Проезжая запчасть: в сервисных центрах сообщили о дефиците деталей для ноутбуков

В России не хватает запчастей для ноутбуков Asus, Acer, HP, Huawei, Lenovo и Apple. Так говорят клиентам в авторизованных сервисных центрах (АСЦ) этих компаний, убедились «Известия». По словам представителей мастерских, сроки ремонта могут достигать до шести недель — оперативность зависит от того, есть ли детали в наличии. Как сообщили «Известиям» источники, близкие к компаниям-производителям, сейчас АСЦ могут приобретать компоненты двумя способами — либо заказывать их на заводах-изготовителях, либо закупать и разбирать на запчасти старые ноутбуки. Однако последний вариант встречается достаточно редко, отметили эксперты.

Берегите ваши клавы

Наиболее частая поломка на ноутбуке — клавиатура. Корреспондент «Известий» обзвонил АСЦ популярных в России марок и узнал, получится ли в нынешних условиях заменить деталь и в какие сроки . Судя по всему, уже можно говорить о дефиците комплектующих.

На линии техподдержки Huawei сообщили, что на все сервисные центры китайской компании в России только две клавиатуры для Huawei MateBook X Pro 2020 — одна в Москве, а другая в Санкт-Петербурге.

В сервисном центре RSS сказали, что контактов с ушедшим из России брендом HP сейчас нет.

— Заказываем запчасти через Китай. Срок поставки деталей сейчас ориентировочно составляет 4–6 недель , — уточнили в компании.

Проезжая запчасть Фото: Global Look Press/Polska Agencja Prasowa/MACIEJ KULCZYNSKI

Там добавили, что запчасти для Acer ждут по 2–4 недели . А в АСЦ 911NB, занимающимся ремонтом Asus, предупредили о поставках деталей в течение 2–3 недель . В сервисном центре «М-Проект», ремонтирующем ноутбуки Lenovo, сообщили, что в наличии только часть запчастей, при этом некоторые из отсутствующих нельзя достать даже под заказ.

— Сроки поставки запчастей в Россию могут достигать 45 дней из-за усложнившихся логистических процессов, — добавил собеседник «Известий», близкий к одной из компаний-производителей.

Что касается клавиатур, вендоры, окончательно не разорвавшие отношения с Россией (пока так поступил только HP), поставляют в сервисные центры русскоязычные . Впрочем, при необходимости в мастерских клавиши русифицируют с помощью специальной гравировки.

Представители Asus и Lenovo отказались от комментариев. В пресс-службах Acer, Huawei и HP не ответили на запросы «Известий» о доступности деталей для ноутбуков пользователям.

«Яблоко» раздора

Ситуация с ремонтом MacBook несколько лучше, чем с другими ноутбуками . Однако поставки деталей тоже задерживаются. Корреспондент «Известий» обратился в три авторизованных сервисных центра Apple с вопросом, можно ли сейчас заменить клавиатуру на ноутбуке MacBook Pro 13 2018 (у моделей 2015–2019 годов выпуска были технические особенности, из-за которых часто ломалась клавиатура).

— Диагностика занимает от одного до трех рабочих дней. А всё обслуживание, как правило, вместе с диагностикой занимает пять рабочих дней . Но это ориентировочные сроки. Вероятно, получится быстрее, но возможны задержки с поставкой , — сказали в АСЦ Doctor Smart.

Представитель сервисного центра уточнил, что с запчастями вероятны проблемы: некоторых деталей нет на складе, и тогда приходится ждать.

Проезжая запчасть1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— К сожалению, узнать, какие запчасти есть, каких нет, мы не можем. Всю информацию мы получаем уже после того, как оформляем заказ, — добавили в АСЦ.

В «НБ Сервисе» сказали «Известиям», что сейчас из-за проблем с логистикой деталь может прийти как в течение недели, так и в течение месяца.

— У нас есть такие ремонты, которые зависли из-за отсутствия запчастей . Мы не знаем, что есть на складах в Apple, поэтому мы не можем предугадать, какие будут сроки поставки, — отметили в компании.

В сервисном центре Re:Store сказали «Известиям», что обслуживание лэптопа занимает в среднем семь рабочих дней. В Apple не ответили на запрос редакции о том, сколько времени сейчас занимает поставка запчастей в АСЦ.

Пути отступления

В неавторизованных сервисных центрах проблем с комплектующими нет , рассказали опрошенные эксперты. «Известия» убедились: в таких мастерских обещают отремонтировать ноутбук прямо в день обращения. Видимо, дело в использовании неоригинальных компонентов.

Авторизованные же сервисные центры вынуждены использовать разные схемы для доставки запчастей .

— Например, АСЦ самостоятельно закупают нужные ему запчасти в том же Китае, без участия компании , — рассказал «Известиям» источник, близкий к компании-производителю. — Либо АСЦ закупает лэптопы специально для того, чтобы ставить с них детали на сломавшиеся модели .

Проезжая запчасть12 Фото: Getty Images/Leon Neal

Второй вариант практикуется не так часто, как первый, отметил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, покупка отдельных запчастей всегда проще и дешевле, чем поиск старого ноутбука-донора.

— Нецелесообразно ставить на ноутбуки подержанные аккумуляторы, SSD-накопители, аудиоразъемы и кардридеры. Эти компоненты почти всегда будут сильно изношенными, — добавил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Во всех остальных случаях можно смело ставить детали от ноутбуков, бывших в употреблении, считает эксперт.