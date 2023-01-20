Возвращение строптивых: Toyota первой возобновила поставки запчастей в Россию

Концерн Toyota первым из автопроизводителей в конце прошлого года возобновил прямые поставки запчастей в Россию, узнали «Известия». Речь идет о деталях, которые не подпали под санкции. Также российская дочка «Тойота Мотор» (официальный поставщик продукции в РФ) разрешила своим дилерам параллельный импорт запчастей, на которые распространяются ограничения, например электроники. Это выяснилось в ходе судебных разбирательств компании с «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ) и Роспотребнадзором. Они судятся с «Тойота Мотор» из-за несоблюдения прав потребителей. Весной поставщик, как и другие автоконцерны, прекратил ввоз запасных частей и автомобилей в Россию, ссылаясь на проблемы с логистикой.

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ОПИ и Роспотребнадзор с начала июня 2022 года судятся с автоконцерном «Тойота Мотор»: общественники и чиновники потребовали соблюдать права потребителей и возобновить поставки запчастей в Россию . В марте производитель притормозил работу в стране. Это произошло из-за торговых ограничений, которые ввели западные страны против РФ, и серьезных логистических проблем, сказано в письме компании партнерам, которое она представила суду в середине декабря. «Известия» ознакомились с документом, его подписал управляющий генеральный менеджер департамента поставки запасных частей и складских операций «Тойота Мотор» Андрей Щербаков.

В письме подчеркивается, что с конца прошлого года «Тойота Мотор» восстановила прямые поставки компонентов для гарантийного ремонта автомобилей и их технического обслуживания, а также одобрила для своих официальных дилеров параллельный импорт . Автоконцерн отметил в документе, что принимает все возможные меры, для того чтобы поддержать работу дилерской сети и защитить интересы российских потребителей. В суде «Тойота Мотор» подтвердила, что начала самостоятельный импорт деталей, и предоставила таможенные декларации в качестве доказательств , добавили в ОПИ.

— Поставки некоторых деталей возобновлены в тестовом режиме для проведения гарантийных ремонтов и отзывных кампаний (производитель отзывает у автовладельцев продукцию для устранения дефектов). Наименование деталей и их количество меняются в зависимости от ситуации с каждой конкретной поставкой. Ключевым препятствием для возобновления полноценных поставок является серьезное нарушение логистических цепочек поставок , — сказали «Известиям» в пресс-службе «Тойота Мотор».

Возвращение строптивых Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ситуацию с параллельным импортом там комментировать отказались. Источник, близкий к «Тойоте Мотор», сказал «Известиям», что компания сохраняет статус официального поставщика комплектующих.

В Минпромторге изданию уточнили, что планов по исключению бренда из списка параллельного импорта нет.

— Действия компании фактически подтверждают, что у дочерних компаний иностранных автоконцернов есть объективные возможности обеспечить права потребителей: с помощью прямых поставок и через параллельный импорт, — добавил председатель ОПИ Олег Павлов. — Все действия и заявления других автопроизводителей, ссылающихся на мифические трудности , — среди них санкции, изменение цепочек поставок — это сознательное нарушение прав граждан и попытка уйти от ответственности .

Следующий шаг

Сейчас финансово-экономическая ситуация по всему миру улучшилась по сравнению с весной 2022 года, сказал «Известиям» независимый эксперт автомобильного рынка Владимир Беспалов. В начале года на рынках была большая неопределенность, ее связывали не только с логистическими проблемами, но и с геополитическими, уже не говоря о колебании валют. К настоящему моменту многие вопросы удалось снять .

— Большая часть комплектующих санкциями не запрещены, ввозить детали в страну можно, тем более что в конце года внешняя торговля во многих отраслях экономики возобновилась , — сказал он. — Поэтому можно предположить, что компании просто понадобилось время, чтобы осмотреться и проанализировать ситуацию, а также принять решение — как можно возобновить поставки в новых условиях.

Возвращение строптивых Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Далее ОПИ намерена добиться восстановления поставок всех зарубежных компаний . Как показала практика, это возможно, сказал Олег Павлов. В пресс-службе Mercedes-Benz изданию сказали, что «в начале марта 2022 года поставки запчастей были приостановлены, на данный момент это актуальный статус» .

«Известия» направили запросы в другие крупнейшие автоконцерны — Hyundai Motor, Volkswagen Group и BMW.

Уже весной 2022 года дилеры многих автоконцернов не могли делать ремонт по гарантии без комплектующих, поэтому они просили власти увеличить сроки ремонта, которые сегодня по закону обязательны и составляют 45 дней. До сих пор чиновники не пошли навстречу бизнесу, при этом Минпромторг разрешил в стране параллельный импорт для этой продукции. Но это произошло не сразу, поэтому на фоне нехватки комплектующих в РФ участились случаи угона иномарок для разбора их на автозапчасти.

Важный компромисс

По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 июля 2022 года в России было зарегистрировано 4,1 млн легковых автомобилей Toyota , 48% от этого количества, то есть 1,9 млн — с правым рулем. Как отметил партнер агентства Игорь Моржаретто, в РФ очень много машин Toyota, которые ввезли физические лица, они предназначались для японского рынка. Всего же на эту дату в РФ зарегистрировали 45,4 млн автомобилей.

Возвращение строптивых Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Глава агентства Сергей Целиков напомнил «Известиям», что дилеры всех автобрендов используют запчасти, которые ввезли в РФ по параллельному импорту .

— Автоконцерны разрешили это делать, если на складах дилеров нет нужных комплектующих для их установки по гарантии. Также производитель компенсирует своим партнерам гарантийные затраты на закупку и установку этих запчастей, — отметил эксперт. — Партнерам нужно исполнять обязательства перед потребителями, а поставку запчастей производитель не может обеспечить.

Олег Павлов добавил: можно по-разному трактовать, почему компания разрешила параллельный импорт своим официальным дилерам .

— Это мера их поддержки, которая дает возможность ввозить в страну неоригинальные запчасти и комплектующие, дилеры смогут покупать их в тех странах, где они дешевле, и продавать со своей наценкой, получая прибыль, — пояснил он.

Возвращение строптивых Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко