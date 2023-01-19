Непечатное слово: в РФ возник дефицит оригинальных картриджей для принтеров
В России возник дефицит картриджей для печатающих устройств, узнали «Известия». Распроданные на Новый год запасы расходников не удается восполнить из-за отсутствия официальных поставок прекратившими работу в РФ брендами, рассказал сотрудник одной из розничных сетей. Ожидание заказанных онлайн картриджей определенных моделей составляет почти месяц. По мнению отраслевых аналитиков, проблема решится по мере насыщения рынка неоригинальными расходниками от компаний, не связанных с известными мировыми брендами принтеров. Выход эксперты видят и в переходе пользователей на устройства китайских производителей.
Чернила временно недоступны
О дефиците картриджей для принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) «Известиям» рассказал один из пользователей таких девайсов. В том, что на полках офлайн-магазинов количество наименований расходных материалов значительно уменьшилось, издание убедилось, посетив несколько крупных торговых точек. В частности, ни в одной из них не нашлось картриджей к принтеру Canon. В онлайн-магазинах и на маркетплейсах заказы на картриджи принимаются, но сроки доставки составляют более трех недель.
Дефицит расходников, который обозначился после новогодних каникул, признает и сотрудник одной из розничных сетей. По его словам, покупки перед Новым годом значительно выросли, а новые картриджи еще не завезли.
— Официальный импорт этих расходных материалов прекратился, а параллельный налажен еще не так хорошо, чтобы удовлетворить все потребности пользователей, — сказал источник.
Собеседник «Известий» советует в условиях временного дефицита пользоваться неоригинальными картриджами, то есть изготовленными сторонними компаниями, не связанными с производителями печатных устройств. Впрочем, и такие расходники редакции обнаружить не удалось.
Проблемы с поставками картриджей стали ощущаться еще перед Новым годом — из продажи исчезла часть наименований, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Сейчас зачастую нужную «чернильницу» можно получить только по заказу, а это не быстро, подтверждает он.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин знает о дефиците картриджей. Он связан с логистическими проблемами — дистрибьюторы в конце декабря не успели завезти достаточное количество расходных материалов, объясняет эксперт. По его сведениям, в дефиците картриджи для принтеров и МФУ бренда HP и таких японских производителей, как Canon и Epson. В то же время не наблюдается проблем с поставками расходных материалов для устройств печати Brother и Xerox, добавил эксперт.
Параллельный импорт картриджей в РФ в достаточных для рынка объемах может возобновиться в феврале, надеется Эльдар Муртазин.
Источник «Известий» в одном из дистрибьюторов электроники подтвердил дефицит картриджей для печатных устройств HP. Правда, неоригинальный товар в большом количестве продается на радиорынках, утверждает он.
Клон в помощь
Дефицит оригинальных картриджей начался еще после ухода из России иностранных производителей такой продукции в начале 2022 года, заметили в пресс-службе «Ситилинка». Сейчас на рынке довольно широко представлены совместимые картриджи, которые можно использовать с разными моделями устройств: они подходят для решения базовых потребностей пользователей, утверждает представитель компании. По его словам, в начале 2022 года в «Ситилинке» доля совместимых картриджей в общем объеме продаж таких расходных материалов составляла 15–20%, сейчас она уже превышает 50%.
— У нас представлено около 300 моделей оригинальных и более 1 тыс. моделей совместимых картриджей, что позволяет удовлетворить потребности покупателей, — заверили в компании.
В Ozon «Известиям» рассказали, что во втором полугодии 2022-го наблюдалась стабилизация цен и ассортимента расходников для устройств печати, что способствовало нормализации объема рынка.
— Характер спроса на маркетплейсе показывает, что покупатели стали чаще обращаться к совместимым расходным материалам альтернативных брендов, так как оригинальные товары самых популярных марок — HP, Canon и Epson — доступны для покупки по более высоким ценам. Помимо поиска заменителей, у россиян стала еще популярнее дозаправка уже имеющихся картриджей для печати, — добавили в Ozon.
Скорее всего, проблема будет решаться по мере наполнения рынка неоригинальными расходными материалами, считает Денис Кусков. Но они помогут не во всех случаях — есть устройства, которые работают только с оригинальной продукцией, уточнил он.
Другой выход из сложившейся ситуации эксперт видит в переходе пользователей на китайские марки принтеров и МФУ. По данным компании ITResearch, к концу III квартала прошлого года доля производителя из КНР Pantum на российском рынке (по продажам в штуках) достигла 53%, хотя в конце 2021-го составляла лишь 16%. При этом у HP, занимавшего на конец позапрошлого года 36%, она снизилась до 21%. Сократились также доли таких известных японских производителей, как Canon и Brother.
Жизнь пользователей печатных устройств облегчает и то, что в РФ активно развивается электронный документооборот: госорганы и коммерческие организации всё чаще позволяют гражданам заполнять различные формы, анкеты, заявления в электронном виде, дополнил Денис Кусков. Это значит, что дома и в офисах надо распечатывать меньше бумаг, а, следовательно, картриджи можно менять реже.