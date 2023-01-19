Непечатное слово: в РФ возник дефицит оригинальных картриджей для принтеров

В России возник дефицит картриджей для печатающих устройств , узнали «Известия». Распроданные на Новый год запасы расходников не удается восполнить из-за отсутствия официальных поставок прекратившими работу в РФ брендами , рассказал сотрудник одной из розничных сетей. Ожидание заказанных онлайн картриджей определенных моделей составляет почти месяц . По мнению отраслевых аналитиков, проблема решится по мере насыщения рынка неоригинальными расходниками от компаний, не связанных с известными мировыми брендами принтеров. Выход эксперты видят и в переходе пользователей на устройства китайских производителей.

Чернила временно недоступны

О дефиците картриджей для принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) «Известиям» рассказал один из пользователей таких девайсов. В том, что на полках офлайн-магазинов количество наименований расходных материалов значительно уменьшилось, издание убедилось, посетив несколько крупных торговых точек . В частности, ни в одной из них не нашлось картриджей к принтеру Canon. В онлайн-магазинах и на маркетплейсах заказы на картриджи принимаются, но сроки доставки составляют более трех недель .

Дефицит расходников, который обозначился после новогодних каникул, признает и сотрудник одной из розничных сетей. По его словам, покупки перед Новым годом значительно выросли, а новые картриджи еще не завезли.

— Официальный импорт этих расходных материалов прекратился, а параллельный налажен еще не так хорошо, чтобы удовлетворить все потребности пользователей , — сказал источник.

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Собеседник «Известий» советует в условиях временного дефицита пользоваться неоригинальными картриджами , то есть изготовленными сторонними компаниями, не связанными с производителями печатных устройств. Впрочем, и такие расходники редакции обнаружить не удалось .

Проблемы с поставками картриджей стали ощущаться еще перед Новым годом — из продажи исчезла часть наименований , отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Сейчас зачастую нужную «чернильницу» можно получить только по заказу, а это не быстро, подтверждает он.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин знает о дефиците картриджей. Он связан с логистическими проблемами — дистрибьюторы в конце декабря не успели завезти достаточное количество расходных материалов, объясняет эксперт. По его сведениям, в дефиците картриджи для принтеров и МФУ бренда HP и таких японских производителей, как Canon и Epson. В то же время не наблюдается проблем с поставками расходных материалов для устройств печати Brother и Xerox , добавил эксперт.

Параллельный импорт картриджей в РФ в достаточных для рынка объемах может возобновиться в феврале , надеется Эльдар Муртазин.

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Источник «Известий» в одном из дистрибьюторов электроники подтвердил дефицит картриджей для печатных устройств HP. Правда, неоригинальный товар в большом количестве продается на радиорынках, утверждает он.

Клон в помощь

Дефицит оригинальных картриджей начался еще после ухода из России иностранных производителей такой продукции в начале 2022 года, заметили в пресс-службе «Ситилинка». Сейчас на рынке довольно широко представлены совместимые картриджи, которые можно использовать с разными моделями устройств: они подходят для решения базовых потребностей пользователей , утверждает представитель компании. По его словам, в начале 2022 года в «Ситилинке» доля совместимых картриджей в общем объеме продаж таких расходных материалов составляла 15–20%, сейчас она уже превышает 50%.

— У нас представлено около 300 моделей оригинальных и более 1 тыс. моделей совместимых картриджей, что позволяет удовлетворить потребности покупателей, — заверили в компании.

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В Ozon «Известиям» рассказали, что во втором полугодии 2022-го наблюдалась стабилизация цен и ассортимента расходников для устройств печати, что способствовало нормализации объема рынка.

— Характер спроса на маркетплейсе показывает, что покупатели стали чаще обращаться к совместимым расходным материалам альтернативных брендов, так как оригинальные товары самых популярных марок — HP, Canon и Epson — доступны для покупки по более высоким ценам. Помимо поиска заменителей, у россиян стала еще популярнее дозаправка уже имеющихся картриджей для печати , — добавили в Ozon.

Скорее всего, проблема будет решаться по мере наполнения рынка неоригинальными расходными материалами, считает Денис Кусков. Но они помогут не во всех случаях — есть устройства, которые работают только с оригинальной продукцией , уточнил он.

Другой выход из сложившейся ситуации эксперт видит в переходе пользователей на китайские марки принтеров и МФУ . По данным компании ITResearch, к концу III квартала прошлого года доля производителя из КНР Pantum на российском рынке (по продажам в штуках) достигла 53%, хотя в конце 2021-го составляла лишь 16%. При этом у HP, занимавшего на конец позапрошлого года 36%, она снизилась до 21%. Сократились также доли таких известных японских производителей, как Canon и Brother.

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