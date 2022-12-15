Не обещал вернуть: ТЦ массово подают в суд на H&M за неуплату аренды

Торговые центры стали массово подавать иски в суд против ушедшего из России H&M . Ритейлер отказывается оплачивать счета за аренду магазинов, несмотря на вырученные деньги от распродажи перед закрытием. Об этом «Известиям» рассказали в Российском совете торговых центров (РСТЦ). Там уточнили, что в сумме бренд задолжал моллам не меньше 1 млрд рублей. По данным базы «Спарк», против шведской марки зарегистрировано уже 15 исков. По одному из дел суд арестовал 215 млн на счету H&M. Такая ситуация — редкость, как правило, иностранные бренды, сворачивая бизнес в стране, погашают все долги, сказали эксперты.

Уйти по-шведски

Несмотря на вырученные средства от распродажи, которую устроил H&M перед закрытием своих магазинов в РФ, ритейлер отказался оплатить счета, выставленные за аренду торговыми центрами . Об этом «Известиям» сообщил член президиума РСТЦ Дмитрий Москаленко. В сумме шведская компания задолжала моллам не менее 1 млрд рублей , сказал он. «Известия» направили запрос в H&M.

В такой ситуации ТЦ вынуждены подавать к компании иски, отметил представитель РСТЦ. По данным базы «Спарк», в 2022 году заведено 15 дел, по одному из них суд уже арестовал 215 млн рублей на счету H&M . Но не факт, что моллы смогут получить деньги даже при решении в пользу истцов, допустил Дмитрий Москаленко.

Не обещал вернуть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Если говорить о перспективах выиграть сами судебные иски, то есть практически стопроцентная гарантия успеха. Но решение суда само по себе не залог получения возмещения пострадавшей стороной, — сказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

Основной риск — это банкротство российского юридического лица шведского ритейлера, считает директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

В этой ситуации важную роль будет играть скорость работы российской судебной системы , считает Шамиль Султанов. Прошедшая распродажа остатков товаров позволяет предположить, что на счетах H&M есть каких-либо финансовые активы , поэтому можно успеть забрать, например, арестованные деньги, пояснил юрист.

По словам создателя универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка», юриста Александра Перемятова, H&M платил аренду с момента временного закрытия магазинов до их открытия на распродажу, а потом под любыми предлогами переводил оплату или в неполном объеме, или с задержками.

В надежде договориться

В сложившейся ситуации торговые центры недополучают выручку, но при этом продолжают платить налоги , сказал Дмитрий Москаленко. H&M же должен был погасить арендодателям еще и компенсации за досрочное расторжение договоров , отметила Надежда Цветкова.

— Штрафы как минимум должны полностью или частично покрыть недополученную аренду за время неведения коммерческой деятельности, а также вклад арендодателя в компенсацию отделки ритейлера. Учитывая достаточно большое количество магазинов, сумма штрафов в отношении H&M очень внушительная, — сказала она.

Как ранее писали «Известия», торговые центры находятся не в лучшем положении — каждый второй молл в стране рискует обанкротиться.

Не обещал вернуть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Впрочем, по словам генерального директора компании «Этерна» Дмитрия Томилина, с частью ТЦ H&M расстался хорошо и оплатил все счета . Во время распродаж у шведской компании в три-четыре раза увеличивались обороты, и деньги в первую очередь шли на погашение задолженностей сотрудникам, которых увольняли без выходного пособия, сказал эксперт. Эту несправедливость компания стремилась устранить в первую очередь, а затем уже гасила другие долги, добавил он.

По информации Александра Перемятова, во многих случаях H&M оставил помещения в ТЦ со всем оборудованием, включая машинки для проверки купюр, — это выгодный предлог, чтобы выйти из неудобных договоров без последствий в виде штрафа .

Западные бренды, как правило, стараются уходить из РФ без долгов, отметил создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. Многие владельцы торговых центров сохраняют надежду договориться с уходящими ритейлерами и получить свои деньги, добавил он.

Но для большинства моллов сложилась действительно патовая ситуация, что может привести к их закрытию, отметил эксперт. За последние годы совпало много негативных факторов: падение покупательной способности, пандемия коронавируса, уход западных брендов и освобождение части площадей, снижение спроса на аренду и доступности кредитования, рост неплатежей арендаторов, пояснил специалист.