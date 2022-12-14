На стыке имен: покупатель бизнеса Zara запустит в РФ локальные бренды

Покупатель отечественного бизнеса группы Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull&Bear и другие), компания Daher создаст локальные бренды одежды специально для России . Часть этой продукции будут шить отечественные предприятия. Об этом «Известиям» рассказал источник в правительстве, знакомый с планами ливанского холдинга. В Союзлегпроме «Известиям» сказали, что и Zara отшивала многие вещи в России — от верхней одежды до носков и чулок. Поэтому вполне логично, что и Daher будет использовать локальные мощности.

Специально для России

Ливанская компания Daher, которая покупает отечественный бизнес группы Inditex, создаст локальные бренды специально для россиян . Об этом «Известиям» рассказал источник в правительстве, который знаком с планами корпорации в РФ. По его словам, торговых марок будет меньше, чем у испанской компании. В России было представлено восемь брендов Inditex: Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius и Uterque. Магазины последней марки компания ликвидировала по всему миру к началу 2022 года.

На стыке имен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Под новыми брендами планируют продавать одежду и обувь, как и в случае с марками Inditex. Часть новой коллекции ливанская компания рассчитывает произвести на отечественных мощностях, которые до этого также использовали бренды испанского холдинга , добавил собеседник «Известий».

По его словам, товары брендов Inditex больше не будут продавать в РФ ни в стационарной, ни в онлайн-рознице . Торговая сеть закрыла в стране около 500 магазинов . Как только у ритейлера закончатся складские запасы вещей и обуви, реализацию товаров на маркетплейсах остановят, сказал источник.

Ранее в испанской компании уже заявляли «Известиям», что бренды холдинга не будут присутствовать на локальном рынке, хотя продажи товаров в Сети еще продолжаются . В Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркете» не стали пояснять «Известиям», какие у компаний планы по продажам вещей группы Inditex.

Новую коллекцию иностранный холдинг уже не продает в России, но продукция из актуальной линейки Zara сделана как будто с русскими мотивами, писали в соцсетях . В зимней коллекции компания использовала много белого и красного цветов, меха, что напоминает о российских холодах, уверены в Европе. В зарубежных соцсетях активно обсуждают этот вопрос: Запад хочет бойкотировать новую коллекцию Zara.

Новый старый партнер

Пока представители Daher не обсуждали с отечественными фабриками пошив своих коллекций в России , сказал «Известиям» президент Союзлегпрома Андрей Разбродин. Он добавил, что ранее Zara действительно создавала часть своих вещей в нашей стране — от верхней одежды до носков и чулок. Заказы выполняли несколько фабрик.

— В РФ сейчас выгодно шить вещи, потому что затраты на логистику из других стран резко повышают себестоимость коллекции, т огда как в России «короткое плечо» доставки, что позволяет компаниям экономить на поставках, — подчеркнул эксперт. — Мы ждем, что в перспективе западные бренды могут заинтересоваться российскими мощностями для пошива коллекций вместо традиционного Китая именно из-за логистического удобства.

На стыке имен Фото: ТАСС/Егор Алеев

В Минпромторге перенаправили запрос «Известий» в Daher. В этой компании, как и холдинге Inditex, не стали отвечать на вопросы редакции.

В Союзе торговых центров уточнили, что Daher пока не раскрывает названия новых брендов для России — все уточнения управляющая команда сделает весной 2023 года . Пока же известно, что торговых марок будет меньше, чем в портфеле Inditex, добавили в организации.

— Компания Daher, партнер Inditex по арабским рынкам (держатель франшизы), видимо, также не может продавать испанские бренды в России из-за политических ограничений. По сути, ливанский ритейлер выкупил портфель договоров аренды плюс товарные запасы . Сейчас в России без рисков можно развивать только те бренды, которые не работают на западном рынке. Видимо, из этого и вытекает стратегия локальных торговых марок, — сказал «Известиям» вице-президент союза Павел Люлин.

Он отметил: новые бренды Daher сначала должны будут завоевать доверие покупателей . Но если их названия, стиль и дизайн будут повторять знакомые Zara, Bershka, Stradivarius и другие, к тому же откроются на тех же местах, то покупателю будет проще сопоставить имена и сделать выбор .

Сейчас россияне ждут открытия новых брендов, не только принадлежащих Daher, добавил эксперт. Скорее всего, часть марок придет из Китая и Турции. По крайней мере пока на рынок постепенно выходят имена этих государств, например Li-N ing, Ipekyol и другие.