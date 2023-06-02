Взаимный поворот: РФ осталась в топ-10 торговых партнеров ЕС
Несмотря на множество антироссийских санкций, РФ по итогам I квартала 2023-го остается в десятке крупнейших торговых партнеров Евросоюза, рассказали «Известиям» в постпредстве РФ при ЕС. Однако товарооборот из-за отложенного эффекта рестрикций существенно снизился в этом году. В частности, ценовой объем поставок минеральной продукции, в том числе нефти и газа, сократился на 74,3%. При этом от ограничений пострадала еврозона, где инфляция сейчас достигла 7%. К тому же сложившаяся ситуация не могла не затронуть крупнейшие экономики ЕС. Так, к примеру, во Франции в 2023-м продовольственная инфляция приблизилась к 15%, а в ФРГ — к 18%, сообщили в Европарламенте.
Игра вдолгую
С начала спецоперации РФ на Украине Евросоюз активно занялся проработкой рестрикций в отношении России, причем девять из десяти введенных пакетов санкций Брюссель согласовал за 2022-й. Однако даже в такой обстановке внешнеполитического и экономического давления Москва в прошлом году сохранила пятое место в перечне ключевых торговых партнеров ЕС после США, Китая, Великобритании и Швейцарии, поделились с «Известиями» в постпредстве РФ при Евросоюзе.
— Объем взаимной торговли составил €258,6 млрд, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 2,3%. При этом еэсовско-российская торговля в течение прошлого года демонстрировала рост исключительно за счет наращивания российских поставок в Европу, — сообщили в дипмиссии РФ в Брюсселе со ссылкой на данные статистической службы «Евростат».
Так, в стоимостном выражении экспорт отечественной продукции на рынок Евросоюза увеличился на 24,3%, до €203,4 млрд. Однако встречные поставки европейских товаров в Россию, напротив, сократились на 38,1%, до €55,2 млрд. Для сравнения: в досанкционный 2021 год товарооборот составил €247,8 млрд.
— Ощутимое снижение товарообмена между ЕС и Россией, как мы и ожидали, произошло уже в I квартале 2023-го — по мере того как активнее начал проявляться отложенный эффект еэсовских санкций в отношении ключевых позиций российского экспорта. Вследствие резкого сокращения товарооборота по итогам января–марта 2023 года наша страна опустилась на девятое место среди крупнейших контрагентов Евросоюза, пропустив вперед себя Турцию, Норвегию, Японию и Республику Корея, — добавили в постпредстве.
Это произошло в первую очередь из-за обрушения на 72,1% поставок в ЕС российской продукции (до €18,1 млрд), экспорт же европейских товаров в РФ сократился на 37,2% (до €11,5 млрд), пояснили в дипмиссии. В частности, наблюдалось серьезное снижение ценовых объемов поставок «минеральных продуктов», куда в том числе входят нефть и газ, — на 74,3%, по данным есовской статистики. Этот показатель уменьшился до €11,3 млрд по сравнению с I кварталом прошлого года.
— Эта категория традиционно занимала доминирующее положение в структуре экспорта из РФ на территорию Евросоюза. Продажи в ЕС российских товаров из группы «металлы, изделия из них» сократились за такой же период на 66,7% (до €770 млн). При этом ввоз в ЕС одного из ключевых в этой категории отечественных экспортных продуктов — горячекатаного проката, попавшего под санкции, — был вовсе прекращен, — подчеркнули в диппредставительстве в Брюсселе.
Кроме того, экспорт алюминия сократился на 38,9% (до €520 млн), а удобрений, причем всех видов, — на 66,7% (до €324,2 млн).
Отголоски в Европе
Несмотря на планы Брюсселя нанести РФ серьезный ущерб постоянно вводимыми мерами, российская экономика смогла выдержать столь сильное давление со стороны Запада, признали опрошенные «Известиями» депутаты Европарламента.
Как отметил представитель от Германии Гуннар Бек, инфляция в РФ продолжает снижаться — с 17,1% в мае прошлого года до 2,3% в апреле 2023-го. Вместе с тем этот показатель в еврозоне лишь растет и сейчас составляет порядка 7%. Что касается ФРГ, то в одной из главных экономик Европы энергетическая инфляция достигла своего пика в 9,4%, а цены на продукты питания «выросли на колоссальные 18%».
— Сейчас Германия официально находится в рецессии. Поскольку ФРГ считается двигателем ЕС, рецессия в Германии вызывает серьезную озабоченность как у Брюсселя, так и у государств Южной Европы, которые зависят от солидарности Германии в восстановлении после карантина из-за COVID-19 и резких скачков инфляции. Если падет Германия, падет ЕС, — признал Бек.
Не лучшим образом дела обстоят и во Франции. Как рассказал евродепутат от этой страны Тьерри Мариани, в Пятой республике также наблюдается высокая инфляция, особенно в энергетической и продовольственной сфере.
— Правительство не представило никакого исследования, посвященного тому, чего санкции против России стоили французской экономике, факты налицо: в начале года рост цен на продовольствие был близок к 15%, а общая инфляция за год составила более 5%, — поделился он.
К тому же сельское хозяйство страны продолжает страдать от долгосрочных последствий тех рестрикций, которые были введены в отношении РФ в 2014 году, а также из-за санкций против Белоруссии, касающихся калийных удобрений, добавил Тьерри Мариани.
Вместе с тем стоит учитывать региональные различия, подчеркнул евродепутат от Германии. Так, по его словам, Россия, к примеру, всегда была крупным экспортным рынком для Латвии и Литвы. В частности, эти страны поставляли различное механическое оборудование или продукты питания в РФ. Если экспорт в Россию был незначителен для многих стран Западной и Северной Европы, то для большинства государств Центральной и Восточной Европы он играл существенную экономическую роль. К слову, по итогам 2022 года, согласно информации Trading Economics, у Латвии и Литвы Россия оказалась на четвертом месте по экспорту.
— В прибалтийских республиках, а также в Финляндии рост торговых барьеров из-за финансовых санкций или репутационных издержек может быстро превратиться в серьезную проблему, — считает Гуннар Бек.
Такая ситуация демонстрирует, что для каждой отдельной страны ЕС санкции имеют различные последствия, отметил политик. К тому же он напомнил, что европейские государства продолжают импортировать российские энергоресурсы, хоть и делают это через третьи страны и с наценкой.
— Математически подсчитать размер понесенных ЕС убытков в результате санкционного давления на нашу страну объективно непросто, — заявили в постпредстве РФ в Брюсселе. — Да это и не нужно евроинститутам, стоявшим за введением антироссийских рестрикций. Их задачей было и остается ослабление любой ценой промышленного и экспортного потенциала России, невзирая на сопутствующие издержки для экономик стран-членов, а также местного бизнеса и потребителей российской продукции.
В дипмиссии добавили: сворачивать торгово-экономическое сотрудничество с Россией ЕС начал по собственной инициативе, поэтому для восстановления утраченных показателей торговли «ему придется начать с себя».