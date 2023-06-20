Не в меры: стоит ли Москве готовиться к 12-му пакету санкций

Брюссель не откажется от своего санкционного курса в отношении Москвы , а после принятия 11-го пакета рестрикций, согласование которого уже прилично затянулось, он приступит к разработке 12-го . Об этом «Известиям» заявили депутаты Европарламента. Они пояснили, что ЕС просто не может признать поражения и по этой причине обречен продолжать выдумывать дальнейшие санкции . Очередное обсуждение антироссийских ограничений на уровне постпредов союза должно было состояться 19 июня, однако в итоге его отменили. Впрочем, вполне вероятно, что 11-й пакет будет принят к саммиту ЕС, намеченному на 29–30 июня , допустили в постпредстве России в Брюсселе. Подробнее о сроках и проблемах в согласовании — в материале «Известий».

Вопросы к последствиям

После того как в прошлом году Евросоюз принял девять пакетов санкций против РФ в связи с СВО на Украине, согласовывая их чуть ли не каждый месяц, в 2023-м работа над новыми мерами стала всё сильнее затягиваться. Последний на данный момент (десятый) пакет был утвержден 25 февраля и то с опозданием на сутки, ведь в ЕС хотели принять его к дате начала российской спецоперации.

Теперь же все внимание сосредоточено на 11-м пакете, основная цель которого — перекрыть Москве возможность обходить уже введенные ограничения через третьи страны . На этом фоне Брюссель планирует внести в черный список свыше 90 компаний по всему миру, рассказала в мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Такой расклад устраивает не все страны Евросоюза. В частности, по информации СМИ, против выступают Венгрия и Греция , блокируя принятие новых рестрикций, из-за того что в списке оказались их фирмы. Как следствие, согласование 11-го пакета всё время откладывается. Так, очередное обсуждение на уровне постпредов стран ЕС было запланировано на 19 июня, однако в итоге его отменили. Как отметил участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич, Евросоюзу сейчас крайне сложно достичь консенсуса.

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— Осталось мало того, на что можно было бы наложить санкции, а то, что осталось, приемлемо далеко не для всех членов Евросоюза , — поделился он с «Известиями».

Согласно информации, периодически появляющейся в прессе, преимущественно под воздействие рестрикций могут попасть страны Центральной Азии, Кавказского региона, а также Турция, Объединенные Арабские Эмираты и КНР.

— Вводя еще первые санкции против России, Евросоюз по никому не понятным причинам был уверен: все третьи страны автоматически последуют за ним и откажутся от торгово-экономических отношений с нами , — сказали «Известиям» в постпредстве РФ при ЕС. — Ничего этого не произошло (надо сказать, что многие государства наблюдали за подобными потугами, видя в них стремление самого Евросоюза усложнить себе жизнь). Тогда-то здесь и начали задумываться над тем, как заставить других присоединиться к антироссийским рестрикциям.

При этом в Брюсселе не просчитали, что включение компаний третьих стран в санкционный пакет может негативно сказаться как на деятельности европейских экономоператоров, так и на взаимодействии с этими государствами , которые давали ЕС понять, что без ответа подобные шаги не останутся, пояснили в дипмиссии РФ.

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— Поскольку рестрикции против третьих стран могут иметь прямую проекцию на интересы евростолиц, нельзя не принимать во внимание, например, фактор проведения 20 июня в Берлине встречи в верхах Германия — Китай, — напомнили «Известиям» в российском постпредстве.

И действительно, чем ближе совместное заседание правительств ФРГ и КНР, тем чаще появляется информация, что китайские компании могут быть исключены из списка. В мае глава ЕК сообщила, что под санкции попадут около восьми компаний Поднебесной. Однако 15 июня South China Morning Post и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что в итоге рестрикции могут коснуться лишь трех, в отношении еще пяти было принято решение не вводить ограничения.

Один за другим

Несмотря на то что с 11-м пакетом то и дело возникают проблемы по части одобрения всех пунктов, вероятно, его успеют согласовать к саммиту ЕС , намеченному на конец месяца, допустили в дипмиссии РФ в Брюсселе.

— Если и попытаться обозначить какие-то более-менее фиксированные сроки, то следует учитывать заседание Совета ЕС по иностранным делам 26 июня и саммит Евросоюза 29–30 июня , — предположили там.

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Схожими прогнозами поделились с «Известиями» и в Европарламенте. Так, депутат от Германии Гуннар Бек считает, что новые антироссийские рестрикции будут приняты «уж точно не позднее июля».

— Пакет могут принять как раз к саммиту в конце июня. Наибольшей угрозой для российской экономики были финансовые санкции и ограничения на импорт российских энергоносителей (угля и нефти. — «Известия»), оба решения были приняты в прошлом году , — напомнил европарламентарий. — Несмотря на беспрецедентный размах рестрикций, российское правительство оказалось очень хорошо подготовлено . Так что с тех пор ни один из пакетов санкций не оказал решающего воздействия. То же самое будет и с 11-м.

Вместе с тем депутат от Хорватии Синчич подчеркнул: крайней необходимости торопиться согласовать новые рестрикции до саммита в конце месяца нет. Это может быть хорошим шагом лишь «по соображениям пропаганды» , однако 11-й пакет всё равно «не окажет никакого эффекта» на РФ, добавил он.

Впрочем, даже неэффективность ограничений, которые до настоящего времени вводил Брюссель, не убедит ЕС отказаться от дальнейшего санкционного курса и разработки 12-го пакета.

— Как бы безумно это ни звучало, но после того как вы ввели 11 пакетов — по одному почти каждый месяц — без особого эффекта, вы вряд ли остановитесь и признаете поражение. По этой причине ЕС почти обречен продолжать выдумывать дальнейшие санкции , которые, подобно тем, что были введены до сих пор, нанесут ущерб его собственному населению по меньшей мере в той же степени, что и российскому, если не в большей, — констатировал Гуннар Бек.

Фото: Global Look Press/Serg Glovny

Хотя Евросоюз и перейдет к подготовке новых рестрикций после принятия 11-го пакета, странам ЕС будет еще труднее договориться, да и времени на то, чтобы утвердить очередные санкции, будет затрачено еще больше , заключил евродепутат Синчич.

К настоящему моменту осталось не так много сфер, на которые Запад и, в частности, Евросоюз до сих пор не решились наложить ограничения, ввиду того что далеко не все члены ЕС согласны с подобными шагами. Речь идет в том числе о сотрудничестве с РФ в области атомной энергетики, импорте в страны Европейского союза сжиженного природного газа, а также о российских алмазах. Кроме того, не утихают споры относительно того, что в итоге делать с активами России, которые заморозили в Европе.