, знакомый с планами ливанского холдинга. В Союзлегпроме «Известиям» сказали, что и Zara отшивала многие вещи в России — от верхней одежды до носков и чулок. Поэтому вполне логично, что и Daher будет использовать локальные мощности.
Специально для России
Ливанская компания Daher, которая покупает отечественный бизнес группы Inditex, создаст локальные бренды специально для россиян. Об этом «Известиям» рассказал источник в правительстве, который знаком с планами корпорации в РФ. По его словам, торговых марок будет меньше, чем у испанской компании. В России было представлено восемь брендов Inditex: Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius и Uterque. Магазины последней марки компания ликвидировала по всему миру к началу 2022 года.
Под новыми брендами планируют продавать одежду и обувь, как и в случае с марками Inditex. Часть новой коллекции ливанская компания рассчитывает произвести на отечественных мощностях, которые до этого также использовали бренды испанского холдинга, добавил собеседник «Известий».
По его словам, товары брендов Inditex больше не будут продавать в РФ ни в стационарной, ни в онлайн-рознице. Торговая сеть закрыла в стране около 500 магазинов. Как только у ритейлера закончатся складские запасы вещей и обуви, реализацию товаров на маркетплейсах остановят, сказал источник.
Ранее в испанской компании уже заявляли «Известиям», что бренды холдинга не будут присутствовать на локальном рынке, хотя продажи товаров в Сети еще продолжаются. В Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркете» не стали пояснять «Известиям», какие у компаний планы по продажам вещей группы Inditex.
Новую коллекцию иностранный холдинг уже не продает в России, но продукция из актуальной линейки Zara сделана как будто с русскими мотивами, писали в соцсетях. В зимней коллекции компания использовала много белого и красного цветов, меха, что напоминает о российских холодах, уверены в Европе. В зарубежных соцсетях активно обсуждают этот вопрос: Запад хочет бойкотировать новую коллекцию Zara.
Новый старый партнер
Пока представители Daher не обсуждали с отечественными фабриками пошив своих коллекций в России, сказал «Известиям» президент Союзлегпрома Андрей Разбродин. Он добавил, что ранее Zara действительно создавала часть своих вещей в нашей стране — от верхней одежды до носков и чулок. Заказы выполняли несколько фабрик.
— В РФ сейчас выгодно шить вещи, потому что затраты на логистику из других стран резко повышают себестоимость коллекции, тогда как в России «короткое плечо» доставки, что позволяет компаниям экономить на поставках, — подчеркнул эксперт. — Мы ждем, что в перспективе западные бренды могут заинтересоваться российскими мощностями для пошива коллекций вместо традиционного Китая именно из-за логистического удобства.
В Минпромторге перенаправили запрос «Известий» в Daher. В этой компании, как и холдинге Inditex, не стали отвечать на вопросы редакции.
В Союзе торговых центров уточнили, что Daher пока не раскрывает названия новых брендов для России — все уточнения управляющая команда сделает весной 2023 года. Пока же известно, что торговых марок будет меньше, чем в портфеле Inditex, добавили в организации.
— Компания Daher, партнер Inditex по арабским рынкам (держатель франшизы), видимо, также не может продавать испанские бренды в России из-за политических ограничений. По сути, ливанский ритейлер выкупил портфель договоров аренды плюс товарные запасы. Сейчас в России без рисков можно развивать только те бренды, которые не работают на западном рынке. Видимо, из этого и вытекает стратегия локальных торговых марок, — сказал «Известиям» вице-президент союза Павел Люлин.
Он отметил: новые бренды Daher сначала должны будут завоевать доверие покупателей. Но если их названия, стиль и дизайн будут повторять знакомые Zara, Bershka, Stradivarius и другие, к тому же откроются на тех же местах, то покупателю будет проще сопоставить имена и сделать выбор.
Сейчас россияне ждут открытия новых брендов, не только принадлежащих Daher, добавил эксперт. Скорее всего, часть марок придет из Китая и Турции. По крайней мере пока на рынок постепенно выходят имена этих государств, например Li-N ing, Ipekyol и другие.