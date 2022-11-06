Команда на сборку: цены компонентов для компьютеров достигли минимума

Стоимость комплектующих для компьютеров в России достигла минимума за последние четыре месяца, сообщили «Известиям» ритейлеры. Среди причин эксперты называют выход новых моделей процессоров и видеокарт, снижение доходности майнинга из-за смены алгоритма самой популярной криптовалюты — эфириума, большой объем предложений на вторичном рынке и даже энергетический кризис в Европе и США. Ситуацией пользуются геймеры, которые ранее не могли себе позволить сборку дорогого устройства, — спрос на комплектующие увеличился в 2–4 раза по сравнению с началом года, а цена на игровые ПК снизилась на треть.

Майнинговый сброс

В течение октября 2022 года средние цены на комплектующие для компьютеров снизились на 18–37% по сравнению с июнем, рассказали «Известиям» в пресс-службе Ozon. Существеннее всего подешевели видеокарты — на 37%. Это связано с кратным ростом ассортимента графических ускорителей у продавцов и конкуренцией за покупателей, добавили там. Тенденцию подтвердили и другие продавцы.

— Видеокарты стали более доступными для массовой аудитории, — согласился руководитель направления продуктовых коммуникаций пресс-службы «М.Видео – Эльдорадо» Андрей Петров.

Снижение стоимости графических ускорителей особенно заметно на примере новой флагманской серии видеокарт Nvidia GeForce RTX 4000, сообщил руководитель группы закупок «Комплектующие для ПК» компании «Ситилинк» Алексей Русаков. Новые решения Nvidia были представлены 3 октября, а уже 10-го числа они добрались до России. При этом стоимость самой топовой видеокарты RTX 4090 ряд крупных ритейлеров установил на уровне 140 тыс. рублей, что значительно ниже, чем у ее предшественницы — RTX 3090 TI, которую продавали по цене почти в 300 тыс. рублей на момент старта продаж в апреле нынешнего года.

Команда на сборку Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

На ценах сказалась стабилизация курсов валют, отмечают опрошенные «Известиями» специалисты. Весной и летом ритейлеры закладывали в них риски возможной девальвации рубля. А сейчас цены более-менее соответствуют рекомендованным производителями.

Кроме того, продавцы учитывают, что представленные во второй половине 2022 года видеокарты флагманского уровня отличаются экстремально высоким энергопотреблением.

— Большинство владельцев компьютеров не смогут, как раньше, просто купить новую видеокарту и произвести апгрейд при ограниченном бюджете. Теперь для них нужно докупать дорогостоящие блоки питания мощностью 1000 Вт, — отметил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Еще один фактор, повлиявший на цену видеокарты, — в сентябре 2022 года сменился алгоритм майнинга криптовалюты Ethereum — с модели Proof-of-Work (PoW) на модель Proof-of-Stake (POS), отметил IТ-эксперт Дмитрий Бевза. Новый алгоритм в отличие от старого не требует огромной вычислительной мощности, которой майнеры достигали именно благодаря использованию видеокарт.

В результате вторичный рынок наводнили предложения о продаже графических ускорителей. Так, ту же RTX 3090 Ti можно найти у продавцов с рук в среднем за 70–80 тыс. рублей, рассказал Евгений Харитонов.

Не только видеокарты

Снижается стоимость и других комплектующих для ПК. В октябре по сравнению с июнем средние цены на жесткие диски упали на 29%, на процессоры и модули памяти — на 18 %, рассказали в пресс-службе Ozon. Подтвердили тенденцию и в «Ситилинке».

— Это связано с выходом новых линеек процессоров и активным снижением цен на старые стоки, — рассказал Алексей Русаков.

Предыдущие поколения процессоров, материнских плат и других компонентов с выходом новых моделей автоматически перешли в разряд морально устаревших категорий оборудования. Чтобы сохранить спрос на них, ритейлеры вынуждены снижать цены, констатировал Евгений Харитонов.

Команда на сборку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Еще один фактор — постепенное восстановление полупроводниковой промышленности после эпидемии COVID-19. Как результат — ликвидация дефицита процессоров, графических ускорителей, памяти и других компонентов для персональных компьютеров, добавил Дмитрий Бевза.

— При этом нельзя забывать и про локальные факторы. Поставщики комплектующих в Россию нашли оптимальные схемы оплаты и логистики, восстановили, насколько это возможно, цепочки поставок и, соответственно, снизили свои накладные расходы при закупке и доставке оборудования по сравнению с периодом весна–лето, — рассказал специалист.

Влияет на ситуацию и рост стоимости электроэнергии в Европе и США.

— Очень «прожорливые» с точки зрения энергопотребления компьютеры для покупателей за рубежом выглядят всё менее привлекательно, потребители не готовы тратиться на такие решения с учетом возросших счетов за электричество. Всё это — еще одна причина снижения спроса, на которое рынок реагирует скидками, — считает Евгений Харитонов.

Текущей ситуацией на рынке комплектующих воспользовались российские геймеры. По сравнению с началом года спрос на компоненты для ПК увеличился в 2–4 раза, рассказал Андрей Петров.