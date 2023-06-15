А санкции — потом: согласование 11-го пакета может затянуться до конца июня

Переговоры по 11-му пакету антироссийских санкций в Евросоюзе могут затянуться до саммита, который пройдет 29–30 июня . Об этом «Известиям» заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. При этом 14 июня СМИ со ссылкой на источники сообщили, что послам объединения в очередной раз не удалось найти консенсус относительно новых мер против Москвы. Следующее заседание пройдет 19 июня. Почему утверждение рестрикций так затягивается и как это отразится на России — в материале «Известий» .

Снова не получилось

Послы Евросоюза не смогли согласовать 11-й пакет санкций , который предполагает меры по борьбе с возможностями России обходить уже действующие ограничения через третьи страны.

— Послы смогли продвинуться в обсуждении 11-го пакета санкций, но еще остается несколько элементов, которые нужно доработать. Следующее обсуждение должно состояться на заседании комитета постоянных представителей ЕС на следующей неделе, — пишет ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Это уже не первая попытка согласовать очередной пакет ограничений против РФ . Так, проект документа планировалось одобрить еще на саммите G7, который прошел в Хиросиме 19–21 мая. Затем еврочиновники хотели одобрить рестрикции уже на уровне Евросоюза 7 июня, однако тогда обсуждения тоже закончились ничем.

По информации Politico, против выступили Венгрия и Греция, недовольные попаданием в черные списки своих компаний . На данный момент нет информации, какие именно организации попадут в финальный перечень, однако известно, что Киев ведет свой список «международных спонсоров» конфликта, куда, в частности, входит венгерский OTP Bank Group за то, что организация продолжает работать на российском рынке.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker

Новое заседание постоянных представителей государств — членов ЕС в Брюсселе пройдет 19 июня . Однако в Европе есть сомнение, что и в эту дату соглашение будет достигнуто.

— У нас нет достоверной информации на этот счет, но в целом есть мнение, что обсуждение может затянуться до 27–29 июня , — сказал в разговоре с «Известиями» депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

29–30 июня пройдет саммит Евросоюза, к которому и подготовят пакет, считает Мариани.

— К сожалению, Венгрия и Греция не являются главными плательщиками в бюджет ЕС, поэтому [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен и страны — члены Евросоюза имеют значительные рычаги воздействия на Будапешт и Афины, несмотря на их неоспоримое мужество, — сказал депутат Европарламента.

При этом он посетовал, что в Евросоюзе дипломатические инициативы подменяют санкционным шантажом.

Такие проволочки в процессе согласования санкций, вероятнее всего, будут преследовать страны Запада и в будущем — при попытках утвердить новые пакеты. И на то есть свои причины.

— Если в 11-й пакет войдут совсем безобидные меры, это будет девальвировать каждый новый такой пакет — его медийный и политический эффект. А если включать туда более жесткие меры, то так или иначе будут страдать интересы отдельных стран. Поэтому сейчас, конечно, каждый новый набор санкций согласовывать будет сложнее — что не значит, что новых пакетов не будет, — сказал «Известиям» программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

Затруднения вызваны, прежде всего, тем, что самые критические ограничения, которые можно было ввести против России, уже введены : затронуты экспорт промышленных товаров, товаров двойного назначения, технологии, энергетический сектор. То есть остается не так много пространства для новых маневров — по вопросам ограничений в отраслях атомной промышленности или алмазов у разных стран — членов ЕС нет единого мнения.

— Я не знаю, могут ли быть затронуты многие новые секторы экономики. Меня больше беспокоит, что это станет поводом для очередного отчуждения между ЕС и его партнерами, которым надоело упрямство Евросоюза в навязывании всем принудительных механизмов , — говорит Тьерри Мариани.

Как ЕС намерен бороться с обходом санкций

Это уже 11-й пакет санкций, который ЕС принимает с момента начала российской спецоперации на Украине. На этот раз он сосредоточен не на введении новых ограничений против тех секторов экономики РФ, которые еще не оказались под санкциями, а на борьбе с обходом предыдущих установленных торговых мер в отношении нашей страны .

Украина ожидала, что в новый перечень войдут запрет на импорт в страны ЕС российских алмазов, природного газа, СПГ, стали и ферросплавов, а также ограничение сотрудничества в атомной энергетике, однако ЕС не пошел на эти шаги, по крайней мере в проекте этого санкционного пакета.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Евросоюз не устраивает, что эффективность торговых ограничений оказывается под вопросом , поскольку Россия сумела приспособиться к ним. На прошлой неделе, после того как стало известно о демарше Венгрии и Греции при обсуждении 11-го пакета, глава офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен заявил, что Москва нашла способ получать необходимые ей ключевые компоненты микроэлектроники и другой электронной техники. По его словам, к началу этого года Россия реимпортировала ключевые категории электроники на доконфликтном уровне.

Теперь же ЕС намерен предусмотреть три меры, которые, по версии Брюсселя, заблокируют обход европейских запретов на приобретение товаров двойного назначения, передовых технологий и критически важных компонентов.

В первую очередь, ЕС намерен перекрыть транзит санкционных товаров через Россию в третьи страны. Таким образом Брюссель хочет преодолеть такое явление, как «ложный транзит», — Евросоюз подозревает, что часть товаров, перевозящихся по РФ, остается на российском рынке. На Западе предлагается постоянно пересматривать номенклатуру такой продукции.

Кроме того, ожидалось, что в 11-м пакете будет предусмотрен механизм, предполагающий запрет на экспорт товаров в третьи страны, подозреваемые в помощи России в обходе санкций. Различные источники говорили, что под угрозой применения этого механизма страны Центральной Азии и Кавказского региона, Китай, Турция, ОАЭ.

Еще одной мерой, предусмотренной новыми ограничениями, станет возможность запрета деятельности организаций из России и любых других стран, которые намеренно игнорируют санкционные ограничения, установленные Европейским союзом.

Все действия Брюсселя, по сути, направлены на то, чтобы удержать третьи страны от взаимодействия с Москвой по вопросу обхода санкций. То есть фактически предполагается создание механизма, который позволит государствам — членам ЕС вводить целевые экспортные ограничения на ключевые товары.

Какие риски для сторон

Даже если не брать во внимание недовольство Венгрии и Греции, против таких подходов к санкционному пакету выступили, например, Франция и Германия — они хотели бы несколько ослабить критерии «помощи России», при этом повысив планку оценки, после которой ограничения будут распространяться на страну в целом, а не на частные компании.

Европейские чиновники переживают, что экстерриториальные санкции (то есть санкции, затрагивающие не только Россию) вызовут напряжение между Европой и теми государствами, против которых будут применяться ограничительные меры . На Западе опасаются, что такие действия Брюсселя могут, наоборот, подтолкнуть правительства третьих стран более охотно кооперироваться с Россией.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Также в Евросоюзе есть мнение, что в первую очередь необходимо бороться с конкретными компаниями, поставляющими в Россию товары в обход санкций, а не со странами, в которых такие фирмы зарегистрированы. Однако и тут есть контраргумент: представления, как бороться с вновь созданными компаниями, пока нет, а значит, придется заниматься постоянным преследованием новых юридических лиц. Тем не менее Еврокомиссия рассчитывает, что будущий пакет санкций заблокирует торговлю на сумму €11,4 млрд в год .

— Я считаю, что последствия от нынешних ограничений для РФ будут очень ограниченными , поскольку мы видели, что 10 предыдущих пакетов санкций не оказали решающего влияния на российскую экономику. Ошибка Брюсселя и Вашингтона заключается в том, что они цепляются за идею, будто американская гегемония всё еще на пике своего развития, тогда как мы видим, что мир меняется с огромной скоростью , — сказал «Известиям» Тьерри Мариани.