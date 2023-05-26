«Цепочки восстанавливаются, работа идет. Удивительно — даже для меня»
Правительство в ближайшее время завершит проработку идей по декриминализации некоторых экономических статей, заявил Владимир Путин на встрече с членами «Деловой Россия» 26 мая. Президент также сообщил, что власти продолжат снижать административную нагрузку на бизнес. Российской экономике в среднесрочной перспективе предстоит преодолеть некоторые проблемы, сказал он, отметив, что власти об этих сложностях знают. Для достижения технологической независимости придется нарастить вложения в отрасли на 2 трлн рублей в год, уточнил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Возвращение рынка
В день российского предпринимательства в Кремле прошла большая встреча президента с членами «Деловой России». Во время дискуссии Владимир Путин оценил бизнес-климат в стране. По его словам, большинство отечественных предпринимателей показали, что именно с Россией связаны их интересы.
В 90-х годах отечественный рынок, по оценкам главы государства, был отдан иностранцам, в том числе транснациональным компаниям. Однако сейчас пришло время возвращать свои позиции. Уход западного бизнеса президент описал фразой «не было бы счастья, да несчастье помогло».
— Да, есть проблемы, мы их видим, — в среднесрочной перспективе. Мы понимаем, что там происходит. Станкостроение, комплектующие — все понимаем. Но тем не менее цепочки восстанавливаются, работа идет. Удивительно — даже для меня, — заявил Владимир Путин.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников уточнил, что для достижения технологической независимости придется нарастить вложения в отрасли на 2 трлн рублей в год.
— Наша потребность в инвестициях составляет принципиально иную величину. Провели анализ инвестиций с точки зрения того, какой сейчас объем инвестиций идет в отраслях. Это где-то 550 млрд рублей. А потом посчитали, сколько нам надо инвестиций в эти отрасли для того, чтобы выйти на те параметры технологической независимости, которые мы поставили как цели по экономическому росту. Нам нужно 2,5 трлн рублей в год, — сказал министр.
Поставленная задача достижения технологического суверенитета и возвращения к устойчивому росту валового внутреннего продукта, несомненно, исполнима, заявил президент «Деловой России» Алексей Репик. Однако он подтвердил, что это требует колоссального ускорения в привлечении инвестиций.
Снижение нагрузки и декриминализация
Для поддержки компаний в условиях санкций государство продолжит снижать административную нагрузку на бизнес. В свое время в России уже сократили количество проверок, упростили отчетности и подачу других обязательных сведений. Это взаимодействие властей и бизнеса президент назвал вечным процессом.
— Как только мы что-то отменяем, появляются, наверное, новые, не очень эффективно работающие нормативы, — заметил Владимир Путин.
Кроме того, глава государства отметил, что продолжается и работа по декриминализации экономических преступлений. Он пообещал, что вскоре она будет доведена до логического конца. Этот вопрос в том числе будет обсуждаться и на ПМЭФ.
Член генсовета «Деловой России» Олег Воробьев заявил «Известиям», что помочь бизнесу может принятие законопроекта о снижении в два раза административных штрафов в секторе предпринимательства. Тем самым, по его словам, реализуется концепция о стабилизации экономики в обход санкций и ее стимулирование.
— Что касается декриминализации доходов, основным транзакционным направлением остаются офшоры. Главной задачей считается вывод из теневой экономики, а именно освещение всех экономикоемких транзакций. В условиях беспрецедентного давления на нашу экономику со стороны недружественных стран поддержка частного бизнеса — генеральная линия, — сказал эксперт.
Отдельно был затронут вопрос поддержки венчурных проектов. Как сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, на эту программу может быть выделено около 50 млрд рублей.
На встрече руководитель компании «Аквариус» Алексей Калинин попросил продлить меры поддержки высокотехнологичных отраслей. В частности, он призвал поддержать принцип «права на риск» для институтов развития. Это позволит ускорить доступ к капиталам. «В целом, конечно, мы будем совершенствовать эти меры и механизмы», — отреагировал Владимир Путин.
Вместе с тем в России могут появиться и новые виды корпоративного кредитования. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина признала необходимость развивать разнообразие таких инструментов. Однако, по ее мнению, еще необходимо проработать детали.
На встрече обсуждались и займы для регионов. Глава «Деловой России» Алексей Репик предложил использовать бюджетные кредиты, чтобы стимулировать регионы активнее применять механизм инвестиционного вычета.
Однако глава Минфина Антон Силуанов считает, что нужно действовать осторожно. Он заметил, что бюджетные кредиты, которые пришли на смену коммерческим заимствованиям, создают для субъектов РФ повышенную долговую нагрузку. В некоторых случаях это давление приближается к опасным значениям, поэтому министр призвал учитывать все риски.
На встрече президент отметил еще пару инициатив. В частности, он предложил объявить в стране «Пятилетие созидательного предпринимательского труда». Однако он заметил, что подойти к этому вопросу нужно с умом — без наполнения квазиофициальными и протокольными мероприятиями.
В целом Владимир Путин поблагодарил компании, которые помогают налаживать жизнь в новых регионах. При этом он заметил, что такая вовлеченность в общее дело страны и нацеленность на повышение качества жизни людей особенно заслуживает господдержки. Власти продолжат помогать всем предпринимателям, пообещал президент. Прежде всего для создания новых рабочих мест.