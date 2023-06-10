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Венгерский синдром: Запад обеспокоен ростом оппозиционных настроений в Центральной Европе

В Австрии, Словакии и Германии к власти рвутся «пророссийские» силы
Фото: Getty Images/Sean Gallup
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Европейская политическая пресса синхронно забеспокоилась по поводу усиления оппозиции в Словакии и Австрии. Судя по свежим рейтингам, похожая тенденция наблюдается и в Германии. Всё более осязаемая усталость европейского общества от происходящего постепенно получает свое выражение в изменении политического ландшафта. Евроатлантические элиты, как могут, пытаются этому противодействовать. Что общего между германскими правыми и словацкими левыми и при чем здесь Украина, разбирались «Известия».

Германия: игра в «царя горы»

4 июня крупнейшая в стране телерадиокомпания ARD и главный немецкий таблоид Bild опубликовали рейтинги популярности политических партий Германии. Главной сенсацией стали рекордные показатели «Альтернативы для Германии» (АдГ). В опросе ARD она получила 18% голосов, в голосовании Bild — 19%. В обоих случаях это второй результат после Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Как и раньше, основной электорат базируется на востоке страны, включая Берлин. Там АдГ и вовсе набрала 30%, опередив даже блок христианских демократов (ХДС/ХСС). В стране медленно, но верно набирают популярность правые консерваторы.

В нашей стране существует иллюзия о пророссийских позициях АдГ. Однако это, мягко говоря, преувеличение. «Альтернатива», как и немецкие левые, не является идеологически монолитной организацией. И если одну ее часть составляют выходцы из центристской ХДС, то в другой немало представителей радикальных ультраправых течений, по понятным причинам не испытывающих больших симпатий к России. Радикалы — основная проблема АдГ, позволяющая оппонентам регулярно обвинять их в пронацистских взглядах и установившая для всех остальных партий почти официальный запрет на формирование коалиций с ними.

АдГ
Фото: Getty Images/Jakub Porzycki/NurPhoto

Это, как видно, пока не мешает «Альтернативе» вновь увеличивать рейтинги. Однако чемпионские амбиции правых стали заметно раздражать германский истеблишмент. Политическая система в Германии находится в шатком состоянии — электорат, очевидно, устал от нынешней политической элиты.

Прорвавшиеся в политику после грандиозного провала ХДС/ХСС «зеленые», напротив, резко теряют позиции. Что касается Олафа Шольца, то, согласно данным январского опроса, проведенного телеканалом RTL, рейтинг доверия канцлера ФРГ за год упал с 57 до 33%, поддержка политики правительства сократилась на 22 пункта (до 34%) и еще на 13% (до 37%) упал уровень одобрения бундестагом. Если показатели АдГ суммировать с цифрами такой же антиэлитарной коалиции левых (что, разумеется, ни в коей мере не означает реального союза этих сил в будущем), то получится, что протестный электорат в Германии составляет более 25% населения.

Чем более растет поддержка АдГ среди немцев, тем больше усилий прикладывает политический класс для устранения конкурента. На партию оказывается всевозможное давление. Ее постоянно атакуют основные СМИ, за АдГ продолжают внимательно следить спецслужбы и даже пытаются обвинить в подготовке государственного переворота. 7 июня финансируемый бундестагом Германский институт по правам человека выпустил доклад под названием «Почему АдГ может быть запрещена». В нем, кроме прочего, указывается, что партия «хочет уничтожить базовый свободный демократический порядок».

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Вероятность запрета партии существует — она давно находится под пристальным вниманием спецслужб, заявил в беседе с «Известиями» научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. По его мнению, примечательно, что доклад вышел именно в тот момент, когда АдГ получила рекордные цифры в опросах общественного мнения. Очевидно, что этот документ призван запустить новую волну дискуссий и усилить давление на партию и ее сторонников.

— Если запрет вступит в силу, то последствием этого может стать некоторое увеличение политических протестов, — полагает эксперт. — Но в дальнейшем возможно формирование одной или двух политических сил, которые будут наследовать политику АдГ. Политическая сила, которая станет выступать с антивоенных позиций, на мой взгляд, имеет наибольшие перспективы. У левых эти идеи проповедует Сара Вагенкнехт.

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Австрия: пугающий нейтралитет

Еще более «тревожные» тенденции наблюдаются в Австрии, где уже на протяжении полугода по всем опросам лидирует оппозиционная Австрийская партия свободы (FPÖ). Прочно связанное с евроатлантическим истеблишментом издание Politico описывает лидера партии Герберта Кикля как «пророссийского приверженца теории заговора» и сторонника «орбанизма», то есть политики премьер-министра соседней Венгрии Виктора Орбана. Сам Кикль называет Венгрию «прибежищем национального самоопределения и сопротивления глобалистскому вмешательству Брюсселя». В случае прихода FPÖ к власти собеседники Politico обещают ЕС «катастрофу», ведь партия, как заявляется, уже провела через парламент «десятки пророссийских законов». Жуткое описание грядущих на Европу бедствий озаглавлено так: «Берегись, Украина. Австро-Венгерская империя наступает».

Герберт Кикля

Герберт Кикль

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

В реальности Кикль требует лишь следования основному внешнеполитическому принципу послевоенной Австрии, который прописан в Конституции страны, — нейтралитету. Кроме того, он не желает придерживаться миграционных инициатив Евросоюза. Ведь из-за них население страны за год увеличилось на 1,4% (125 843 человека).

На данный момент FPÖ набирает 29% голосов, что почти столько же, сколько получили вместе составляющие правящую коалицию Австрийская народная партия (аналог германского ХДС/ХДС) и «зеленые».

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Словакия: лево-правый Фицо

В переживающей жесткий парламентский кризис Словакии тем временем угроза европейской солидарности пришла с другого фланга. В «самом русофильском» государстве ЕС к власти рвется лево-центристская партия «Курс — социальная демократия» (Smer-SD), возглавляемая бывшим премьер-министром Робертом Фицо. Парламентские выборы назначены на 30 сентября, и, если верить опросам, Smer-SD наберет на них 18% голосов. Впрочем, установки на развитие социального государства в программе партии соседствуют с тезисами о прагматизме и защите национального суверенитета во внешней политике. А непопулярного действующего президента Зузану Чапутову члены Smer-SD называют агентом влияния США.

В условиях, когда страна является важнейшим логистическим и сервисным центром для Киева, более половины словаков поддерживают в конфликте Россию. Фицо заявляет, что при нем Словакия не будет поставлять оружие Украине, не поддержит ее заявку в НАТО и наложит вето на «бессмысленные санкции». Одного этого уже достаточно, чтобы европейская пресса заклеймила Фицо статусом «пророссийского». Однако это не так. Лидер Smer-SD дважды возглавлял правительство, и в эти периоды Словакия демонстрировала стабильный рост и развитие, в том числе в вопросах евроинтеграции и сотрудничества с Североатлантическим альянсом. Иными словами, после эпохи внутриполитического хаоса словацкий электорат жаждет возвращения к понятной и эффективной политической архитектуре.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Фото: REUTERS/David W Cerny

Судя по всему, Фицо вернется на вершину власти, однако эффективность его политики будет во многом зависеть от того, с кем его партии удастся создать коалицию в правительстве. А это будет нелегко, так как, несмотря на популярность среди населения, Фицо считается довольно маргинальным политиком, отмечает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Михаил Ведерников.

— Основной темой внутриполитической повестки в Словакии является слабость ушедшего в отставку правительства Эдуарда Хегера. Однако результаты выборов едва ли позволят Smer-SD монопольно формировать правительство. Скорее всего, перед ними встанет вопрос создания коалиции, но дело в том, что гарантированных союзников у партии сейчас нет — Фицо всё-таки имеет репутацию «токсичного» политика. Уровень поддержки не сравним с той, что была у него, пока он являлся премьер-министром. Тем не менее нельзя отрицать возможность создания альянса с несколькими малыми партиями, — подытожил эксперт.

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