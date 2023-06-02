Взаимный поворот: РФ осталась в топ-10 торговых партнеров ЕС

Несмотря на множество антироссийских санкций, РФ по итогам I квартала 2023-го остается в десятке крупнейших торговых партнеров Евросоюза , рассказали «Известиям» в постпредстве РФ при ЕС. Однако товарооборот из-за отложенного эффекта рестрикций существенно снизился в этом году . В частности, ценовой объем поставок минеральной продукции, в том числе нефти и газа, сократился на 74,3%. При этом от ограничений пострадала еврозона, где инфляция сейчас достигла 7% . К тому же сложившаяся ситуация не могла не затронуть крупнейшие экономики ЕС. Так, к примеру, во Франции в 2023-м продовольственная инфляция приблизилась к 15%, а в ФРГ — к 18%, сообщили в Европарламенте.

Игра вдолгую

С начала спецоперации РФ на Украине Евросоюз активно занялся проработкой рестрикций в отношении России, причем девять из десяти введенных пакетов санкций Брюссель согласовал за 2022-й. Однако даже в такой обстановке внешнеполитического и экономического давления Москва в прошлом году сохранила пятое место в перечне ключевых торговых партнеров ЕС после США, Китая, Великобритании и Швейцарии, поделились с «Известиями» в постпредстве РФ при Евросоюзе.

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— Объем взаимной торговли составил €258,6 млрд, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 2,3% . При этом еэсовско-российская торговля в течение прошлого года демонстрировала рост исключительно за счет наращивания российских поставок в Европу, — сообщили в дипмиссии РФ в Брюсселе со ссылкой на данные статистической службы «Евростат».

Так, в стоимостном выражении экспорт отечественной продукции на рынок Евросоюза увеличился на 24,3%, до €203,4 млрд. Однако встречные поставки европейских товаров в Россию, напротив, сократились на 38,1%, до €55,2 млрд . Для сравнения: в досанкционный 2021 год товарооборот составил €247,8 млрд.

— Ощутимое снижение товарообмена между ЕС и Россией, как мы и ожидали, произошло уже в I квартале 2023-го — по мере того как активнее начал проявляться отложенный эффект еэсовских санкций в отношении ключевых позиций российского экспорта . Вследствие резкого сокращения товарооборота по итогам января–марта 2023 года наша страна опустилась на девятое место среди крупнейших контрагентов Евросоюза , пропустив вперед себя Турцию, Норвегию, Японию и Республику Корея, — добавили в постпредстве.

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Это произошло в первую очередь из-за обрушения на 72,1% поставок в ЕС российской продукции (до €18,1 млрд), экспорт же европейских товаров в РФ сократился на 37,2% (до €11,5 млрд), пояснили в дипмиссии. В частности, наблюдалось серьезное снижение ценовых объемов поставок «минеральных продуктов», куда в том числе входят нефть и газ, — на 74,3%, по данным есовской статистики. Этот показатель уменьшился до €11,3 млрд по сравнению с I кварталом прошлого года.

— Эта категория традиционно занимала доминирующее положение в структуре экспорта из РФ на территорию Евросоюза. Продажи в ЕС российских товаров из группы «металлы, изделия из них» сократились за такой же период на 66,7% (до €770 млн). При этом ввоз в ЕС одного из ключевых в этой категории отечественных экспортных продуктов — горячекатаного проката, попавшего под санкции, — был вовсе прекращен, — подчеркнули в диппредставительстве в Брюсселе.

Кроме того, экспорт алюминия сократился на 38,9% (до €520 млн), а удобрений, причем всех видов, — на 66,7% (до €324,2 млн).

Отголоски в Европе

Несмотря на планы Брюсселя нанести РФ серьезный ущерб постоянно вводимыми мерами, российская экономика смогла выдержать столь сильное давление со стороны Запада, признали опрошенные «Известиями» депутаты Европарламента .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Как отметил представитель от Германии Гуннар Бек, инфляция в РФ продолжает снижаться — с 17,1% в мае прошлого года до 2,3% в апреле 2023-го. Вместе с тем этот показатель в еврозоне лишь растет и сейчас составляет порядка 7% . Что касается ФРГ, то в одной из главных экономик Европы энергетическая инфляция достигла своего пика в 9,4%, а цены на продукты питания «выросли на колоссальные 18%» .

— Сейчас Германия официально находится в рецессии. Поскольку ФРГ считается двигателем ЕС, рецессия в Германии вызывает серьезную озабоченность как у Брюсселя, так и у государств Южной Европы, которые зависят от солидарности Германии в восстановлении после карантина из-за COVID-19 и резких скачков инфляции. Если падет Германия, падет ЕС , — признал Бек.

Не лучшим образом дела обстоят и во Франции. Как рассказал евродепутат от этой страны Тьерри Мариани, в Пятой республике также наблюдается высокая инфляция, особенно в энергетической и продовольственной сфере.

— Правительство не представило никакого исследования, посвященного тому, чего санкции против России стоили французской экономике, факты налицо: в начале года рост цен на продовольствие был близок к 15%, а общая инфляция за год составила более 5% , — поделился он.

Фото: Global Look Press/Danita Delimont/David R. Frazier

К тому же сельское хозяйство страны продолжает страдать от долгосрочных последствий тех рестрикций, которые были введены в отношении РФ в 2014 году, а также из-за санкций против Белоруссии, касающихся калийных удобрений, добавил Тьерри Мариани.

Вместе с тем стоит учитывать региональные различия, подчеркнул евродепутат от Германии. Так, по его словам, Россия, к примеру, всегда была крупным экспортным рынком для Латвии и Литвы. В частности, эти страны поставляли различное механическое оборудование или продукты питания в РФ. Если экспорт в Россию был незначителен для многих стран Западной и Северной Европы, то для большинства государств Центральной и Восточной Европы он играл существенную экономическую роль . К слову, по итогам 2022 года, согласно информации Trading Economics, у Латвии и Литвы Россия оказалась на четвертом месте по экспорту.

— В прибалтийских республиках, а также в Финляндии рост торговых барьеров из-за финансовых санкций или репутационных издержек может быстро превратиться в серьезную проблему, — считает Гуннар Бек.

Такая ситуация демонстрирует, что для каждой отдельной страны ЕС санкции имеют различные последствия, отметил политик. К тому же он напомнил, что европейские государства продолжают импортировать российские энергоресурсы, хоть и делают это через третьи страны и с наценкой .

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Математически подсчитать размер понесенных ЕС убытков в результате санкционного давления на нашу страну объективно непросто, — заявили в постпредстве РФ в Брюсселе. — Да это и не нужно евроинститутам, стоявшим за введением антироссийских рестрикций. Их задачей было и остается ослабление любой ценой промышленного и экспортного потенциала России, невзирая на сопутствующие издержки для экономик стран-членов, а также местного бизнеса и потребителей российской продукции.