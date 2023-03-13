Торговая ремарка: создан новый список товаров для параллельного импорта

IKEA, американские игрушки Hasbro и Mattel, а также продукцию многих других покинувших Россию брендов разрешено ввозить по параллельному импорту — Минпромторг расширил список товаров для поставок в страну по этой схеме. В перспективе перечень может увеличиться: министерство намерено вносить в него не только отдельные торговые марки, но и их головные компании, то есть правообладателей, рассказали «Известиям» в ведомстве. В целом такой подход приведет к расширению ассортимента в отечественных магазинах, однако следует тщательно проработать механизм исключения из списка вендоров, которые решат вернуться в РФ, отмечают эксперты.

Параллельный мир

IKEA, а также американские производители игрушек Hasbro и Mattel включены в перечень товаров параллельного импорта. С соответствующим приказом Минпромторга ознакомились «Известия». Помимо этих брендов в него попали производители одежды, косметики и парфюмерии и другой продукции. В частности, в новой редакции списка появились Lancome, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent.

В Минпромторге «Известиям» сказали, что изменения носят точечный характер и связаны как с дополнением перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, ушедшими брендами, так и с исключением ряда марок, возобновивших поставки в Россию.

— Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например, Hasbro, Logitech, Nintendo, — отметили в пресс-службе Минпромторга.

Фото: Global Look Press/Daniel Reinhardt

Там добавили, что стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей промышленных предприятий и конечных потребителей.

Быстрее всего на полках появится одежда Tommy Hilfiger, считает источник «Известий» в одном из маркетплейсов. Товары бренда поступят в продажу сразу после вступления приказа в силу, отмечает он.

Другие новые марки одежды и парфюмерии из списка появятся в РФ ориентировочно в середине лета — закупки по ним уже готовятся, уточнил собеседник «Известий». По его прогнозу, техника, игрушки, а также товары IKEA можно будет найти в продаже в конце мая — начале июня.

— IKEA россияне ожидали больше всего, потому что изделий этого производителя нашим потребителям очень не хватает. Тем более что остатки, которые еще продают в РФ, уже заканчиваются и ограничены в категориях, — считает гендиректор Infoline-Аналитика Михаил Бурмистров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Игрушки Hasbro и Mattel популярны на рынке — они входили в топ-3 по продажам, говорит президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. В то же время уход этих брендов с наших площадок дал шанс отечественным и другим производителям занять свою нишу, считает она.

Новые марки, вошедшие в перечень параллельного импорта, будут востребованы, поскольку у покупателей уже сформирована высокая степень лояльности к ним, на них есть спрос, отмечает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Когда продукция популярных в России брендов появится в продаже, зависит от поставщиков: насколько быстро они смогут восстановить логистику, решить вопросы с таможенным оформлением, заключить договоры с торговыми сетями, отметил председатель правления — президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

Вендор вместо бренда

Минпромторг не только расширяет перечень товаров для параллельного импорта, но и готовится обновить свой подход к формированию списка, сказали «Известиям» в ведомстве. Там подтвердили, что ведут работу по точечной донастройке механизма в части перехода от включения в перечень брендов к включению правообладателей. Это позволит упростить администрирование процедуры.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Как пояснили «Известиям» участники рынка, сейчас список выглядит так: ведомство указывает группу товаров, затем конкретные марки, которые можно ввозить по параллельным каналам, либо, наоборот, следует из них исключить. При новом подходе из документа исчезнут конкретные бренды — вместо них появятся компании, которые владеют сразу несколькими торговыми марками.

— Указанная работа проводится Минпромторгом совместно с иными органами власти, в том числе ФТС России, — сказали «Известиям» в таможенной службе.

Реструктуризация перечня исходя из наименований правообладателей направлена на преодоление последствий ограничения или прекращения поставок товаров или оказания услуг производителями, отметили в пресс-службе ФАС. Предлагаемые изменения помогут устранить риски затягивания процедуры ввоза для параллельных импортеров — окончательная редакция изменений в процессе межведомственного согласования, добавили в антимонопольной службе.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает такой подход логичным. У того или иного производителя может быть не один, а несколько брендов, официальный ввоз которых в РФ прекратился. Если вместо каждой конкретной марки указывать название вендора, это упростит работу Минпромторга, таможни и самих импортеров — исчезнет путаница с тем, какие товары той или иной компании можно поставлять, а какие нет, считает эксперт.

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

При этом значительно расширится ассортимент изделий, которые смогут завезти в российские магазины, не исключил он. Дает такая инициатива и задел на будущее: если, к примеру, производитель выведет на рынок новый бренд, для его ввоза в РФ не потребуется дополнительных бюрократических процедур.

Компаний, управляющих несколькими брендами, достаточно много, говорит источник «Известий», знакомый с несколькими участниками рынка. В качестве примера он приводит испанскую Inditex, которой принадлежат Zara Home, Bershka, Pull&Bear и другие. В случае электроники это, к примеру, китайская ZTE, которая выпускает смартфоны как под одноименным брендом, так и под маркой Nubia, добавляет он.

Идея с введением в перечень правообладателей вполне логична — такое изменение позволит импортерам расширить ассортимент ввозимых в РФ товаров, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Ведь у одной компании под разными брендами могут выпускаться, по сути, одна и та же продукция, объясняет он.

Но могут возникнуть и сложности, допускает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

— Теоретически может получиться так, что если компания начнет официально поставлять в Россию товары одного из брендов, под запретом окажется параллельный импорт других ее торговых марок. Поэтому логичным было бы ввести в перечень не просто правообладателей, но и их продукцию, которая должна поставляться в страну, — считает эксперт.

По мнению Эльдара Муртазина, скорее всего, этот момент будет учтен при подготовке новых правил ведения списка.

При доработке схем, если они последуют, важно, чтобы в перечне присутствовали те изделия, которые сейчас официально не поставляются российским ритейлерам, считает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов.

— Списки этих товаров, брендов и их правообладателей должны оперативно поступать в таможенные органы, чтобы не допустить перебоя с поставками. Очевидно, в перечне необходимо указывать не только правообладателя, но и его конкретную продукцию, которую намерен ввозить импортер, — отмечает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Сейчас механизм параллельного импорта не выглядит совершенным, считает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. С учетом того, что продолжается уход с российского рынка зарубежных производителей, которым могут принадлежать десятки и сотни брендов, относящихся к самым разным товарным категориям, управлять этим процессом очень сложно, признает он.

На первых порах переход от внесения в перечень марок к внесению в него их правообладателей может даже негативно повлиять на параллельный импорт. Например, если у поставщика уже налажен канал и даже заключен контракт на закупку определенного количества товара, у него могут возникнуть серьезные убытки, возможны срывы отгрузок, не исключает юрист.