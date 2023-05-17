Продажи за три моря: Россия стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию

Россия впервые стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию. Экспорт в I квартале 2023 года составил $15,5 млрд. Это в 4,7 раза выше, чем за I квартал 2022 года. Первое место среди поставщиков товаров пока по-прежнему занимает Китай, несмотря на сокращение экспорта на 15,4%. Третьим поставщиком стали ОАЭ ($12,7 млрд). Четвертым — США, пятым — Саудовская Аравия. В то же время импорт товаров из Индии в Россию вырос на треть — до $946,6 млн. Общий товарооборот вырос в 4,1 раза ($16,45 млрд). О перспективах сотрудничества России и Индии читайте в материале «Известий».

Варианты для взаимного роста

Экономические отношения между Россией и Индией укрепляются в результате взаимного интереса и сотрудничества в различных отраслях, полагает руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

— Россия имеет значительные промышленные ресурсы и экспортный потенциал, а Индия представляет крупный и быстрорастущий рынок с высоким спросом на различные товары.

Эксперт характеризует перспективы сотрудничества между Россией и Индией как обнадеживающие.

— Обе страны имеют взаимный интерес в укреплении экономических связей и развитии торговли.

Сушка рисовых зерен Фото: Global Look Press/Avishek Das

Собеседница «Известий» отмечает, что возможности для расширения сотрудничества могут быть найдены в различных секторах:

— Во-первых, энергетика. Россия обладает огромными запасами энергетических ресурсов, таких как нефть и газ, в то время как Индия — один из крупнейших потребителей энергии в мире. Развитие сотрудничества в сфере энергетики, включая поставки нефти и газа, а также совместные проекты в области возобновляемых источников энергии могут быть взаимовыгодными для обеих стран, — продолжает она. — Во-вторых, инфраструктура и строительство. Индия активно развивает свою инфраструктуру: дороги, железные дороги, порты и аэропорты. Российские компании могут предложить свои технологии, оборудование и опыт в этих областях. Это поможет Индии реализовать свои инфраструктурные проекты. В-третьих, фармацевтика и медицина. Сотрудничество в области фармацевтики, включая обмен технологиями, разработку и производство лекарственных препаратов, может быть перспективным для обеих стран. В-четвертых, информационные технологии и коммуникации. Россия и Индия обладают сильными компетенциями в области ИТ. Расширение сотрудничества в этой сфере, включая разработку программного обеспечения, цифровые сервисы, аутсорсинг и телекоммуникации, может создать новые возможности для экономического роста и обмена опытом. В-пятых, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Россия — один из крупнейших производителей сельскохозяйственных продуктов, включая зерно, мясо и молочные продукты. Индия в свою очередь имеет огромный рынок и высокий спрос на пищевые продукты. Расширение сотрудничества в сельском хозяйстве, включая поставки и технологическое сотрудничество, может быть также взаимовыгодным.

Международная выставка строительной и горнодобывающей техники в Индии Фото: Global Look Press/IMAGO/Hindustan Times

В отношении торгового оборота между Россией и Индией, помимо предложенных секторов, также существуют потенциальные возможности в других областях: автомобильная промышленность, машиностроение, химическая промышленность, туризм и культурный обмен, дополняет специалист.

— Для дальнейшего развития сотрудничества и увеличения торгового оборота между Россией и Индией важно продолжать укреплять политические и экономические связи, стимулировать инвестиции, улучшать торгово-экономические условия и обеспечивать взаимную поддержку в предоставлении финансовых и технологических ресурсов, — резюмирует Ольга Орлова.

Проблема диспаритета

Резкий скачок товарооборота между Россией и Индией произошел прежде всего за счет кратного увеличения российского экспорта энергоресурсов, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Нефтеналивной терминал в Новороссийске Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Россия перенаправила большую часть экспорта нефти и нефтепродуктов с европейского рынка на альтернативные направления, прежде всего в Индию, Китай, Турцию. Этому способствовало и эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти и нефтепродуктов с 5 декабря прошлого года и 5 февраля текущего года соответственно. Индия же получила возможность покупать российское сырье со значительным дисконтом, перерабатывать его на своих НПЗ и затем экспортировать высокомаржинальное топливо, в том числе в Европу и США.

С точки зрения эксперта проблема состоит в существенном диспаритете объемов двусторонней торговли России и Индии по экспорту и импорту.

— Так, индийский экспорт в Россию хоть и вырос на 33%, до $946,6 млн, но на порядок ниже объемов импорта Индии из России. В условиях отключения ведущих российских банков от внешних расчетов в долларах и евро, значительного усложнения процедур банковского комплаенса при традиционных ранее долларовых расчетах Россия и Индия предпринимали попытки перейти на национальные валюты в расчетах, но из-за столь сильного диспаритета по экспорту и импорту, в сочетании с неконвертируемостью индийской рупии у российских экспортеров сложились большие запасы экспортной выручки в рупиях, потратить которые пока затруднительно.

Стройка в Мумбаи Фото: Global Look Press/Ashish Vaishnav

При этом, по словам Ольги Беленькой, на мартовском российско-индийском деловом форуме назывались следующие перспективные направления сотрудничества:

— Главным образом это проекты в туризме, фармакологии, добыче полезных ископаемых, строительстве инфраструктуры, поставки техники и оборудования, а также продовольственных товаров.

Купить и перепродать

Основной прирост торгового оборота с Индией в прошлом году дало перенаправление в Индию дополнительных объемов российского нефтяного экспорта, высвободившегося за счет сокращения поставок в страны Европы , говорит эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин.

— Образовавшийся из-за санкционного давления дисконт российской нефти к другим сортам сделал такие поставки более привлекательными, чем традиционная для Индии нефть из стран Персидского залива, даже с учетом более дорогой логистики. В принципе, возможно расширение сотрудничества и по другим видам экспорта, в частности металлов, удобрений, зерновых, леса.

Фото: ТАСС/ZUMA Press

Тем не менее остается проблема с оплатой поставок.

— Поставки за доллары и евро в настоящий момент для российских компаний осложнены, методика оплаты рупиями пока не отработана. А с учетом того, что сальдо взаимной торговли и без того сильно смещено в пользу России, Индии для наращивания импорта из России придется поставлять нам гораздо больше собственных товаров. Что опять же осложняется логистикой, — признает Артем Шахурин.

В ожидании контрактов

Главная проблема взрывного роста торгового товарооборота — очевидная диспропорция, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Российский экспорт в Индию вырос в 4,7 раза по сравнению с прошлым годом, в то время как индийский в РФ — всего на треть. Об этой проблеме известно в высших кругах, и решения требуются системные.

В частности, отмечает аналитик, необходимо наращивать несырьевой импорт индийских товаров в Россию.

— Это прежде всего товары, которые хорошо себя зарекомендовали: индийский текстиль, одежда, косметика, продукция фармацевтической отрасли, продукты питания и т.д. На данный момент такие товары купить можно, но только на маркетплейсах, где конкуренция огромная, или на ярмарках — выставках выходного дня. Стабильную розничную торговлю необходимо стимулировать, как и продвижение таких товаров.

Женщина продает традиционные сладости на ярмарке индийских товаров Фото: Global Look Press/Biswarup Ganguly/Eyepix Group

Кроме того, необходимо находить больше точек соприкосновения, где Россия и Индия могут быть друг другу полезны:

— Так, в июне грядет традиционный ПМЭФ, на который возлагаем большие надежды. Ждем представителей бизнеса из Индии, а также чиновников и бизнесменов из российских регионов, которые заключили бы контракты, например, на строительство производств на нашей территории (фарма, автомобилестроение, IT-технологии и т.п.). Россия представляет собой очень интересный рынок с точки зрения развития, когда западные бренды ушли, а собственных ресурсов для закрытия потребностей пока не хватает. Более тесное взаимное сотрудничество начнет перекрывать денежную разницу и хотя бы частично устранит проблему «мертвого груза» рупий, — подытоживает Екатерина Косарева.