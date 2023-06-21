Один к одному: чем 11-й пакет санкций ЕС отличается от предыдущих

Постпреды стран Евросоюза 21 июня согласовали 11-й пакет антироссийских санкций . Как подчеркнули в шведском председательстве в Совете ЕС, новые рестрикции включают меры, направленные на противодействие обходу Россией уже введенных ограничений . В очередной пакет вошли более 30 компаний, 71 физлицо, а также южная ветка нефтепровода «Дружба» и запрет на въезд автоприцепов из РФ . Впрочем, с появлением новых ограничений для Москвы мало что изменится. Хотя отдельные меры могут оказать негативный эффект . Впрочем, и сам ЕС пострадает, в том числе с репутационной точки зрения, отметили в Европарламенте.

Второй десяток

После принятия десятого пакета санкций в отношении России в феврале работа над новым прилично затянулась . Ожидалось, что ЕС сможет окончательно согласовать 11-й комплекс мер после майского саммита G7, однако постпреды долгое время не могли достичь консенсуса. Прошлая попытка состоялась 14 июня, но закончилась ничем. Однако спустя чуть меньше недели в Евросоюзе пришли к согласию по поводу новых ограничений.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth

«Сегодня постоянные представители Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России. Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам », — сообщило в Twitter шведское председательство в Совете ЕС.

Такое, очевидно, непростое решение поприветствовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подтвердив, что европейский «инструмент» борьбы с обходом санкций не позволит РФ получать товары, попавшие под рестрикции.

Других уточнений официальные лица ЕС не предоставили, однако некоторые подробности 11-го пакета раскрыл посол Польши при объединении Анджей Садось.

Так, новые рестрикции подразумевают запрет пересечения границы автоприцепами из РФ, а также транспортировку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» . К слову, только по ней в Европу до сих пор поступает российская нефть, по северной ветке идет казахстанская.

К тому же, как пишет Financial Times со ссылкой на документ, в пакет входят «крайние меры, ограничивающие продажу, поставку, передачу или экспорт» чувствительных технологий, которые могут использоваться в военных целях , в страны, чья «юрисдикция, как доказано, подвержена постоянному и особенно высокому риску быть использованной для обхода» санкций. То есть по сути речь идет об ограничениях на продажу товаров двойного назначения государствам, которые их затем могут реализовать РФ.

При этом новые рестрикции расширят перечень запрещенных товаров, которые могут служить российскому оборонному сектору.

Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul

Также там добавили, что в черный список попали 71 человек и 33 организации, их активы будут заморожены, а въезд в объединение запрещен .

Помимо этого, по информации источника Associated Press, в 11-м пакете продлили приостановку действия лицензий ЕС на вещание пяти российских СМИ, а также запретили доступ в порты Евросоюза судам, на которых может быть груз российского происхождения.

Вполне вероятно, что это не конечный список санкционных мер. При этом 11-й пакет вступит в силу только после публикации в официальном журнале ЕС. По словам источника «РИА Новости», письменная процедура затянется до 23 июня.

Минимальный эффект

Россия уже привыкла к принятию Брюсселем враждебных санкционных мер, так что с появлением 11-го пакета ничего не изменится , отметил в беседе с «Известиями» глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, о принятии рестрикций можно только сожалеть, «причем в контексте самих тех государств, которые за него проголосовали», добавил политик.

Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth

— Это односторонние и экстерриториальные санкции, которые абсолютно незаконны. ЕС идет по пути США , которые традиционно задействуют механизм экстерриториальных ограничительных мер. У России уже наработаны достаточно серьезные механизмы решения вопросов и с точки зрения внешнеэкономических связей со странами, которые заинтересованы в сотрудничестве , и с точки зрения развития отечественной промышленности, — пояснил зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов.

Как заметил участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич, нынешний курс, которого придерживается ЕС, будет оказывать и крайне негативный экономический эффект на жителей Европы.

— Непродуманные и непонятные решения бюрократов в Брюсселе нанесут только вред самому Евросоюзу и его гражданам , у которых будут самые дорогие сырье и продукты в мире из-за возросших в настоящее время затрат на логистику, — заметил он.

Но даже несмотря на это, Евросоюз продолжает «фанатичную санкционную гонку», заявил «Известиям» евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

— При этом ЕС сейчас выглядит слабым институтом, подверженным шантажу украинского президента Владимира Зеленского и приказам Вашингтона . Третьи страны, уже раздраженные нашим дипломатическим давлением, будут искать другие экономические партнерства и бороться с попытками ЕС вмешиваться в их внутренние дела. Мы ясно видим, во что превращается ЕС, — в дряхлую организацию, — рассказал он.

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

К слову, ранее в ЕП предупредили, что, несмотря на минимальный эффект от санкций и негативное влияние на саму Европу, ЕС не откажется от этого курса и примется в скором времени за разработку 12-го пакета.

Обоюдные последствия

Тем не менее запрет на въезд автоприцепов может привести к некоторым финансовым потерям перевозчиков из РФ и, вероятно, увеличению стоимости доставки для российских грузополучателей , допустил президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов Тарас Коваль.

Эксперт напомнил «Известиям», что с апреля 2022-го Брюссель ввел запрет на въезд российских и белорусских фур в страны ЕС, но на границах объединения с Белоруссией был организован процесс перецепки и перегрузки товаров : седельный тягач не пересекал границу, а сам автоприцеп прикрепляли к другому тягачу и он следовал далее по маршруту.

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

— То есть прошлогодний запрет ЕС не касался прицепов при работе на перецепке. Полуприцепы — как с европейской, так и с российской регистрацией, — продолжали свободно использоваться и пересекать границы, — пояснил эксперт.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский добавил, что с введением нового ограничения просто перецепить груз на другой тягач уже не выйдет, придется его перегружать. Причем последняя процедура более дорогостоящая , пояснил источник «Известий» на транспортном рынке.

При этом перекрытие южной ветки «Дружбы» — «неприкрытая диверсия» ФРГ и Польши против младоевропейских стран, особенно Чехии, Словакии и Венгрии . Для них обнуление существовавшего почти 50 лет надежного транзита из РФ усилит энергетическую уязвимость и увеличит расходы на закупки нефти от других поставщиков, особенно посредством морских перевозок в соседние страны, рассказал директор по коммуникациям BitRiver, экономист Андрей Лобода.

— Их ущерб может достичь $300 млн в год. Страны центральной континентальной Европы неплохо кормились за счет недорогих российских энергоресурсов и открывшегося беспошлинного рынка сбыта Украины. Нефтепровод «Дружба» может стать недоступным и для других поставщиков нефти из СНГ, — добавил он.

Как рассказал начальник Управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров, запрет поставки нефти по «Дружбе» перекроет транспортировку 12 млн т в Венгрию, Словакию и Чехию.

— Причем Венгрия согласовала ответвление на Сербию буквально на днях, чтобы создать альтернативу транзиту через Хорватию. Таким образом, Венгрия на каких-то условиях согласилась одобрить самоограничение, — отметил эксперт, добавив, что 12 млн т — не очень большой объем , который может быть компенсирован танкерными поставками, однако для Венгрии и Сербии нефть существенно подорожает.

Фото: РИА Новости/Егор Еремов

Вместе с тем санкционная политика ЕС сейчас заходит в тупик, о чем свидетельствует длительное согласование , считает и.о. завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов. К тому же Брюссель вновь демонстрирует «двойные стандарты»: ограничения вновь не охватывают особо чувствительные для европейцев аспекты , к примеру атомную энергетику, сжиженный природный газ, алмазы, некоторые виды металлургической продукции.

11-й пакет, вероятно, разрабатывался как инструмент политического воздействия на третьи страны. При этом внешнеэкономические связи РФ, скорее всего, уже перенастроились и адаптировались под ранее введенные рестрикции .

Над материалом работали Евгения Чукалина, Алена Нефедова, Анастасия Львова и Валерий Воронов