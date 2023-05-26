Правительство в ближайшее время завершит проработку идей по декриминализации некоторых экономических статей , заявил Владимир Путин на встрече с членами «Деловой Россия» 26 мая. Президент также сообщил, что власти продолжат снижать административную нагрузку на бизнес . Российской экономике в среднесрочной перспективе предстоит преодолеть некоторые проблемы, сказал он, отметив, что власти об этих сложностях знают. Для достижения технологической независимости придется нарастить вложения в отрасли на 2 трлн рублей в год, уточнил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Возвращение рынка

В день российского предпринимательства в Кремле прошла большая встреча президента с членами «Деловой России» . Во время дискуссии Владимир Путин оценил бизнес-климат в стране. По его словам, большинство отечественных предпринимателей показали, что именно с Россией связаны их интересы .

В 90-х годах отечественный рынок, по оценкам главы государства, был отдан иностранцам , в том числе транснациональным компаниям. Однако сейчас пришло время возвращать свои позиции . Уход западного бизнеса президент описал фразой «не было бы счастья, да несчастье помогло».

— Да, есть проблемы, мы их видим , — в среднесрочной перспективе. Мы понимаем, что там происходит. Станкостроение, комплектующие — все понимаем. Но тем не менее цепочки восстанавливаются, работа идет. Удивительно — даже для меня , — заявил Владимир Путин.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников уточнил, что для достижения технологической независимости придется нарастить вложения в отрасли на 2 трлн рублей в год.

— Наша потребность в инвестициях составляет принципиально иную величину. Провели анализ инвестиций с точки зрения того, какой сейчас объем инвестиций идет в отраслях. Это где-то 550 млрд рублей . А потом посчитали, сколько нам надо инвестиций в эти отрасли для того, чтобы выйти на те параметры технологической независимости, которые мы поставили как цели по экономическому росту. Нам нужно 2,5 трлн рублей в год , — сказал министр.

Поставленная задача достижения технологического суверенитета и возвращения к устойчивому росту валового внутреннего продукта, несомненно, исполнима , заявил президент «Деловой России» Алексей Репик. Однако он подтвердил, что это требует колоссального ускорения в привлечении инвестиций.

Снижение нагрузки и декриминализация

Для поддержки компаний в условиях санкций государство продолжит снижать административную нагрузку на бизнес . В свое время в России уже сократили количество проверок, упростили отчетности и подачу других обязательных сведений. Это взаимодействие властей и бизнеса президент назвал вечным процессом.

— Как только мы что-то отменяем, появляются, наверное, новые, не очень эффективно работающие нормативы, — заметил Владимир Путин.

Кроме того, глава государства отметил, что продолжается и работа по декриминализации экономических преступлений . Он пообещал, что вскоре она будет доведена до логического конца. Этот вопрос в том числе будет обсуждаться и на ПМЭФ.

Член генсовета «Деловой России» Олег Воробьев заявил «Известиям», что помочь бизнесу может принятие законопроекта о снижении в два раза административных штрафов в секторе предпринимательства . Тем самым, по его словам, реализуется концепция о стабилизации экономики в обход санкций и ее стимулирование.

— Что касается декриминализации доходов, основным транзакционным направлением остаются офшоры . Главной задачей считается вывод из теневой экономики, а именно освещение всех экономикоемких транзакций. В условиях беспрецедентного давления на нашу экономику со стороны недружественных стран поддержка частного бизнеса — генеральная линия , — сказал эксперт.

Отдельно был затронут вопрос поддержки венчурных проектов. Как сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, на эту программу может быть выделено около 50 млрд рублей.

На встрече руководитель компании «Аквариус» Алексей Калинин попросил продлить меры поддержки высокотехнологичных отраслей . В частности, он призвал поддержать принцип «права на риск» для институтов развития. Это позволит ускорить доступ к капиталам. «В целом, конечно, мы будем совершенствовать эти меры и механизмы», — отреагировал Владимир Путин.

Вместе с тем в России могут появиться и новые виды корпоративного кредитования . Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина признала необходимость развивать разнообразие таких инструментов. Однако, по ее мнению, еще необходимо проработать детали.

На встрече обсуждались и займы для регионов. Глава «Деловой России» Алексей Репик предложил использовать бюджетные кредиты, чтобы стимулировать регионы активнее применять механизм инвестиционного вычета .

Однако глава Минфина Антон Силуанов считает, что нужно действовать осторожно . Он заметил, что бюджетные кредиты, которые пришли на смену коммерческим заимствованиям, создают для субъектов РФ повышенную долговую нагрузку. В некоторых случаях это давление приближается к опасным значениям, поэтому министр призвал учитывать все риски.

На встрече президент отметил еще пару инициатив. В частности, он предложил объявить в стране «Пятилетие созидательного предпринимательского труда» . Однако он заметил, что подойти к этому вопросу нужно с умом — без наполнения квазиофициальными и протокольными мероприятиями.