От винтаж: после ухода брендов россияне вспомнили о секонд-хендах

С начала года россияне стали чаще покупать одежду, обувь и аксессуары в секонд-хендах и комиссионках, сообщили «Известиям» в банках. Количество операций по картам Московского кредитного банка в таких магазинах с января по август 2022 года выросло более чем в 2,5 раза. Объем покупок той же категории по картам Почта Банка с начала года вырос на 20%. Маркетплейсы подхватили тренд и добавляют опции по перепродаже товаров. Специалисты ожидают дальнейшего роста популярности магазинов подержанных вещей. Это связано не только с желанием сэкономить, но и с возможностью получить большее количество впечатлений, ощутить себя охотником за сокровищами, считают стилисты.

Секонд вместо масс

Россияне с начала года стали чаще покупать одежду, обувь и аксессуары в секонд-хендах и комиссионках. Количество операций по картам Московского кредитного банка (МКБ) в таких торговых точках с января по август 2022 года выросло более чем в 2,5 раза, а сами траты — в 2,1 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили «Известиям» в МКБ.

Подобную тенденцию зафиксировали и в Почта Банке: его клиенты увеличили траты в магазинах секонд-хенда на 20% с начала этого года. Вырос и средний чек покупок: в прошлом году он составлял 940 рублей, в этом — 1080 рублей.

Активность покупателей в магазинах подержанной одежды начала расти весной, добавили в Почта Банке. В МКБ самыми активными месяцами назвали июнь и июль, в то время как в январе-феврале показатели были самые низкие.

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Интерес россиян к секонд-хенду повысился на фоне ухода из страны зарубежных магазинов одежды, считают аналитики банков. Например, такое решение приняла компания Inditex, в которую входят бренды Zara, Massimo Dutti и другие. В числе тех, кто приостановил работу в России или вовсе ушел с рынка, — H&M, PVH Corp. (бренды Tommy Hilfiger и Calvin Klein), Marks & Spencer, Yum! Brands, Uniqlo, Hugo Boss, Victoria's Secret, ASOS, а также ряд люксовых брендов (Chanel, Louis Vuitton, Cartier, Hermes).

Специалисты ожидают дальнейшего увеличения объема и количества операций в магазинах подержанной одежды, обуви и аксессуаров.

— Среди факторов можно рассматривать выгодное обновление гардероба, подготовку к учебному году, а также изменение доходов населения, — добавили в МКБ.

Экологичная мода

Покупка одежды в секонд-хендах не только становится выгодной, но и соответствует тренду на экологичность и осознанное потребление, отметили эксперты и стилисты. Эти идеи особенно популярны среди молодежи, полагает историк моды, исследователь в области модной индустрии Ася Аладжалова.

— Они могут совершенно не отличать одну эпоху от другой, например, 1980-е от 1990-х, для них это всё одинаковый винтаж. Но они совершенно уверены, что массмаркет — это зло. На них сильно влияют новости, связанные с жестоким отношением к работникам, например, в Бангладеш. Такие истории настраивают их на переиспользование одежды. К тому же если эти вещи сочетаются с любимыми джинсами, то таким образом можно и заявить о своей индивидуальности, и «спасти планету», — пояснила она.

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Всё больше и больше модниц по всему миру обращаются именно к такой стратегии шопинга, как к наиболее осознанному подходу, согласна стилист бренда Ksenia Knyazeva Мария Свердликова. При этом она посоветовала не выбирать в таких магазинах футболки, майки, топы — подобные вещи достаточно быстро изнашиваются и вряд ли будут выглядеть презентабельно после того, как кто-то их уже носил.

— Стоит в первую очередь обратить внимание на аксессуары и, конечно, сумки. Велик шанс найти даже люксовые брендовые модели, какие-то легендарные модели, которые уже и не выпускаются. С люксовыми сумками ничего не случается за долгое время, — посоветовала Мария Свердликова.

Также, по ее словам, стоит обратить внимание на украшения — часто можно найти интересные винтажные изделия прошлых десятилетий, которые прекрасно впишутся в современный гардероб. Стоит присмотреться и к платкам, которые способны привнести в современный образ нотку винтажа.

— Я бы рекомендовала обратить внимание и на верхнюю одежду. Можно найти очень интересные варианты пальто, шуб, тренчей. Это позиции, которые тоже могут прослужить достаточно долго. Они чаще всего делаются из хороших материалов, соответственно, прекрасно доживают до момента перепродажи. И можно тоже найти какие-то интересные, даже иногда люксовые модели, — заверила стилист.

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Девушкам, которые ищут для себя хороший, добротный жакет она рекомендовала заглянуть в мужские отделы секонд-хендов.

— Потому что как раз-таки мужской крой сейчас наиболее актуален. Чаще всего это будут жакеты периода 1980-х, 1990-х годов. Хороший, добротный жакет, например, 1980-х годов, структурный, с большими плечами будет достаточно ценной находкой.

Однако собирать полный образ в таком магазине она не рекомендовала — существует риск, что он получится неактуальным. Лучше, по словам стилиста, выбрать одну-две вещи в дополнение к современным предметам гардероба.

Барахолка впечатлений

Россияне всё чаще отказываются от покупок даже в оставшихся магазинах одежды еще и потому, что поход в секонд-хенд или на барахолку может быть не только экономически выгоден, но и дарит гораздо больше впечатлений, добавила Ася Аладжалова.

— Когда заходишь на барахолку, начинают разбегаться глаза, потому что вещей очень много. Они разноплановые, разных эпох и цветов. Какие-то из них советские и качественные европейские, а какие-то совершенно неприличные, с блестками и вырезами. И это воспринимается не как дурной вкус, а как разница стилистики. И ты можешь выбрать любую из этих вещей, — пояснила она.

В магазине, напомнила эксперт, покупателей ждут качественно сортированные товары по размерам, цветам, сезонам.

— В то время как на блошином рынке, в винтажном магазине в секонд-хендах перед тобой множество вещей, и ты можешь быть исследователем, краеведом, который копается в куче и вытаскивает драгоценности, — считает она.

Это мнение подтверждает москвичка Екатерина Волкова. Поход в такой магазин она тоже сравнила с поиском сокровищ.

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— Больше всего мне нравится то, что там можно найти очень необычные или просто качественные вещи за небольшие деньги. Например, у меня есть чудесное платье за 80 рублей, купленное девять лет назад, которое совсем не потеряло в качестве. Еще я как-то купила куртку за 50 рублей, которую, по-видимому, носил какой-то немецкий рабочий, — на кармане вышито его имя, — поделилась девушка.

Она добавила, что поход в секонд-хенд — это всегда весело, потому что там «можно найти довольно забавные вещи прошлых лет и посмеяться над их нелепостью».

— Также подобными магазинами не брезгают мои друзья, которые спокойно могут купить себе аксессуары люксовых брендов, таких как Gucci или Dior. Отдельное искусство — уметь сочетать в образе одежду из секонд-хендов и бутиков, — уверена Екатерина Волкова.

Популярность рынка подержанных товаров заметили и маркетплейсы. Так Ozon запустил сервис онлайн-объявлений для частных лиц, благодаря которому любой пользователь сможет продавать или отдавать бесплатно свои товары на площадке. Пока объявления доступны только жителям Ростова-на-Дону. Поэтапно планируется запускать его в других городах, сообщили «Известиям» в пресс-службе маркетплейса.